"Как можно оставаться в стороне": кум Каменских разгромил ее позицию

Геннадий Витер прокомментировал последние скандалы Насти Каменских.

https://glavred.info/starnews/kak-mozhno-ostavatsya-v-storone-kum-kamenskih-razgromil-ee-poziciyu-10748072.html Ссылка скопирована

Настя Каменских - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

Почему Геннадий Витер поддерживает Настю Каменских

Что певица должна сделать, чтобы исправить положение

Украинский певец и телепродюсер Геннадий Витер рассказал, что на него обиделась звездная кума Настя Каменских. Он прокомментировал позицию исполнительницы проекту "ТСН Гламур".

По словам телепродюсера, он продолжает поддерживать Каменских из-за родственных связей. Но, несмотря на это, публичные действия кумы вызывают у него много вопросов.

видео дня

Настя Каменских живет в США / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Мы же родственники, и надо поддерживать друг друга. Я еще раз повторяю — я поддерживал и буду поддерживать Настю, но для меня очень важна позиция. Когда ты сталкиваешься с такими проблемами в жизни, когда у меня много друзей погибло, а многие сейчас на передовой, и я стараюсь много делать именно для того, чтобы наполнять фронт деньгами и потребностями, — я не понимаю, как можно оставаться в стороне", — высказался Витер.

Певец считает, что Насте пора проявить патриотичную позицию и перестать общаться с аудиторией на языке агрессора, что она начала делать недавно в своих соцсетях.

Настя Каменских заговорила на русском языке / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Если ты в сердце украинец, несмотря на то, сколько лет назад уехал из Украины, или не желаешь больше работать на этот рынок, или проводишь концерты в поддержку или не в поддержку Украины... Она же говорила: "С Украиной в сердце". Так в этом сердце Украина должна остаться навсегда. Я считаю, что каждый сейчас обязательно должен иметь позицию. Если этой позиции нет — то не украинец", — считает продюсер.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталка Денисенко произвела фурор на красной дорожке, появившись на допремьерном показе в компании своего возлюбленного Юрия Савранского. Пара не побоялась модных экспериментов, выбрав для светского выхода максимально экстравагантные наряды.

Также на вопрос журналистки о нынешних отношениях с лидером группы "Антитела" Елена Тополя ответила неожиданным отказом, буквально прервав интервью. Артистка лишь вскользь упомянула, что последние события в жизни сильно ее закалили.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред