Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Вы узнаете:
- Из обращения будут изыматься купюры двух номиналов
- Когда они полностью исчезнут
Национальный банк Украины объявил о постепенном изъятии из обращения отдельных банкнот. Речь идет о купюрах номиналом 50 и 200 гривен, выпущенных в 2003–2007 годах.
Как сообщили в НБУ, решение принято для повышения качества наличности и оптимизации денежного обращения в стране.
Какие гривни выводят из обращения
Из обращения будут изыматься:
- 50 гривен образца 2003–2007 годов;
- 200 гривен образца 2003–2007 годов.
При этом более новые банкноты этих номиналов, в частности образца 2014 года и последующих лет выпуска, останутся в обращении.
В НБУ подчеркнули, что старые купюры будут постепенно заменены на банкноты современного поколения с улучшенной защитой.
Нужно ли украинцам менять деньги
Специально идти в банк для обмена не нужно. В Нацбанке объяснили, что замена будет происходить постепенно, процесс пройдет через обычные расчеты а старые банкноты, попадая в банки, больше не будут возвращаться в обращение.
"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", — сообщили в регуляторе.
Таким образом, изъятие гривен пройдет незаметно для граждан.
Почему НБУ изымает старые купюры
В регуляторе пояснили, что цель — повысить качество наличных денег в обращении и оптимизировать денежный оборот.
Со временем планируется постепенный вывод всех старых банкнот предыдущих поколений и их замена на более современные и защищенные.
Что происходит на валютном рынке - детали
Как сообщал Главред, на пятницу, 13 февраля, гривня несколько укрепилась по отношению к основным валютам. Доллар подешевел до 42,99 грн, евро - до 51,03 грн, а польский злотый - до 12,11 грн.
Также эксперт Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок Украины стабилизируется благодаря активности аграрного сектора и снижению спроса импортеров. С 9 по 15 февраля на курс будет влиять бюджетный фактор. Ожидается, что доллар на межбанке будет колебаться в пределах 42,75-43,5 грн/долл., а евро - 50-52 грн/евро.
Лесовой добавил, что до 22 февраля резких колебаний курса доллара не ожидается, а технические колебания свыше 43 грн не влияют на настроения рынка.
Вам может быть интересно:
- Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно
- Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ
- Масштабная индексация пенсий: стало известно, на сколько поднимут выплаты украинцам
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред