Выражения 'сарафанное радио' нет в украинском языке: какие есть соответствия

Несмотря на распространенность в быту, это выражение не закреплено ни в одном украинском словаре.

В повседневной речи украинцев нередко можно услышать выражение "сарафанное радио". Им обозначают распространение информации от человека к человеку - через разговоры, рекомендации или слухи. Однако это выражение не является исконно украинским, оно пришло из русского языка как калька и закрепилось в быту.

Главред расскажет об украинских эквивалентах этого популярного выражения.

Откуда происходит выражение "сарафанное радио"

Сам термин происходит из русской культуры. Сарафан — традиционная женская одежда, а выражение буквально означает "радио в сарафане". Его содержание связывали с тем, что женщины во время встреч передавали новости или слухи. В более широком смысле это выражение соответствует английскому "word of mouth" - "распространение информации из уст в уста". В украинских словарях такого выражения нет, зато в русских оно трактуется как сплетни или слухи.

Как сказать на украинском выражение "сарафанное радио"

Тренер по ораторскому искусству Павел Мацьопа в своем Instagram объяснил, как на самом деле нужно говорить это известное выражение на украинском языке.

"Говорите на русском и даже не осознаете. Выражение "сарафанное радио" лучше заменить украинскими эквивалентами. На украинском правильнее сказать черезтинне радіо или "реклама з уст в уста" или даже в шутку - "баб’ячі брехні", - объясняет эксперт.

О персоне: Павел Мацьопа Павел Мацьопа — это украинский тренер по ораторскому искусству, эксперт по технике речи и коммуникаций, который учит украинцев говорить красиво и профессионально на украинском языке, заменяя слова-паразиты и русизмы, а также является актером, певцом и танцором.

