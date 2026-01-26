Киев получит новые ресурсы для восстановления: в Минэнерго рассказали о ситуации

Кратко:
- В Киеве более 800 тыс. абонентов без света
- К восстановлению привлечено 166 ремонтных бригад
- Доставлены две когенерационные установки, еще две ожидают
В Украине продолжается координация работ по ликвидации последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.
К восстановлению привлечены энергетики, тепловики, спасатели и коммунальные службы. На специальном заседании обсудили текущее состояние восстановительных работ и определили дальнейшие шаги для укрепления энергосистемы.
Дефицит электроэнергии в Киеве
По словам министра, в столице сохраняется значительный дефицит электроэнергии, из-за чего продолжаются экстренные отключения.
"Сейчас без электроснабжения в Киеве остаются более 800 тысяч абонентов, как и накануне", — сообщил Шмыгаль.
Когенерация и новые линии электропередач
На заседании были приняты конкретные планы по развитию энергосистемы, в частности:
- установка когенерационных установок;
- прокладка новых линий электропередач;
- строительство новых объектов генерации.
"Сегодня в Киев уже доставили две когенерационные установки, а на следующей неделе ожидается прибытие еще двух", — отметили в Министерстве.
Дополнительное топливо и усиление ремонтных бригад
Для стабильной работы критической инфраструктуры принято решение направить в столицу дополнительно 50 тонн дизельного топлива из резервов Минэнерго. Оно будет использовано для питания крупных генераторов, обеспечивающих работу жилых домов и критических объектов.
По данным Минразвития, в течение дня над ликвидацией последствий обстрелов работали 166 ремонтных бригад, в ночное время — 74 бригады. В Киев также прибудет помощь из регионов: завтра ожидается прибытие 17 бригад из Чернигова, Тернополя, Полтавы и Винницы. При необходимости количество специалистов могут увеличить еще на 20 бригад.
Связь и интернет во время отключений
Министр энергетики подчеркнул необходимость максимальной автономности мобильных базовых станций, чтобы люди оставались на связи и имели доступ к информации даже во время отключений электроэнергии.
Каких последствий ожидать от новых обстрелов - мнение эксперта
Россия пытается системно разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, однако реализовать сценарий полного блэкаута в Киеве крайне сложно. Такое мнение высказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
По словам эксперта, речь может идти скорее о локальных или так называемых местных блэкаутах — временных отключениях в отдельных районах столицы. Для этого, отмечает он, нужны прицельные удары по конкретным объектам энергосистемы.
"Чтобы устроить полный блэкаут в городе, необходимы целенаправленные атаки на подстанции или ключевые узлы распределения электроэнергии", — отметил Попенко.
Он подчеркнул, что энергосистема Киева имеет запас прочности, а ремонтные службы способны оперативно реагировать на повреждения, что значительно затрудняет реализацию сценария полного обесточивания столицы.
Отключение отопления — новости по теме
Ранее эксперт рассказал о сценарии полного отключения отопления в Киеве. С учетом того, что именно столица является одной из главных целей ударов, на нее приходится наибольшая их концентрация.
Кроме того, полностью заменить мощности киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 малыми когенерационными установками технически нереально. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк в эфире НовостиLive.
Напомним, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вицепремьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Читайте также:
- Энергосистема на грани: в ДТЭК заявили об ухудшении ситуации со светом
- Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы
- РФ не прекращает уничтожать энергетику Украины: в ISW раскрыли главную цель врага
О персоне: Олег Попенко
Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред