Украина массированно ударила по РФ, есть прилеты: в Генштабе раскрыли детали атаки

Силы обороны Украины продолжают системные удары по ключевым военным и стратегическим объектам России, подчеркнули в Генштабе.

Украина нанесла массированный удар по России - в Генштабе назвали цели атак / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Генштаб подтвердил поражение военных целей врага на территории РФ и во временно оккупированных регионах Украины

Потери оккупантов и последствия атак уточняются

Силы обороны Украины нанесли масштабный удар по целям в глубине территории России, а также по военным объектам РФ на временно оккупированных территориях. В Генштабе сообщили об поражении нефтяного терминала на юге России и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на временно оккупированном Крыму.

В Генштабе сообщили, что в рамках системных действий, направленных на ослабление наступательного и экономического потенциала России, подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить удары по ключевым военным и стратегическим объектам противника как в глубине его территории, так и на временно оккупированных территориях.

В частности, подтверждено поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна в Краснодарском крае РФ, где зафиксирован пожар.

"Масштабы ущерба уточняются", - подчеркнули в Генштабе.

Также сообщается об успешном поражении зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в районе поселка Кача на временно оккупированной территории Крыма.

Кроме того, в течение прошедших суток были нанесены удары по другим объектам оккупантов. В районе Вольного на временно оккупированной части Донецкой области поражено ремонтная подразделение одной из артиллерийских бригад ВС РФ, а вблизи Любимовки на временно оккупированной территории Запорожской области зафиксировано попадание по месту сосредоточения личного состава противника.

"Потери противника и нанесенный врагу ущерб уточняются. Силы обороны Украины продолжат системную работу по истощению боевых способностей врага и разрушению его военной инфраструктуры до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - резюмировали в сообщении.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Как удары по НПЗ повлияют на Россию - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, Украина вывела из строя примерно 17% нефтеперерабатывающих мощностей России. Если ВСУ уничтожат около половины производственных мощностей в европейской части страны, это существенно повлияет на поставки нефти, экономику и боевые возможности России. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, главной целью для Украины должно оставаться подрыв тыла противника, дезорганизация работы Москвы и удары по нефтегазовому комплексу, что сделает невозможным проведение наступательных операций.

Эксперты отмечают, что уничтожение до половины нефтеперерабатывающих мощностей в европейской части РФ будет иметь значительный эффект и на логистику, и на экономическую стабильность, и на военный потенциал страны.

"Ведь посмотрите, как только просели цены на нефть, дефицит бюджета РФ вырос в восемь раз, а покрывать его нечем. В России уже заговорили о введении системы карточек на еду. Это вполне реальный сценарий для России, другого выхода нет, поскольку ей нечем покрывать дефицит бюджета", - сказал эксперт.

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 13 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким военным объектам противника на временно оккупированных украинских территориях. По данным Генерального штаба ВСУ, в районе Евпатории во временно оккупированном Крыму украинские войска уничтожили российскую радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У", стоимость которой оценивается примерно в 100 миллионов долларов.

Кроме того, 12 февраля Силы обороны нанесли рекордный по дальности удар по территории России. В Генштабе подтвердили поражение Ухтинского нефтеперерабатывающего завода в городе Ухта Республики Коми, расположенного примерно в 1750 километрах от украинской границы.

До этого сообщалось об успешном ударе ракетами "Фламинго" по полигону "Капустин Яр". На полигоне "Капустин Яр", откуда российские войска осуществляют пуски межконтинентальных баллистических ракет "Орешник" по Украине, зафиксировано повреждение объектов, обеспечивающих обслуживание этих ракет.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

