Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

- Для жителей Киева и Киевской области введут плановые отключения
- 15 февраля вновь будут применяться временные индивидуальные графики отключений
В воскресенье, 15 февраля, для жителей Киева и Киевской области введут плановые отключения электроэнергии.
Об этом сообщила в своём Telegram-канале компания-поставщик ДТЭК.
Согласно информации, в Киевской области 15 февраля свет будут отключать по утверждённым очередям.
Ситуация в Киеве
Также в столице 15 февраля вновь будут применяться временные индивидуальные графики отключений, уточняют в ДТЭК.
В этом случае распределение на подгруппы не предусмотрено — для каждого адреса действует отдельный график подачи электроэнергии.
Масштабные отключения: заявление Минэнерго
Энергосистема Украины остаётся в крайне напряжённом состоянии. На объектах, повреждённых в результате обстрелов, круглосуточно продолжаются восстановительные работы.
В Министерство энергетики Украины сообщили, что после последней массированной атаки РФ, по итогам заседания штаба по устранению последствий чрезвычайной ситуации в Киеве и области, энергосеть продолжает работать на пределе своих возможностей.
