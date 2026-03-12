Укр
"Как можно оставаться в стороне": кум Каменских разгромил ее позицию

Кристина Трохимчук
12 марта 2026, 04:25
Геннадий Витер прокомментировал последние скандалы Насти Каменских.
Настя Каменских
Настя Каменских - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Почему Геннадий Витер поддерживает Настю Каменских
  • Что певица должна сделать, чтобы исправить положение

Украинский певец и телепродюсер Геннадий Витер рассказал, что на него обиделась звездная кума Настя Каменских. Он прокомментировал позицию исполнительницы проекту "ТСН Гламур".

По словам телепродюсера, он продолжает поддерживать Каменских из-за родственных связей. Но, несмотря на это, публичные действия кумы вызывают у него много вопросов.

видео дня
Настя Каменских
Настя Каменских живет в США / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Мы же родственники, и надо поддерживать друг друга. Я еще раз повторяю — я поддерживал и буду поддерживать Настю, но для меня очень важна позиция. Когда ты сталкиваешься с такими проблемами в жизни, когда у меня много друзей погибло, а многие сейчас на передовой, и я стараюсь много делать именно для того, чтобы наполнять фронт деньгами и потребностями, — я не понимаю, как можно оставаться в стороне", — высказался Витер.

Певец считает, что Насте пора проявить патриотичную позицию и перестать общаться с аудиторией на языке агрессора, что она начала делать недавно в своих соцсетях.

Настя Каменских
Настя Каменских заговорила на русском языке / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Если ты в сердце украинец, несмотря на то, сколько лет назад уехал из Украины, или не желаешь больше работать на этот рынок, или проводишь концерты в поддержку или не в поддержку Украины... Она же говорила: "С Украиной в сердце". Так в этом сердце Украина должна остаться навсегда. Я считаю, что каждый сейчас обязательно должен иметь позицию. Если этой позиции нет — то не украинец", — считает продюсер.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Настя Каменских новости шоу бизнеса
18:11

Три знака зодиака будут скоро грести деньги лопатой - кто они

