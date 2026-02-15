Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Сергей Кущ
15 февраля 2026, 10:16
2422
В регуляторе пояснили, что цель — повысить качество наличных денег в обращении и оптимизировать денежный оборот.
Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов
Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Из обращения будут изыматься купюры двух номиналов
  • Когда они полностью исчезнут

Национальный банк Украины объявил о постепенном изъятии из обращения отдельных банкнот. Речь идет о купюрах номиналом 50 и 200 гривен, выпущенных в 2003–2007 годах.

Как сообщили в НБУ, решение принято для повышения качества наличности и оптимизации денежного обращения в стране.

видео дня

Какие гривни выводят из обращения

Из обращения будут изыматься:

  • 50 гривен образца 2003–2007 годов;
  • 200 гривен образца 2003–2007 годов.

При этом более новые банкноты этих номиналов, в частности образца 2014 года и последующих лет выпуска, останутся в обращении.

В НБУ подчеркнули, что старые купюры будут постепенно заменены на банкноты современного поколения с улучшенной защитой.

Нужно ли украинцам менять деньги

Специально идти в банк для обмена не нужно. В Нацбанке объяснили, что замена будет происходить постепенно, процесс пройдет через обычные расчеты а старые банкноты, попадая в банки, больше не будут возвращаться в обращение.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", — сообщили в регуляторе.

Таким образом, изъятие гривен пройдет незаметно для граждан.

Почему НБУ изымает старые купюры

В регуляторе пояснили, что цель — повысить качество наличных денег в обращении и оптимизировать денежный оборот.

Со временем планируется постепенный вывод всех старых банкнот предыдущих поколений и их замена на более современные и защищенные.

Что происходит на валютном рынке - детали

Как сообщал Главред, на пятницу, 13 февраля, гривня несколько укрепилась по отношению к основным валютам. Доллар подешевел до 42,99 грн, евро - до 51,03 грн, а польский злотый - до 12,11 грн.

Также эксперт Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок Украины стабилизируется благодаря активности аграрного сектора и снижению спроса импортеров. С 9 по 15 февраля на курс будет влиять бюджетный фактор. Ожидается, что доллар на межбанке будет колебаться в пределах 42,75-43,5 грн/долл., а евро - 50-52 грн/евро.

Лесовой добавил, что до 22 февраля резких колебаний курса доллара не ожидается, а технические колебания свыше 43 грн не влияют на настроения рынка.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гривна НБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по производству ракет "Фламинго": Зеленский рассказал подробности

РФ ударила по производству ракет "Фламинго": Зеленский рассказал подробности

10:58Украина
"Это позор": Клинтон резко высказалась о Трампе из-за Украины

"Это позор": Клинтон резко высказалась о Трампе из-за Украины

08:45Мир
РФ почти всю ночь атаковала Одессу и область: враг целился по инфраструктуре (фото)

РФ почти всю ночь атаковала Одессу и область: враг целился по инфраструктуре (фото)

08:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

Красивые, но смертельно ядовитые: какие растения лучше не сажать на участке

Красивые, но смертельно ядовитые: какие растения лучше не сажать на участке

Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

Последние новости

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 февраля: Девам - риск, Рыбам - неожиданности

11:25

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

11:05

Украину накроет непогода: синоптики предупредили о желтом уровне опасности

10:58

РФ ударила по производству ракет "Фламинго": Зеленский рассказал подробности

10:16

Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
09:58

Совершенно не готовы к войне: как ВСУ разгромили войска НАТО на учениях в Эстонии

09:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 февраля (обновляется)

09:15

Гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля: Тельцам - сомнения, Ракам - карусель

09:07

Мюнхенская конференция: никто не ожидает скорого завершения войнымнение

Реклама
08:45

"Это позор": Клинтон резко высказалась о Трампе из-за Украины

08:45

РФ почти всю ночь атаковала Одессу и область: враг целился по инфраструктуре (фото)

08:18

Карта Deep State онлайн за 15 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:57

Дисквалификация Гераскевича как диагноз олимпийскому движениюмнение

07:52

Пылают Сочи и Краснодар: дроны поразили крупные цели

07:50

Как ухаживать за волосами во время блэкаутов: советы экспертов

06:10

Что даст перемирие для Украины и РФмнение

06:07

Семь утраченных святынь Украины: где молились наши предки

05:42

Не просто омлет: рецепт шикарного завтрака из двух яиц за 5 минут

05:28

Самый важный месяц весны: подробный гороскоп для Овнов на март 2026Видео

04:43

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

Реклама
04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке шахматиста за 51 секунду

03:49

Почему мужчины не извиняются: психолог указала на тревожные "звоночки"

03:08

Конец зимы будет переломным для трех знаков зодиака: чья жизнь резко изменится

02:34

"Перевёрнутая" звездная система ошарашила ученых: аномалия сломала все правила

14 февраля, суббота
23:12

Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

22:28

Ситуация со светом улучшилась, но впереди новые угрозы - Шмыгаль

22:24

Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

22:05

MELOVİN намекнул на расставание со своим женихом

21:33

Ангелы Victoria's secret: роскошная Кэндис Свейноп ошарашила фигурой

21:32

Результат войны в Украине зависит от одной вещи: глава МИД Польши раскрыл детали

21:20

Отлично подойдет на ужин: шикарный салат, который готовится 5 минут

20:28

Он сам назвал дату своих похорон: россияне убили отважного украинского воинаЭксклюзив

20:26

От 140 грн за кг: в Украине начали продавать первый урожай популярного овоща

20:18

Свет будут отключать не всем: украинцев предупредили о графиках на 15 февраля

20:10

Развод и девичья фамилия: Джессика Альба окончательно разошлась с мужем

19:48

Бех-Романчук стала мамой и показала фото малыша

19:33

Роскошная Боржемская заговорила о любви и показала своего мужчину

19:17

Украина ударила ракетой "Фламинго" по России: Зеленский прокомментировал атаку

19:10

Экономика тыловой выживаемости в Украинемнение

18:44

"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

Реклама
18:43

Без света, газа и лекарств: как наши предки смогли выжить зимой

18:25

Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

18:20

Как нарисовать стрелки за 1 минуту: простой лайфхак для роскошного взглядаВидео

18:15

Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

18:01

"Это безумное поведение": Рютте раскритиковал Путина и высмеял делегацию РФ

17:55

Путинист Михалков разнес Ефремова после тюрьмы: видео попало в сетьВидео

17:38

Враг заявил о захвате важного города: в ВСУ прокомментировали ситуацию

17:20

Гороскоп Таро на завтра 15 февраля: Тельцам - планировать, Львам - отпустить

16:54

Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

16:44

Родила в 50 и соблазнила императора в 70: раскрыт главный секрет княгини Ольги

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять