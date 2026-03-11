"Путешественник во времени" показал фото из 6000 года: почему многие поверили

Вы узнаете:
Неизвестный мужчина, называющий себя участником секретной программы путешествий во времени, заявил, что побывал в 6000 году и привез оттуда фотографию города будущего. Его рассказ быстро привлек внимание в сети и вызвал бурные обсуждения среди зрителей.
На опубликованных кадрах человек с закрытым лицом встречается с журналистом в неизвестном месте и рассказывает о якобы существующих технологиях перемещения во времени. Он утверждает, что еще в 1990-е годы участвовал в закрытой программе, где людей отправляли в разные временные периоды. Об этой необычной истории вспоминает Mirror.
Искусственный интеллект помогает человечеству
По словам мужчины, мир будущего кардинально отличается от современности. Он описывает общество, где медицина, технологии и управление достигли такого уровня, что нынешняя эпоха кажется "примитивной".
Особую роль, как утверждает собеседник, в будущем играет искусственный интеллект, ведь якобы именно он помогает человечеству жить в гармонии и поддерживать стабильность.
Таинственная фотография города будущего
В середине интервью мужчина показывает фотографию предполагаемого мегаполиса из будущего. Однако изображение выглядит сильно размытым и больше напоминает абстрактную картину. Он объясняет это тем, что при перемещениях во времени изображения и другие данные могут искажаться.
"Я понимаю, что многим моя история покажется невероятной. И я не виню людей за скепсис", - сказал он, добавив, что не пытается никого обмануть, а лишь хочет рассказать о возможном будущем человечества.
Во время разговора мужчина также неожиданно расплакался. По его словам, во время путешествия в будущее он был не сам. Один из его друзей якобы не смог вернуться назад.
В завершение своего рассказа мужчина заявил, что тема путешествий во времени станет известна широкой публике уже в ближайшие годы. По его словам, раскрытие подобных технологий может произойти примерно к 2028 году.
В видео мужчина рассказывает о своей необычном путешествии:
