РФ готовит плацдарм для наступления: комбат раскрыл, где враг планирует новый прорыв

Плохие погодные условия затрудняют работу дронов и создают новые возможности для продвижения российских сил.

Враг нацеливается на населенный пункт Тернуватое, чтобы открыть путь в Запорожскую область / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские войска атакуют Александровское направление

Враг частично продвигается, но несет значительные потери

Украинские войска контролируют стратегические позиции

На Александровском направлении продолжаются постоянные боевые действия. Российские войска пытаются продвигаться вперед и захватить стратегические позиции, однако несут значительные потери, сообщил командир батальона 110-й отдельной механизированной бригады в интервью 24 Каналу.

"Ситуация там тяжелая, но контролируемая, потому что противник больше внимания уделяет Гуляйполю. Наша задача в определенной степени заключается в обороне дороги Покровское – Гуляйполе. Но у врага есть частичные успехи, несмотря на огромные потери. По глобальным задачам у них – это выход на населенный пункт Тернуватое", – рассказал военный. видео дня

Важность Тернуватого

По его словам, выход к Тернуватому важен для российских сил, поскольку открывает возможность дальнейшего продвижения в направлении Запорожской области. Захват ключевых позиций создает угрозу важным логистическим маршрутам.

Комбат также отметил, что противник активно применяет малые пехотные группы, иногда используя легкую технику, мотоциклы и квадроциклы, тогда как бронетехнику привлекает реже. На ход боевых действий влияют погодные условия: туман и мороз затрудняют работу дронов, чем пользуются российские войска.

"Они используют плохие погодные условия для продвижения. Как только ухудшаются погодные условия – с дронами беда. К сожалению, это техника, и она имеет свои определенные пределы возможностей", – добавил комбат.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Ситуация на направлении

Александровское направление военные называют одним из самых сложных на фронте. Несмотря на быстрые темпы продвижения российских войск в предыдущие периоды, ситуацию удалось стабилизировать.

"Действительно, основная задача врага – Гуляйполе. Но, по моему мнению, наше направление все еще одно из первоочередных, потому что здесь проходит трасса. У кого есть логистика, у того есть достаточно возможностей развивать дальнейшее наступление, готовя плацдарм", – подытожил защитник.

Бои продолжаются и сейчас: украинские военные сдерживают наступление врага и наносят ему значительные потери.

Наступление РФ на Запорожье – мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объясняет, что российские войска пытаются создать плацдарм в районе Покровское-Гуляйполе для дальнейшего наступления на Запорожье.

"Россияне действуют прогнозируемо и спланированно. Они стремятся сформировать плацдарм для размещения крупной группировки, чтобы обеспечить возможность задействовать несколько общевойсковых армий", – отмечает Коваленко.

По его словам, главная цель такого расширения – подготовка к масштабному наступлению на регион Запорожья и усиление потенциала для наступательных операций.

Ситуация на фронте – последние новости Украины

Как сообщал Главред, российское военное командование поставило перед своими подразделениями задачу до 24 февраля 2026 года – в годовщину начала полномасштабного вторжения – продемонстрировать якобы "захват" более десяти украинских населенных пунктов.

Кроме того, Украина отвоевала 201 квадратный километр площади территорий в промежутке с 11 по 15 февраля. Об этом пишет FRANCE 24 и AFP после анализа данных американского Института изучения войны (ISW).

Напомним, что ситуация на Александровском направлении и в районе Гуляйполя остается сложной, однако Силы обороны Украины проводят результативные контратакующие, штурмовые действия.

