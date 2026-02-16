Укр
Читать на украинском
  Новости
  Лайфхаки

Зачем варить яйца с металлической ложкой: шеф-повар поразил ответом

Анна Косик
16 февраля 2026, 20:14
64
Одно простое, хотя и странное для многих правило, спасет во время приготовления пищи от неприятностей.
вареные яйца
Крутой лайфхак с куриными яйцами / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Зачем в кипящую воду к яйцам кладут ложку
  • Как ложка предотвращает растрескивание яиц

Часто скорлупа во время варки яиц трескается, что ухудшает внешний вид продукта. Но с этой проблемой можно легко справиться, если знать один лайфхак.

Главред узнал, что обычная ложка не только предотвратит растрескивание скорлупы, но и упростит процесс чистки яиц. Как это работает, в Instagram показал украинский повар и блогер Аналогий Добровольский.

видео дня
Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Почему стоит класть ложку к яйцам во время варки

Если положить металлическую ложку в кастрюлю, вскипятить воду и затем сварить в ней яйца, то они в процессе точно не треснут. А во время чистки скорлупа очень легко будет отходить от яйца.

Работает это потому, что ложка способствует равномерному распределению тепла. Это, в свою очередь, уменьшает риск разбития из-за перепада температур.

Смотрите видео с лайфхаком:

Больше новостей:

О личности: Анатолий Добровольский

Анатолий Добровольский — украинский шеф-повар, бренд-шеф в кафе SOFi в испанском городе Бенидорм. В соцсетях повар также публикует видео с проверкой кулинарных лайфхаков. В Instagram за его страницей следят более 4,7 миллионов пользователей.

В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

11:43

Правильно не "перчатки": как на украинском следует называть рукавицы с пальцами

11:41

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

