В Украину идет долгожданное потепление: синоптик назвала дату изменения погоды

Впрочем, в ближайшие дни температура будет оставаться низкой.

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине 19 февраля

Где ожидать сильный ветер со штормовыми порывами

Когда в Украину придет потепление

Циклон, который сейчас приносит снег и мокрый снег, а на юге дождь с налипанием мокрого снега и метелями, уже завтра, 19 февраля, покинет территорию Украины.

А уже 23 февраля в Украине ожидается ощутимое потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 19 февраля

В ночь на четверг, 19 февраля, температура воздуха будет низкой на севере, местами в центре и даже в Одесской области - ожидается 9-12 градусов мороза. На остальной территории прогнозируют от 4 до 9 градусов мороза, а на юге и в Закарпатье около нуля.

Днем 19 февраля столбики термометра покажут от -2 до -5 градусов, на севере местами до -7. В южной части, на юго-западе и юго-востоке возможно небольшое потепление - от -1 до +3 градусов, в Крыму от +4 до +7 градусов.

"В южной части, на востоке и кое-где в центральных областях ожидается сильный ветер со штормовыми порывами, будьте осторожны!" - предупредила Диденко.

Осадки задержатся только ближайшей ночью на Левобережье, а днем существенных осадков не прогнозируют, только на востоке и северо-востоке возможен снег. Вечером 19 февраля и там будет сухо.

Погода в Киеве 19 февраля

В Киеве ближайшей ночью прогнозируют снег, а днем - без осадков. Синоптик предупреждает, что ветер будет северо-западный, порывистый и некомфортный.

Температура в столице снизится до -10 градусов ночью, а днем в четверг поднимется до -5. На дорогах сохранится гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.

Когда будет потепление

Наталья Диденко подчеркнула, что уже с 23 февраля в Украине наступит долгожданное потепление.

Какая будет погода в Украине 19 февраля / Коллаж: Главред, фото: Наталья Диденко

Какая будет погода в Украине в течение недели - прогноз синоптика

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине будет неустойчивая и влажная погода с заметными колебаниями температуры и атмосферного давления.

По его словам, ожидается активность циклонов и устойчивые воздушные потоки с юго-западного направления.

"Из-за этого установится относительно теплая, но нестабильная погода. Пройдут осадки различной интенсивности - снег и дождь, а температура и давление будут ощутимо колебаться", - отметил Кибальчич.

Как ранее писал Главред, серия циклонов с юго-запада обусловит на Полтавщине на этой неделе неустойчивую погоду с "температурными качелями", осадками в различном фазовом состоянии и порывистым ветром.

Кроме того, в конце недели Днепр ожидает холодная зимняя погода с облачностью и осадками. По прогнозу синоптиков, следующие три дня будут динамичными: от морозного утра до непродолжительного потепления.

Также в ближайшие четыре дня в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается, что 18 февраля и в ночь на 19 февраля регион окажется под влиянием циклона, который будет перемещаться из Греции в центральную часть Украины.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

