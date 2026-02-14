Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

Алексей Тесля
14 февраля 2026, 23:12
593
Для жителей Киева и Киевской области введут плановые отключения электроэнергии 15 февраля.
Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области
Киевлян предупредили о новых отключениях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

  • Для жителей Киева и Киевской области введут плановые отключения
  • 15 февраля вновь будут применяться временные индивидуальные графики отключений

В воскресенье, 15 февраля, для жителей Киева и Киевской области введут плановые отключения электроэнергии.

Об этом сообщила в своём Telegram-канале компания-поставщик ДТЭК.

видео дня

Согласно информации, в Киевской области 15 февраля свет будут отключать по утверждённым очередям.

Screenshot
/ alerts.org.ua

Ситуация в Киеве

Также в столице 15 февраля вновь будут применяться временные индивидуальные графики отключений, уточняют в ДТЭК.

В этом случае распределение на подгруппы не предусмотрено — для каждого адреса действует отдельный график подачи электроэнергии.

Screenshot
/ alerts.org.ua

Масштабные отключения: заявление Минэнерго

Энергосистема Украины остаётся в крайне напряжённом состоянии. На объектах, повреждённых в результате обстрелов, круглосуточно продолжаются восстановительные работы.

В Министерство энергетики Украины сообщили, что после последней массированной атаки РФ, по итогам заседания штаба по устранению последствий чрезвычайной ситуации в Киеве и области, энергосеть продолжает работать на пределе своих возможностей.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
/ Инфографика: Главред

Отключения в Киеве - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Другие новости:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева Киевская область отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация со светом улучшилась, но впереди новые угрозы - Шмыгаль

Ситуация со светом улучшилась, но впереди новые угрозы - Шмыгаль

22:28Энергетика
Результат войны в Украине зависит от одной вещи: глава МИД Польши раскрыл детали

Результат войны в Украине зависит от одной вещи: глава МИД Польши раскрыл детали

21:32Война
Он сам назвал дату своих похорон: россияне убили отважного украинского воина

Он сам назвал дату своих похорон: россияне убили отважного украинского воина

20:28Эксклюзивы
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Гороскоп на сегодня 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Гороскоп на сегодня 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Рожденные в конкретные три месяца часто обладают ясновидением - кто они

Рожденные в конкретные три месяца часто обладают ясновидением - кто они

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

Последние новости

23:12

Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

22:28

Ситуация со светом улучшилась, но впереди новые угрозы - Шмыгаль

22:24

Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

22:05

MELOVİN намекнул на расставание со своим женихом

21:33

Ангелы Victoria's secret: роскошная Кэндис Свейноп ошарашила фигурой

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
21:32

Результат войны в Украине зависит от одной вещи: глава МИД Польши раскрыл детали

21:20

Отлично подойдет на ужин: шикарный салат, который готовится 5 минут

20:28

Он сам назвал дату своих похорон: россияне убили отважного украинского воинаЭксклюзив

20:26

От 140 грн за кг: в Украине начали продавать первый урожай популярного овоща

Реклама
20:18

Свет будут отключать не всем: украинцев предупредили о графиках на 15 февраля

20:10

Развод и девичья фамилия: Джессика Альба окончательно разошлась с мужем

19:48

Бех-Романчук стала мамой и показала фото малыша

19:33

Роскошная Боржемская заговорила о любви и показала своего мужчину

19:17

Украина ударила ракетой "Фламинго" по России: Зеленский прокомментировал атаку

19:10

Экономика тыловой выживаемости в Украинемнение

18:44

"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

18:43

Без света, газа и лекарств: как наши предки смогли выжить зимой

18:25

Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

18:20

Как нарисовать стрелки за 1 минуту: простой лайфхак для роскошного взглядаВидео

18:15

Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

Реклама
18:01

"Это безумное поведение": Рютте раскритиковал Путина и высмеял делегацию РФ

17:55

Путинист Михалков разнес Ефремова после тюрьмы: видео попало в сетьВидео

17:38

Враг заявил о захвате важного города: в ВСУ прокомментировали ситуацию

17:20

Гороскоп Таро на завтра 15 февраля: Тельцам - планировать, Львам - отпустить

16:54

Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

16:44

Родила в 50 и соблазнила императора в 70: раскрыт главный секрет княгини Ольги

16:36

Избавилась от длинных волос: поп-дива Бейонсе радикально сменила имидж

16:27

В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

16:00

Без наркоза и не лучшая в мире: какой была медицина в СССР на самом деле

15:59

"Это конец России": раскрыт сценарий сокрушительного удара по режиму Путина

15:59

Красивые, но смертельно ядовитые: какие растения лучше не сажать на участке

15:44

"Виделись в машине": Елена Тополя впервые рассказала о встрече со своим шантажистом

15:34

"Думает, как отрастить живот, а не армию": Зеленский жестко высмеял ОрбанаВидео

15:25

"Не думала, что в 50 лет": Могилевская сделала мужу трогательное признание

15:07

Популярный украинский певец сообщил о трагедии в семье

15:04

Почему Скорпион — мечта Рака, а Водолей — испытание: лучшие и худшие совместимости

14:58

Почему батареи греют, а в комнате холодно: раскрыта самая главная ошибка

14:57

"Путин - раб войны": Зеленский рассказал об алгоритме окончания войныВидео

14:36

В Украине празднуют Рождество по новому стилю, а Пасху — нет: в чем причина

14:07

Цены на цветы взлетели: где в Украине самые дорогие розы в День влюбленных

Реклама
14:00

"Ракеты завозят прямо перед ударами": громкое заявление Зеленского об атаках РФВидео

13:43

"Я плачу": украинская актриса резко похудела и раскрыла свой новый вес

13:18

"Укусил Дима Коляденко": Монатик изменился до неузнаваемостиВидео

13:04

Почему 15 февраля нельзя никому давать обещаний: какой церковный праздник

13:02

ВСУ нанесли сокрушительные удары по важным объектам РФ: детали мощных "прилетов"

12:51

Новая волна морозов атакует Полтавщину: когда будет резкое изменение погоды

12:46

Дом будет выглядеть на миллион: какие цвета делают интерьер дороже

12:22

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

11:59

В Сенате потребовали передать ВСУ ракеты Tomahawk и назвали цели в РФ для ударов

11:54

НДС для ФЛП: МВФ смягчил требования кредитной программы для Украины

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять