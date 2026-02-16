Екатерина Бужинская публично рассказала правду о своем муже-иностранце

Екатерина Бужинская оригинально поблагодарила мужа за годы отношений.

Екатерина Бужинская рассказала об отношениях с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Ко Дню влюбленных народная артистка Украины Екатерина Бужинская представила новую песню "О любви я просила Бога", которую подарила своему мужу Димитару Стойчеву.

Отметим, супруги ежегодно отмечают 14 февраля день своей помолвки.

"14 февраля для нашей семьи — особая дата, ведь именно в этот день у нас с мужем была помолвка. В этом году мы отмечаем уже 12-ю годовщину брака. Эта песней я хотела поздравить его, нас обоих и всех, кто любит, пожелать любви, взаимопонимания и еще многих счастливых лет вместе. Для меня это очень искренняя и личная работа", — рассказала Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская в восторге от своего мужа / фото: скрин instagram.com, Екатерина Бужинская

По словам певицы, песня "Про любов я просила Бога" стала отражением ее внутреннего состояния и благодарности за семью.

Композиция звучит как нежное обращение и одновременно как молитва о сохранении чувств и гармонии в отношениях. Дополнительный символизм песне придает то, что она была записана в период, когда артистка ждала ребенка.

Екатерина Бужинская представила новую песню / фото: скрин instagram.com, Екатерина Бужинская

"Эта песня для меня имеет особую эмоциональную глубину. В ней — моя любовь, моя благодарность и вера в то, что настоящие чувства нужно беречь. "О любви я просила Бога" — это моя личная история, которой я хочу поделиться со слушателями именно в День влюбленных", — отметила певица.

Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская — украинская певица, меццо-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре 1998 года, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском языках.

