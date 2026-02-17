Укр
ВСУ освободили более 200 квадратных километров территорий: СМИ сообщили детали

Анна Косик
17 февраля 2026, 09:03
Украинские военные восстановили контроль над большими участками фронта менее чем за неделю.
ВСУ
ВСУ достигли наибольшего успеха за последние несколько лет / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Основное:

  • Украина отвоевала более 200 квадратных километров территорий
  • ВСУ воспользовались проблемами армии РФ с Starlink
  • Большинство отвоеванных территорий именно на Запорожском направлении

Украина отвоевала 201 квадратный километр площади территорий в промежутке с 11 по 15 февраля. Об этом пишут FRANCE 24 и AFP после анализа данных американского Института изучения войны (ISW).

Силы обороны Украины воспользовались моментом отключения терминалов Starlink в армии страны-агрессора России. Издания отмечают, что отвоеванная территория почти эквивалентна достижениям РФ за весь декабрь.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Кроме того, это продвижение ВСУ является самым масштабным за все время с момента контрнаступления в июне 2023 года.

"Эти украинские контратаки, вероятно, используют недавнее блокирование доступа российских войск к Starlink, которое, по словам российских милблогеров (военных блогеров), вызывает проблемы со связью и командованием на поле боя", - пишет ISW.

Отвоеванные территории расположены примерно в 80 километрах к востоку от города Запорожье, в районе, где российские войска добивались успехов с лета 2025 года.

Сможет ли "блекаут" Starlink сорвать планы Кремля на весеннюю операцию

Главред писал, что, по словам исполнительного директора украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, российские оккупационные войска оказались без связи, несмотря на предыдущие попытки наладить альтернативные системы без использования Starlink в 2023–2024 годах.

По его словам, технологический прогресс дал украинским силам преимущество. Что касается весеннего наступления, то Жмайло считает, что все зависит от того, насколько быстро россияне восстановят свои возможности.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что ситуация на Александровском направлении и в районе Гуляйполя остается сложной, однако Силы обороны Украины проводят результативные контратакующие, штурмовые действия.

Ранее сообщалось, что украинские военные достигли тактических успехов на одном из ключевых участков фронта. По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, противник потерпел ряд поражений, в частности в районе Гуляйполя на Запорожском направлении.

Накануне стало известно, что российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области, усиливая давление на украинских защитников в районе Мирнограда. После захвата села Ровно оккупанты дожимают соседнее село Светлое.

Больше новостей:

Об источнике: France 24

France 24 — круглосуточный канал, который предоставляет свои программы по спутнику, кабелю, в Интернете и на сотовых телефонах. Этот канал финансируется правительством Франции. Канал был запущен 6 декабря 2006 года, в 21:30 (по киевскому времени) в г. Париже.

Вещание ведется на четырех каналах. Первый канал вещает на французском языке. Второй канал вещает на английском языке. Третий канал вещает на арабском языке. Четвертый канал вещает на испанском языке. wikipedia

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Starlink Фронт
