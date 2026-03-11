Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Мужчину с синей кожей срочно увезли в больницу: причина удивила врачей

Константин Пономарев
11 марта 2026, 15:25
42-летний британец проснулся с синей кожей и испугался за здоровье. В больнице врачи провели осмотр и вскоре выяснили неожиданную причину странного цвета.
Мужчина проснулся с синей кожей
Мужчина проснулся с синей кожей / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

  • Почему мужчина проснулся полностью синим
  • Что заставило врачей срочно его обследовать
  • Какая неожиданная причина превратила мужчину в "Аватара"

42-летний житель Великобритании пережил настоящий шок, когда однажды утром проснулся и обнаружил, что его кожа стала ярко-синей. Испугавшись за свое здоровье, мужчина срочно отправился в больницу, где врачи сначала заподозрили серьезную проблему с кислородом в крови.

Однако спустя несколько минут выяснилось, что за странным цветом кожи стоит весьма неожиданная и даже комичная причина. Об этом пишет LadBible.

видео дня

Врачи смотрели как на призрака

Томми Линч, строитель из графства Дербишир, рассказал, что все началось после того, как он проснулся утром, чувствуя сильную усталость. Посмотрев на себя, он заметил, что кожа приобрела необычный синеватый оттенок.

Друг, работающий сиделкой, посоветовал мужчине немедленно обратиться к врачам, предположив возможное кислородное голодание. В больнице пациента быстро подключили к кислороду и начали обследование.

По словам Томми, в какой-то момент вокруг него собрались около десяти врачей. Медики были озадачены и признались, что никогда не видели человека с таким цветом кожи, который при этом чувствовал бы себя нормально.

Неожиданная причина "синей кожи"

Разгадка появилась, когда один из врачей протер руку пациента спиртовой салфеткой. Салфетка мгновенно окрасилась в синий цвет, и все стало понятно.

Мужчина пару дней спал на новых простынях
Мужчина пару дней спал на новых простынях / Фото: SWNS

Оказалось, что причиной необычного оттенка кожи стали новые простыни, которые мужчина получил в подарок. Он спал на них две ночи подряд, не постирав перед использованием, и краситель постепенно окрасил кожу.

Сам Томми признался, что был одновременно облегчен и сильно смущен, поняв, что тревога оказалась ложной.

Ранее Главред писал о том, что женщина заявила, что "стареет в обратную сторону". Благодаря силовым тренировкам, активному образу жизни и контролю питания Лиза выглядит значительно моложе своих лет.

Также стало известно о том, что 93-летняя женщина раскрыла свою формулу долголетия. Пожилая американка рассказала о ежедневных привычках, которые помогают ей сохранять энергию и радость.

Вам может быть интересно:

Об источнике: LADbible Group Limited

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

здоровье кожа больница интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

16:10Экономика
Десятки раненых: РФ ударила прямо по автобусу в Херсоне

Десятки раненых: РФ ударила прямо по автобусу в Херсоне

15:20Украина
"Ожидается понижение температуры": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

"Ожидается понижение температуры": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

14:28Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Последние новости

16:22

Батарейки в игрушках стали причиной огромного штрафа: мать расплакалась

16:17

"Неудобная и безумная": Денисенко поразила "голыми" образами с возлюбленным

16:14

Пятница 13 марта: стоит ли бояться этой даты и какие приметы с ней связаны

16:10

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

16:08

Почему не плодоносит лимон Майера: основные секреты ухода

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
15:59

Дом посреди реки: где находится самый маленький заселенный клочок суши на планете

15:47

Цены скоро пойдут вверх: украинцам назвали сроки подорожания продуктов

15:25

Мужчину с синей кожей срочно увезли в больницу: причина удивила врачей

15:22

Почему 12 марта нельзя долго лежать в постели: какой церковный праздник

Реклама
15:20

Десятки раненых: РФ ударила прямо по автобусу в Херсоне

15:08

"Могу не отвечать": Елена Тополя сорвалась после вопроса о бывшем муже

14:57

Какие люди идут рука об руку с удачей: рейтинг самых счастливых месяцев рождения

14:57

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

14:28

"Ожидается понижение температуры": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

14:26

Микки Рурк стал бездомным: что случилось с неузнаваемым актером

14:08

Старые полотенца снова станут мягкими: греческие хозяйки раскрыли секрет стиркиВидео

13:58

"Он очень опасен": популярного российского певца хотят положить в психбольницу

13:52

Чужие кошки помогли мужчине стать богаче 1 млн гривен: что он сделал

13:41

Совсем не ругательство: что означает необычное украинское слово "блят"

13:41

Что означает слово "Аминь": значение и духовный смысл

Реклама
13:30

Пару минут и готово: рецепт бюджетной закуски из лавашаВидео

13:29

"Головы должны полететь": принца Уильяма и Кейт Миддлтон публично унизилиВидео

13:28

Рецепт паски, которая получается у всех: мягкая как облако и с супер глазурью

13:13

Украина получит кредит ЕС, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план

13:09

Что происходит, когда пассажир падает за борт: признание экипажаВидео

13:05

Что посадить в тени: деревья, которые все равно дадут урожай

12:33

Историк раскрыл секрет истории России: откуда она взялась и что было до "россиян"Видео

12:25

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

12:18

Цены на молочку в Украине могут резко пойти вверх: эксперт назвал причину

12:15

Саудовская Аравия хочет купить украинские дроны на миллионы долларов - WSJ

12:13

"Случится подобное": беглая Стужук высказалась о проблеме Ани Лорак

12:00

Ормузский пролив и не только: Александр Леонов - о том, когда НАТО применит 5 статью против Ирана

11:57

Цены на бензин выросли: эксперт сказал, ждать ли резкого скачка цен на продукты

11:50

Соседи будут спрашивать сорт: самые удачные гибриды огурцов

11:44

Леня из "Ворониных" экстремально похудел: тает на глазах

11:26

"Все эти деньги на СВО": Алла Пугачева попала в жуткий скандал

11:25

"Путешественник во времени" показал фото из 6000 года: почему многие поверилиВидео

11:00

Осиная талия: Юлия Свириденко покорила Париж стильным образомВидео

10:58

По просьбе США: сосед Украины может втянуться в войну с Ираном

10:57

Как спасти сад от вредителей весной: инструкция по первому опрыскиванию

Реклама
10:51

ВСУ освободили сотни квадратных километров и сорвали планы Кремля — ISW

10:42

Китайский гороскоп на завтра, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

10:27

Сорняки на дорожках исчезнут за 3 дня - нужен только чайник

10:23

Гороскоп Таро на завтра 12 марта: Тельцу - сила воли, Ракам - мечтать

10:09

Выгодное разведение животных - что окупится быстрее всего

10:02

"Потеряю волосы и зубы": финалиста "Холостяка" показала последствия расстройства

09:51

Милявская не может выжить в России: требует помощи

09:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 марта (обновляется)

09:31

Monobank попал в громкий скандал с якобы флагом РФ: все подробности

09:24

Виталий Козловский срочно прервал концерт и отменил его - что с ним происходит

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять