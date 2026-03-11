Плохая новость для сборной: еще один ключевой игрок может не выйти против Швеции

Сергей Ребров оценивает кадровые риски для сборной Украины перед решающими матчами плей-офф.

Матвиенко пропустил тренировку Шахтера из-за травмы сухожилия / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Кратко:

Матвиенко получил травму и пропустил тренировку Шахтера

Защитник может пропустить до месяца

Его участие в матче со Швецией под вопросом

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может столкнуться с кадровыми проблемами перед стыковыми матчами квалификации на Чемпионат мира по футболу 2026. Один из ключевых защитников команды, Николай Матвиенко, получил травму во время подготовки в клубе.

По информации ТаТоТаке, футболист пропустил одну из последних тренировок донецкого Шахтера из-за повреждения. Предварительно сообщается, что речь идет о травме сухожилия. Окончательный диагноз врачи должны были установить после детального медицинского обследования.

Возможные сроки восстановления

По худшему сценарию 29-летний центральный защитник может выбыть примерно на месяц. В таком случае он пропустит ближайшие матчи национальной команды. В то же время в более оптимистичном варианте шансы Матвиенко сыграть в поединке против сборной Швеции по футболу 26 марта оценивают как 50 на 50.

Важность матча со Швецией

Именно этот матч станет ключевым для команды Реброва в борьбе за выход на мундиаль. Если сборная Украины по футболу сможет пройти шведов, то в финале плей-офф квалификации на мировое первенство встретится с победителем противостояния между сборной Польши по футболу и сборной Албании по футболу.

Решающий матч плей-офф отбора на ЧМ-2026 запланирован на 31 марта. Потеря Матвиенко может стать серьезным ударом для оборонительной линии украинской сборной перед чрезвычайно важными играми.

Сборная Украины по футболу / Инфографика: Главред

Как ранее писал Главред, в конце марта сборная Украины проведет решающие матчи отбора на чемпионат мира 2026 года. Под руководством Сергея Реброва команда готовится к поединкам со Швецией, а также потенциально с Польшей или Албанией, однако подходит к этим встречам не в оптимальном составе.

