В Украину идет долгожданное потепление: синоптик назвала дату изменения погоды

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине 19 февраля
- Где ожидать сильный ветер со штормовыми порывами
- Когда в Украину придет потепление
Циклон, который сейчас приносит снег и мокрый снег, а на юге дождь с налипанием мокрого снега и метелями, уже завтра, 19 февраля, покинет территорию Украины.
А уже 23 февраля в Украине ожидается ощутимое потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 19 февраля
В ночь на четверг, 19 февраля, температура воздуха будет низкой на севере, местами в центре и даже в Одесской области - ожидается 9-12 градусов мороза. На остальной территории прогнозируют от 4 до 9 градусов мороза, а на юге и в Закарпатье около нуля.
Днем 19 февраля столбики термометра покажут от -2 до -5 градусов, на севере местами до -7. В южной части, на юго-западе и юго-востоке возможно небольшое потепление - от -1 до +3 градусов, в Крыму от +4 до +7 градусов.
"В южной части, на востоке и кое-где в центральных областях ожидается сильный ветер со штормовыми порывами, будьте осторожны!" - предупредила Диденко.
Осадки задержатся только ближайшей ночью на Левобережье, а днем существенных осадков не прогнозируют, только на востоке и северо-востоке возможен снег. Вечером 19 февраля и там будет сухо.
Погода в Киеве 19 февраля
В Киеве ближайшей ночью прогнозируют снег, а днем - без осадков. Синоптик предупреждает, что ветер будет северо-западный, порывистый и некомфортный.
Температура в столице снизится до -10 градусов ночью, а днем в четверг поднимется до -5. На дорогах сохранится гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.
Когда будет потепление
Наталья Диденко подчеркнула, что уже с 23 февраля в Украине наступит долгожданное потепление.
Какая будет погода в Украине в течение недели - прогноз синоптика
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине будет неустойчивая и влажная погода с заметными колебаниями температуры и атмосферного давления.
По его словам, ожидается активность циклонов и устойчивые воздушные потоки с юго-западного направления.
"Из-за этого установится относительно теплая, но нестабильная погода. Пройдут осадки различной интенсивности - снег и дождь, а температура и давление будут ощутимо колебаться", - отметил Кибальчич.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее писал Главред, серия циклонов с юго-запада обусловит на Полтавщине на этой неделе неустойчивую погоду с "температурными качелями", осадками в различном фазовом состоянии и порывистым ветром.
Кроме того, в конце недели Днепр ожидает холодная зимняя погода с облачностью и осадками. По прогнозу синоптиков, следующие три дня будут динамичными: от морозного утра до непродолжительного потепления.
Также в ближайшие четыре дня в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается, что 18 февраля и в ночь на 19 февраля регион окажется под влиянием циклона, который будет перемещаться из Греции в центральную часть Украины.
Читайте также:
- Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз
- На Украину надвигается новый циклон: где будут бушевать снегопады и сильный ветер
- Сильные морозы атакуют Ровенскую область: синоптики предупреждают об опасности
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред