"Американцы дадут ракеты": неожиданный сценарий передачи Tomahawk Украине

Успех Украины может побудить партнеров для более активных действий, считает Тарас Загородний.

Украине могут передать ракеты Tomahawk / Коллаж Главред, фото navair.navy.mil, УНИАН

Важное из заявлений Загороднего:

Передача Tomahawk возможна в случае достижения успеха Украины в реализации ракетной программы

Успех Украины может побудить партнеров для более активных действий

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос вероятности предоставления США Украине ракет Tomahawk для отражения агрессии РФ.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, такой сценарий вероятен в случае достижения успеха Украины в реализации ракетной программы.

"Это зависит исключительно от нашей ракетной программы. Когда американцы увидят, что Украина сама что-то может сделать, они будут действовать по-другому, в частности, дадут ракеты", - убежден эксперт.

По его словам, если Украина покажет результат в этой сфере, это может побудить партнеров для более активных действий.

"Чем больше мы будем производить своих собственных ракет, тем больше американцы нам будут предоставлять свои – для того, чтобы контролировать нас", - добавил Загородний.

США могут предоставить Украине Tomahawk — мнение эксперта

Виктор Андрусив считает, что падение доходов российских нефтекомпаний сопровождается ростом прибыли энергетического бизнеса США и ЕС. Причины — удары по НПЗ РФ и санкционная политика, связанная с Дональд Трамп.

По его мнению, такая тенденция может стать аргументом для передачи Украине ракет Tomahawk: дальнейшее давление на нефтепереработку РФ ослабит её экономику и одновременно усилит позиции западных компаний.

Ранее сообщалось о том, что Трамп может одобрить передачу Украине ракет Tomahawk. Американские чиновники считают, что передача ракет окажет огромное давление на Путина.

Напомним, Главред писал, что в конце октября 2025 года якобы Трамп сказал Зеленскому, что Украина не должна рассчитывать на быстрое получение Tomahawk.

После этого Владимир Зеленский заявил, что в Украине все-таки могут появиться американские крылатые ракеты Tomahawk. Он отметил, что ВСУ никогда не использовали для ударов по РФ дальнобойное оружие, предоставленное США.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

