Мужчину с синей кожей срочно увезли в больницу: причина удивила врачей

42-летний британец проснулся с синей кожей и испугался за здоровье. В больнице врачи провели осмотр и вскоре выяснили неожиданную причину странного цвета.

Мужчина проснулся с синей кожей / Коллаж Главред, фото: SWNS

42-летний житель Великобритании пережил настоящий шок, когда однажды утром проснулся и обнаружил, что его кожа стала ярко-синей. Испугавшись за свое здоровье, мужчина срочно отправился в больницу, где врачи сначала заподозрили серьезную проблему с кислородом в крови.

Однако спустя несколько минут выяснилось, что за странным цветом кожи стоит весьма неожиданная и даже комичная причина. Об этом пишет LadBible.

Врачи смотрели как на призрака

Томми Линч, строитель из графства Дербишир, рассказал, что все началось после того, как он проснулся утром, чувствуя сильную усталость. Посмотрев на себя, он заметил, что кожа приобрела необычный синеватый оттенок.

Друг, работающий сиделкой, посоветовал мужчине немедленно обратиться к врачам, предположив возможное кислородное голодание. В больнице пациента быстро подключили к кислороду и начали обследование.

По словам Томми, в какой-то момент вокруг него собрались около десяти врачей. Медики были озадачены и признались, что никогда не видели человека с таким цветом кожи, который при этом чувствовал бы себя нормально.

Неожиданная причина "синей кожи"

Разгадка появилась, когда один из врачей протер руку пациента спиртовой салфеткой. Салфетка мгновенно окрасилась в синий цвет, и все стало понятно.

Мужчина пару дней спал на новых простынях / Фото: SWNS

Оказалось, что причиной необычного оттенка кожи стали новые простыни, которые мужчина получил в подарок. Он спал на них две ночи подряд, не постирав перед использованием, и краситель постепенно окрасил кожу.

Сам Томми признался, что был одновременно облегчен и сильно смущен, поняв, что тревога оказалась ложной.

