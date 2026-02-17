Масштабный пожар, небо в огне, аэропорты закрыли: РФ массированно атаковали дроны

Последствия ударов настолько масштабны, что скрыть их в РФ не смогли.

Что известно о последствиях налета дронов на Россию 17 февраля / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Главное:

Россию атаковали более 150 дронов

Под ударом оказался НПЗ в Краснодарском крае

России пришлось ограничить работу аэропортов из-за атаки

В ночь на 17 февраля страну-агрессора Россию атаковали дроны. Минобороны РФ заявило о якобы сбитых 151 украинском беспилотнике над акваториями Черного и Азовского морей, над временно оккупированным Крымом, Краснодарским краем и тремя областями РФ.

В то же время в Сети начала появляться информация о провальной работе российской ПВО. СМИ пишут, что в поселке Ильский, что в Краснодарском крае, атакован НПЗ.

Местные жители сообщили о серии из более чем десяти взрывов в районе поселка, после чего на территории НПЗ вспыхнул пожар. Оперштаб Краснодарского края подтвердил факт атаки.

"В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет. Повреждения получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара – около 700 кв. м", – говорится в сообщении.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Кроме этого, из-за угрозы атаки беспилотников аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика приостановили работу как минимум на четыре часа. Аэропорты Казани и Нижньокамска также временно приостанавливали прием и отправку рейсов.

В Украине прокомментировали атаку на НПЗ

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил в Telegram, что на российской Кубани сгорел НПЗ в ту же ночь, когда Россия осуществила очередную массированную атаку по украинской инфраструктуре, о планировании которой было известно заранее.

"Эти действия врага идут параллельно с процессом встречи украинской делегации с американской и российской в попытках завершить войну", - добавил он.

Эксперт анонсировал серьезные удары по территории врага

Главред писал, что, по словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, Украина активизировала операции на территории России. В частности, в deep strike задействованы СБС, СБУ и ГУР.

А после того, как бывший глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов перешел на должность руководителя ОП в Украине открылись новые перспективы. В результате ударов вглубь РФ Украина может достигать значительно лучших результатов.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины нанесли рекордный по дальности удар по России. Генеральный штаб заявлял об поражении Ухтинского нефтеперерабатывающего завода, расположенного примерно в 1750 километрах от украинской границы.

Ранее также мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нескольких волнах атаки беспилотников, летевших на российскую столицу. Российская ПВО якобы сбила более десятка дронов.

Накануне было подтверждено поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна в Краснодарском крае РФ, где зафиксирован пожар.

