Без пасынкования и минимум ухода: семь сортов томатов для "ленивого" огорода

Эксперт рассказал, как сорта томатов позволяют "посадил и забыл" без ежедневного ухода.

Как правильно мульчировать и поливать низкорослые томаты / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Какие сорта томатов подходят для небольших участков

Почему детерминантные томаты лучше выдерживают холод и засуху

Как правильно ухаживать за томатами "посадил и забыл"

Лето на украинских огородах часто ассоциируется с бесконечным уходом за томатами: пасынкованием, подвязыванием и контролем каждого плода.

Главред решил рассказать о сортах, которые растут по принципу "посадил и забыл", требуют минимум усилий и обеспечивают высокий урожай.

Что такое детерминантные томаты

Эксперт и автор видео на YouTube-канале "Домашний урожай" объяснил, что секрет таких растений кроется в их детерминантности. В отличие от лианообразных томатов, детерминантные сорта имеют встроенный генетический "стоп-сигнал" роста.

"Они достигают оптимальной высоты — обычно около метра — отдают всю энергию плодам и останавливаются", — отмечает специалист.

Популярные сорта детерминантных томатов

Среди популярных сортов он выделяет Саньку, ультраранний томат, который созревает уже через 80 дней и выдерживает неожиданную засуху и июньские холодные дни. Лиана Розовая привлекает своими мясистыми плодами с тонкой кожицей и минимумом семян, идеальными для детского и семейного стола.

Для владельцев маленьких участков эксперт советует Бэту, низкорослое холодостойкое растение до 50 см, которое покрывается ровными гроздьями томатов, похожими на яркие игрушки.

Сорт Дубок отличается крепким стеблем и плотными плодами, подходящими для домашних соусов и лечо. Ямал подходит для зон с коротким летом и низкими температурами: "когда температура падает до +10°C, обычные томаты сбрасывают цветы, а Ямал продолжает завязывать плоды", — объясняет эксперт.

Томаты сорта Агата отличаются дружным созреванием, что удобно для массовой консервации, а Невский, низкорослый и штамбовый, позволяет высаживать кусты плотно и получать максимум урожая на ограниченной площади.

Уход за детерминантными томатами

Уход за детерминантными томатами остается простым. Растения высаживают на солнечных участках и поливают редко, но обильно, под корень раз в 5–7 дней. Мульчирование слоем соломы или травы толщиной 5–7 см сохраняет влагу и уменьшает перегрев почвы, а также снижает потребность в прополке.

Даже низкорослые кусты выгодно поддерживать легкой опорой, чтобы плоды не контактировали с землей. Эксперт советует избегать избытка азотных удобрений и использовать калийные или золу во время цветения.

"Невысокие, устойчивые к болезням и раннеспелые — именно такие томаты все чаще выбирают украинские дачники", — заключает автор видео.

Узнать больше о сортах неприхотливых томатов можно в видео на канале "Домашний урожай".

Об источнике: YouTube канал "Домашний урожай" Канал "Домашний Урожай" на YouTube посвящен садоводству, огородничеству и советам для обильного урожая дома или на даче. Акцент на подзимний посев, полив и избегание ошибок. Видео раскрывают методы для плодородной почвы, натуральные подкормки и защиту от болезней.

