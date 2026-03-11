Еще один шанс: Украина выбилась из "минусов" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

Теперь Украине предстоит удержаться на шаткой дорожке к победе на Евровидении.

Евровидение-2026 лучшие конкурсанты - свежий прогноз букмекеров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/leleka_music

Кто лидирует среди потенциальных победителей Евровидения-2026 по версии букмекеров

Какое место в рейтинге сейчас занимает Украина

Два месяца осталось до старта Евровидения-2026. В этом году у музыкального конкурса юбилей - 70 лет, и, похоже, еврофанов в мае будет ждать не один сюрприз.

Впрочем, удивлять Евровидение начало еще до начала соревнования. Например, рейтингами потенциальных победителей от букмекеров. Уже месяц абсолютное лидерство держится за Финляндией - ее шансы на победу оценивают в 26%. Далее в топ-5 со значительным отрывом входят Франция, Дания, Греция и Австралия.

Украина, которая на прошлой неделе выбыла из десятки лучших, на данный момент с триумфом в нее вернулась. Нашими главными конкурентами по топ-10 на данный момент являются Чехия (0 побед, лучший результат - 6 место в 2018 году), Израиль (лучший результат - победы в 1978, 1979, 1998 и 2018 годах), Швеция (лучший результат - победы в 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 и 2023 годах) и Кипр (0 побед, лучший результат - 2-е место в 2018 году).

Евровидение-2026 лучшие конкурсанты - свежий прогноз букмекеров / фото: eurovisionworld.com

Ранее Главред рассказывал, что Виталий Козловский срочно прервал концерт и отменил его. Украинский певец был вынужден пойти на крайние меры в целях безопасности.

Также Иво Бобул "похоронил" известного украинского композитора. Конфликт между певцом и Евгением Рыбчинским возник на фоне недавнего интервью первого, где он затронул тему певиц-предательниц.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

