"Путешественник во времени" показал фото из 6000 года: почему многие поверили

Константин Пономарев
11 марта 2026, 11:25
Мужчина заявил, что побывал в 6000 году и показал размытое фото города будущего. Его рассказ о технологиях и судьбе человечества вызвал бурные обсуждения.
"Путешественник во времени" показал фото из 6000 года
"Путешественник во времени" показал фото из 6000 года / Коллаж Главред, фото: Pinterest, скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Что "путешественник во времени" рассказал о будущем
  • Почему размытая фотография вызвала столько вопросов
  • Какие технологии, по его словам, ждут человечество

Неизвестный мужчина, называющий себя участником секретной программы путешествий во времени, заявил, что побывал в 6000 году и привез оттуда фотографию города будущего. Его рассказ быстро привлек внимание в сети и вызвал бурные обсуждения среди зрителей.

На опубликованных кадрах человек с закрытым лицом встречается с журналистом в неизвестном месте и рассказывает о якобы существующих технологиях перемещения во времени. Он утверждает, что еще в 1990-е годы участвовал в закрытой программе, где людей отправляли в разные временные периоды. Об этой необычной истории вспоминает Mirror.

Искусственный интеллект помогает человечеству

По словам мужчины, мир будущего кардинально отличается от современности. Он описывает общество, где медицина, технологии и управление достигли такого уровня, что нынешняя эпоха кажется "примитивной".

Особую роль, как утверждает собеседник, в будущем играет искусственный интеллект, ведь якобы именно он помогает человечеству жить в гармонии и поддерживать стабильность.

Таинственная фотография города будущего

В середине интервью мужчина показывает фотографию предполагаемого мегаполиса из будущего. Однако изображение выглядит сильно размытым и больше напоминает абстрактную картину. Он объясняет это тем, что при перемещениях во времени изображения и другие данные могут искажаться.

"Я понимаю, что многим моя история покажется невероятной. И я не виню людей за скепсис", - сказал он, добавив, что не пытается никого обмануть, а лишь хочет рассказать о возможном будущем человечества.

Таинственная фотография города будущего
Таинственная фотография города будущего / Фото: скриншот с видео

Во время разговора мужчина также неожиданно расплакался. По его словам, во время путешествия в будущее он был не сам. Один из его друзей якобы не смог вернуться назад.

В завершение своего рассказа мужчина заявил, что тема путешествий во времени станет известна широкой публике уже в ближайшие годы. По его словам, раскрытие подобных технологий может произойти примерно к 2028 году.

В видео мужчина рассказывает о своей необычном путешествии:

Ранее Главред писал о том, что человек, готовящийся к концу света, сделал тревожное заявление. Британец создал масштабную ферму выживания, где есть собственные поля, скот и производство продуктов. По его словам, готовиться к кризису нужно уже сегодня.

Также сообщалось о том, что под землей скрывалось нечто странное. Женщина сажала яблоню и нашла загадочное сооружение. Никто так и не понял, в чем назначение кирпичной конструкции под землей.

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

путешествие искуственный интеллект интересные новости
