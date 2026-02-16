Зачем варить яйца с металлической ложкой: шеф-повар поразил ответом

Одно простое, хотя и странное для многих правило, спасет во время приготовления пищи от неприятностей.

https://glavred.info/lifehack/zachem-varit-yayca-s-metallicheskoy-lozhkoy-shef-povar-porazil-otvetom-10741322.html Ссылка скопирована

Крутой лайфхак с куриными яйцами / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Зачем в кипящую воду к яйцам кладут ложку

Как ложка предотвращает растрескивание яиц

Часто скорлупа во время варки яиц трескается, что ухудшает внешний вид продукта. Но с этой проблемой можно легко справиться, если знать один лайфхак.

Главред узнал, что обычная ложка не только предотвратит растрескивание скорлупы, но и упростит процесс чистки яиц. Как это работает, в Instagram показал украинский повар и блогер Аналогий Добровольский.

видео дня

Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Почему стоит класть ложку к яйцам во время варки

Если положить металлическую ложку в кастрюлю, вскипятить воду и затем сварить в ней яйца, то они в процессе точно не треснут. А во время чистки скорлупа очень легко будет отходить от яйца.

Работает это потому, что ложка способствует равномерному распределению тепла. Это, в свою очередь, уменьшает риск разбития из-за перепада температур.

Смотрите видео с лайфхаком:

Больше новостей:

О личности: Анатолий Добровольский Анатолий Добровольский — украинский шеф-повар, бренд-шеф в кафе SOFi в испанском городе Бенидорм. В соцсетях повар также публикует видео с проверкой кулинарных лайфхаков. В Instagram за его страницей следят более 4,7 миллионов пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред