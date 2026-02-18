Можно ли сушить волосы головой вниз: трихологи дали неожиданный ответ

Вы узнаете:
Уже много лет в соцсетях распространяется мнение, что сушка волос феном головой вниз вредит волосяным фолликулам, провоцирует выпадение и даже замедляет рост. Этот миф настолько укоренился, что многие воспринимают его как истину.
Главред узнал, как на самом деле этот метод сушки влияет на состояние волос и стоит ли применять его в ежедневном уходе.
Можно ли сушить волосы вниз головой
Несмотря на многочисленные предостережения, специалисты по уходу за волосами отмечают, что реальность совсем не соответствует распространенным в соцсетях страшилкам, пишет Oboz.ua.
Часто можно услышать, что наклон головы во время сушки якобы усиливает приток крови к коже, а горячий воздух фена способен "перегреть" волосяные фолликулы. Некоторые считают, что именно в таком положении люди замечают больше выпавших волос и ошибочно связывают это со способом сушки. Именно эти аргументы и стали основой для многочисленных предостережений, которые передаются из поколения в поколение.
На самом деле, как объясняют трихологи, фолликулы расположены настолько глубоко, что температура обычного фена не может им навредить. Выпадение волос является естественным процессом и происходит независимо от того, в какой позе их сушат. Поэтому утверждения о "остановке роста" не имеют никакого анатомического или физиологического подтверждения.
Трихолог Ольга Понятовская публично опровергла этот миф и объяснила, что сушить волосы головой вниз не только безопасно, но и полезно. Такая поза помогает создать естественный объем у корней, лучше просушить затылочную зону и избежать эффекта "прилипания" волос к коже. Именно поэтому стилисты часто используют этот метод для более пышных укладок без дополнительных средств.
Как правильно мыть волосы
Специалисты советуют ориентироваться не на календарь или "правильную частоту", а на реальные потребности волос и кожи головы. Если появляется ощущение загрязнения, жирности или дискомфорта — самое время для мытья. При этом важно сосредоточиться на очищении кожи головы, ведь именно она нуждается в уходе, тогда как длина волос очищается автоматически во время смывания шампуня.
Маски и кондиционеры следует наносить только после того, как с волос стечет лишняя вода. Это обеспечивает равномерное распределение средства и лучший эффект. Важно также выбирать продукты в соответствии с типом волос — для сухих, окрашенных или склонных к жирности.
Как правильно сушить волосы
После мытья волос не стоит оставлять их мокрыми надолго. Рекомендуем высушить их в течение нескольких минут, обязательно используя средства термозащиты. Это поможет уменьшить негативное влияние высоких температур и сохранить здоровый вид прядей.
Не следует ложиться спать с мокрыми волосами, это может привести к ломкости и раздражению кожи головы. Также нежелательно злоупотреблять сухими шампунями или постоянно носить слишком тугие прически, ведь именно эти факторы реально влияют на густоту и состояние волос.
