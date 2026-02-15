Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

В регуляторе пояснили, что цель — повысить качество наличных денег в обращении и оптимизировать денежный оборот.

Из обращения будут изыматься купюры двух номиналов

Когда они полностью исчезнут

Национальный банк Украины объявил о постепенном изъятии из обращения отдельных банкнот. Речь идет о купюрах номиналом 50 и 200 гривен, выпущенных в 2003–2007 годах.

Как сообщили в НБУ, решение принято для повышения качества наличности и оптимизации денежного обращения в стране.

Какие гривни выводят из обращения

Из обращения будут изыматься:

50 гривен образца 2003–2007 годов;

200 гривен образца 2003–2007 годов.

При этом более новые банкноты этих номиналов, в частности образца 2014 года и последующих лет выпуска, останутся в обращении.

В НБУ подчеркнули, что старые купюры будут постепенно заменены на банкноты современного поколения с улучшенной защитой.

Нужно ли украинцам менять деньги

Специально идти в банк для обмена не нужно. В Нацбанке объяснили, что замена будет происходить постепенно, процесс пройдет через обычные расчеты а старые банкноты, попадая в банки, больше не будут возвращаться в обращение.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", — сообщили в регуляторе.

Таким образом, изъятие гривен пройдет незаметно для граждан.

Почему НБУ изымает старые купюры

В регуляторе пояснили, что цель — повысить качество наличных денег в обращении и оптимизировать денежный оборот.

Со временем планируется постепенный вывод всех старых банкнот предыдущих поколений и их замена на более современные и защищенные.

Что происходит на валютном рынке - детали

Как сообщал Главред, на пятницу, 13 февраля, гривня несколько укрепилась по отношению к основным валютам. Доллар подешевел до 42,99 грн, евро - до 51,03 грн, а польский злотый - до 12,11 грн.

Также эксперт Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок Украины стабилизируется благодаря активности аграрного сектора и снижению спроса импортеров. С 9 по 15 февраля на курс будет влиять бюджетный фактор. Ожидается, что доллар на межбанке будет колебаться в пределах 42,75-43,5 грн/долл., а евро - 50-52 грн/евро.

Лесовой добавил, что до 22 февраля резких колебаний курса доллара не ожидается, а технические колебания свыше 43 грн не влияют на настроения рынка.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

