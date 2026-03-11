ВСУ освободили сотни квадратных километров и сорвали планы Кремля — ISW

Аналитики оценивают, что с начала 2026 года ВСУ освободили по меньшей мере 279 квадратных километров.

Украинские войска прорвали позиции РФ и вернули инициативу / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха

Кратко:

На некоторых участках ВСУ вернули себе инициативу

Освобожден ряд населенных пунктов

ISW оценивает освобожденную территорию как минимум в 279 кв. км с начала года

Силы обороны Украины продвинулись на 10–12 километров в глубину российских позиций по нескольким направлениям и освободили сотни квадратных километров территории. Аналитики Института изучения войны считают, что эти действия сорвали часть планов Кремля по весеннему наступлению.

В свежем отчете ISW говорится со ссылкой на украинских военных, что продвижение произошло во время двух отдельных наступательных операций.

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись примерно на 12 километров вглубь российских позиций между населенными пунктами Новое Запорожье и Доброполье.

В то же время командир одного из украинских десантных батальонов заявил, что его подразделение продвинулось на 10–11 километров в направлении Александровки.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что украинские войска на некоторых участках вернули себе инициативу. По его словам, российские войска не смогли продвинуться в направлении Гуляйполя за последние три месяца и теперь пытаются изменить направления атак.

Также украинские силы освободили Новогригоровку, Калиновское, Степное, Терновое.

Ситуация на фронте - карта ISW / understandingwar.org

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Комаренко сообщил, что украинские войска освободили более 400 квадратных километров территории на Александровском направлении.

В то же время аналитики ISW оценивают, что с начала 2026 года ВСУ освободили по меньшей мере 279 квадратных километров.

При этом эксперты отмечают, что их методика подсчета является консервативной, поэтому реальные показатели могут быть значительно больше.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, 9 марта аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия РФ имеет территориальные успехи в Запорожской области.

Российские оккупанты активизировались на юге Украины, что может быть частью более широкого оперативного замысла, считает военный обозреватель Денис Попович. По его словам, существуют риски для Гуляйполя Запорожской области.

"Есть риски потери Гуляйполя, где наших позиций осталось немного, с дальнейшим продвижением врага в обход Орехова. Общий замысел – ликвидация Ореховского района обороны ВСУ и продвижение в сторону Запорожья", – сказал Попович.

Также аналитики DeepState сообщали об успехах врага в Донецкой области. В частности, оккупанты достигли успехов в районе поселка Удачное в Покровском районе.

Тем временем противник пытается расширить контроль в приграничных районах, дестабилизировать ситуацию и оттянуть украинские ресурсы. Участок в районе села Грабовское Краснопольской общины Сумской области, который перешел под контроль войск РФ в декабре, расширился до 45 кв. км оккупированной зоны. Также враг вошел в населенные пункты Поповка и Высокое. Этот участок удерживают подразделения территориальной обороны.

РФ нацелилась на захват крупных городов

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые бригады в Донецкой области и сообщил, что россияне готовят здесь наступление весной.

"Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города. Россияне не отказываются от войны и здесь, в Донецкой области, на весну готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными", - подчеркнул глава государства.

Он отметил важность, чтобы было достаточное обеспечение бригад, и что защитники держатся достойно.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

