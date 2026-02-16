Сколько нужно кормить кота в день – окончательный вердикт ветеринара

Правильный рацион и режим питания кота могут существенно повлиять на его здоровье, вес и продолжительность жизни, предупредила ветеринар.

https://glavred.info/dim/skolko-nuzhno-kormit-kota-v-den-okonchatelnyy-verdikt-veterinara-10741019.html Ссылка скопирована

Сколько нужно кормить кота в день – какой корм лучше: сухой или влажный / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Сколько калорий нужно коту в день

Когда лучше кормить кота

Как выбрать корм для кота и правильно рассчитать порцию

Правильное кормление кота – это не только качественный корм. Важно считать калории, контролировать вес и соблюдать режим. Даже несколько лишних гранул ежедневно могут со временем привести к ожирению. Об этом в видео на YouTube рассказала ветеринар проекта "Cats" Сара Вутен.

Главред выяснил, когда и сколько нужно кормить кота в день.

видео дня

На что обращать внимание в составе корма для кошек

Ветеринар Сара Вутен объясняет, что выбор корма начинается с анализа первых ингредиентов.

"На что я обращаю внимание в корме, — это то, что три основных ингредиента должны содержать идентифицированный источник животного белка. Поэтому я не хочу видеть мясной фарш. Я не хочу видеть мясную муку. Я хочу видеть животное, которое я могу идентифицировать. Курятина, индюшатина, баранина, лосось, тунец — что угодно. Я хочу иметь возможность заметить это и сказать: "А, я знаю, что это такое". И это должно быть в первых трех ингредиентах", — указала она.

Можно ли кормить кота сырой пищей

Все больше владельцев задумываются о натуральном кормлении кошки или сыром рационе. Ветеринар не возражает против такого подхода, но предупреждает о рисках.

"Я скажу: прекрасно. Что я хочу сказать по этому поводу, так это то, что со временем кошки могут страдать от недоедания, если не получают всех необходимых аминокислот, витаминов и минералов. Поэтому, если вы собираетесь готовить для своей кошки, составьте рацион с помощью сертифицированного ветеринарного диетолога", - говорится в видео.

Также важно соблюдать правила безопасного обращения с пищей, чтобы избежать заражений и проблем со здоровьем.

Когда кормить кота: лучший режим

Кошки — сумеречные хищники, а это значит, что их естественная активность приходится на рассвет и вечер.

"Кошки в дикой природе являются сумеречными хищниками. Они наиболее активны в сумерках и на рассвете, а также охотятся ночью. Если вы хотите кормить утром на рассвете и в сумерках, это очень естественный способ кормления вашей кошки", — советует она.

В то же время существует метод "свободного доступа", когда миска постоянно полна. Но здесь, по мнению ветеринара, есть проблема.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

"Проблема заключается в том, что может быть сложно регулировать, сколько ест ваш кот, или знать, сколько он ест, поскольку вы кормите миску, а не кота", — рассказывает она.

Смотрите видео о том, чем лучше кормить кота:

Из-за этого возрастает риск ожирения, особенно в домохозяйствах с несколькими котами.

Поэтому лучшим выходом из ситуации, по ее мнению, будет установка автоматической кормушки с четкими нормами и часами кормления.

Сколько калорий нужно коту в день

Самый важный вопрос — суточная норма.

"Средняя домашняя кошка не должна потреблять более 250–320 калорий. Но если посмотреть на средний состав кошачьего корма, то он содержит от 400 до 450 калорий на чашку", — рассказывает Сара Вутен.

Именно поэтому легко превысить норму даже небольшой порцией.

"Даже одна-две дополнительные гранулы в день со временем могут привести к избыточному весу", — предупредила она.

Как правильно рассчитать порцию корма для кота

Лучшее решение — обратиться к ветеринару и получить точный расчет в килокалориях. После этого можно перевести норму в граммы или мерные чашки. Эксперт советует взвешивать корм ежедневно.

"Если вы ежедневно взвешиваете корм для кота, это чрезвычайно точный способ", — отметила она.

Сухой или влажный корм: что лучше

Ветеринар поддерживает комбинированный подход.

"Мне нравится добавлять консервы в рацион, кормя смесью сухого и консервированного корма, потому что консервы имеют очень высокое содержание влаги и белка", - резюмирует она.

Это помогает коту дольше оставаться сытым и получать дополнительную гидратацию.

Если же кот постоянно просит есть, можно часть суточной нормы заменить влажным кормом, а сухой оставить в качестве перекуса — но только в пределах рассчитанных калорий.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: YouTube канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред