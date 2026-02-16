Зачем варить яйца с металлической ложкой: шеф-повар поразил ответом

Вы узнаете:
- Зачем в кипящую воду к яйцам кладут ложку
- Как ложка предотвращает растрескивание яиц
Часто скорлупа во время варки яиц трескается, что ухудшает внешний вид продукта. Но с этой проблемой можно легко справиться, если знать один лайфхак.
Главред узнал, что обычная ложка не только предотвратит растрескивание скорлупы, но и упростит процесс чистки яиц. Как это работает, в Instagram показал украинский повар и блогер Аналогий Добровольский.
Почему стоит класть ложку к яйцам во время варки
Если положить металлическую ложку в кастрюлю, вскипятить воду и затем сварить в ней яйца, то они в процессе точно не треснут. А во время чистки скорлупа очень легко будет отходить от яйца.
Работает это потому, что ложка способствует равномерному распределению тепла. Это, в свою очередь, уменьшает риск разбития из-за перепада температур.
Смотрите видео с лайфхаком:
О личности: Анатолий Добровольский
Анатолий Добровольский — украинский шеф-повар, бренд-шеф в кафе SOFi в испанском городе Бенидорм. В соцсетях повар также публикует видео с проверкой кулинарных лайфхаков. В Instagram за его страницей следят более 4,7 миллионов пользователей.
