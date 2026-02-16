Укр
Читать на украинском
Война России против Украины перешла в новую фазу - чего ждать дальше

Юрий Берендий
16 февраля 2026, 16:56
Несмотря на изменение тактики Кремля, ошибкой Москвы остается недооценка устойчивости Украины и поддержки международной коалиции, указал Коваленко.
Война России против Украины перешла в новую фазу - чего ждать дальше
В СНБО объяснили, что означает для Украины и мира новая фаза войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • В войне РФ против Украины начался этап стратегической выносливости
  • Кремль сменил тактику на террор и намерение истощить Украину
  • Решающей остается международная поддержка Украины

Война России против Украины вошла в этап стратегической выносливости. Речь идет уже не о стремительных контрнаступлениях, а о способности страны сохранять устойчивость дольше, чем агрессор способен выдерживать последствия своих действий. Об этом пишет глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко со ссылкой на статью издания Foreign Affairs "Война за выживание в Украине".

Он отмечает, что сначала Москва рассчитывала на быструю кампанию и крах украинской государственности в течение нескольких недель. После провала этого плана акцент сместился на тактику истощения — атаки по энергетической системе, ракетные удары по гражданской инфраструктуре, информационное давление, попытки посеять раздор в обществе и уменьшить поддержку со стороны партнеров.



Когда и это не дало ожидаемого результата, Кремль сделал ставку на усталость Запада, учитывая политические циклы в США и странах Европы и возможное снижение внимания к Украине.

Впрочем, ключевая ошибка Москвы остается неизменной: Украина ведет борьбу не за краткосрочные преимущества, а за собственное существование.

"Выносливость - это не пассивная оборона. Это системная стратегия. Украина минимизирует потери там, где это возможно, сохраняет управляемость государства, адаптирует экономику к военным условиям, переориентирует ВПК, наращивает собственное производство дронов, ракет, боеприпасов. Каждый год войны - это не только нагрузка, но и трансформация. Армия становится более технологичной. Общество - более устойчивым к шоку", - говорится в материале.

Коваленко подчеркивает, что для России каждый год войны означает сокращение населения, износ вооружения, усиление зависимости от Китая и КНДР, переориентацию экономики на военные нужды в ущерб гражданскому сектору и технологическую изоляцию.

По его словам, Кремль способен удерживать фронт благодаря принудительной мобилизации и репрессивным механизмам, однако этот ресурс не безграничен. Экономика, полностью сосредоточенная на войне, постепенно подрывает перспективы будущего развития.

Он также подчеркивает, что решающее значение имеет международная коалиция. Поддержка со стороны партнеров — это не акт доброй воли, а вклад в безопасность всей Европы. Европейская позиция заключается в том, что чем дольше Украина сдерживает Россию, тем меньше возможностей у Кремля расширять агрессию.

Он подчеркнул, что устойчивость Украины напрямую связана со стратегическими интересами западных государств.

"Мир возможен только тогда, когда цена продолжения войны для РФ станет выше, чем любой потенциальный выигрыш. Именно на это и работает украинская стратегия — сделать агрессию невыгодной, опасной и политически токсичной для самого Кремля. Украина играет не в короткую дистанцию, а в длинную. И в длинной игре побеждает не тот, кто громче заявляет, а тот, кто системно выдерживает давление, адаптируется и сохраняет субъектность. Именно это сегодня и является главным ресурсом", - резюмирует он.

Чего ждать Украине до мая - прогноз эксперта

Как ранее писал Главред, до мая ситуация на фронте и интенсивность российских атак вряд ли уменьшится, считает эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Он отмечает, что рассчитывать на быстрые изменения не стоит, поскольку Москва использует переговорную риторику преимущественно для затягивания времени и избежания введения новых санкций.

По его мнению, заявления России о готовности к диалогу не имеют реального содержания, ведь Кремль демонстрирует намерение продолжать войну до тех пор, пока не получит от Киева политические решения, которые будут соответствовать его интересам.

"Я думаю, что нам точно не стоит надевать розовые очки. В целом, я бы сказал, что нам стоит ожидать примерно такой же напряженной ситуации, как у нас сейчас. Вряд ли стоит рассчитывать на какое-то существенное облегчение на фронте или на уменьшение интенсивности российских обстрелов", - подчеркнул Жовтенко.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17-18 февраля в Женеве запланирован третий этап мирных переговоров с участием представителей Украины, России и США. Ожидается, что во время встречи стороны, среди прочего, будут рассматривать и территориальные вопросы. Об этом заявил спикер российского руководства Дмитрий Песков.

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, российские оккупационные войска столкнулись с проблемами связи, несмотря на предыдущие попытки создать альтернативные системы без использования Starlink в 2023–2024 годах.

Президент Владимир Зеленский во время интервью Politico на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что он значительно моложе российского президента Владимира Путина, добавив, что тому, по его словам, осталось не так много времени.

Другие новости:

Об источнике: Foreign Affairs

Foreign Affairs — это американский журнал о международных отношениях и внешней политике США, который издается Советом по международным отношениям, некоммерческой, беспартийной членской организацией и мозговым центром, специализирующимся на внешней политике и международных делах США. Печатный журнал, основанный 15 сентября 1922 года, выходит каждые два месяца, а на веб-сайте ежедневно публикуются статьи и антологии каждые два месяца, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры
09:10

Что посадить рядом с чесноком: лучшие соседи для большого урожаяВидео

