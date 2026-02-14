Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

Для жителей Киева и Киевской области введут плановые отключения электроэнергии 15 февраля.

https://glavred.info/ukraine/otklyucheniya-elektroenergii-15-fevralya-grafiki-dlya-kieva-i-oblasti-10740884.html Ссылка скопирована

Киевлян предупредили о новых отключениях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

Для жителей Киева и Киевской области введут плановые отключения

15 февраля вновь будут применяться временные индивидуальные графики отключений

В воскресенье, 15 февраля, для жителей Киева и Киевской области введут плановые отключения электроэнергии.

Об этом сообщила в своём Telegram-канале компания-поставщик ДТЭК.

видео дня

Согласно информации, в Киевской области 15 февраля свет будут отключать по утверждённым очередям.

/ alerts.org.ua

Ситуация в Киеве

Также в столице 15 февраля вновь будут применяться временные индивидуальные графики отключений, уточняют в ДТЭК.

В этом случае распределение на подгруппы не предусмотрено — для каждого адреса действует отдельный график подачи электроэнергии.

/ alerts.org.ua

Масштабные отключения: заявление Минэнерго

Энергосистема Украины остаётся в крайне напряжённом состоянии. На объектах, повреждённых в результате обстрелов, круглосуточно продолжаются восстановительные работы.

В Министерство энергетики Украины сообщили, что после последней массированной атаки РФ, по итогам заседания штаба по устранению последствий чрезвычайной ситуации в Киеве и области, энергосеть продолжает работать на пределе своих возможностей.

/ Инфографика: Главред

Отключения в Киеве - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Другие новости:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред