"Реальность изменилась": в Кремле сделали заявление о мирных переговорах

Анна Ярославская
11 марта 2026, 09:10
Договоренности 2022 года больше не действуют, заявил Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, мирные переговоры
В Кремле прокомментировали переговоры с Украиной и встречу Путина с Трампом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы Пескова:

  • Стамбульские договоренности 2022 года больше не действуют
  • Реальность изменилась, прежние параметры переговоров уже неактуальны
  • Встреча Трампа и Путина пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стамбульские договоренности, достигнутые на переговорах по войне в 2022 году, уже не соответствуют нынешней ситуации.

"Реальность вся изменилась", — цитирует Пескова российское пропагандистское издание ТАСС.

Стоит заметить, что Песков комментировал договоренности, которые якобы были достигнуты в ходе переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. ТАСС пишет о якобы договоренности Киева о "нейтральном статусе" и о том, что переговоры в итоге были сорваны.

Стамбульские переговоры - что о них известно

Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года.

10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.
В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике".

В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали.

24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года.

Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

О встрече с Трампом

Кроме того, Песков рассказал, планируется ли вскоре вторая встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По его словам, Москва пока не получала предложений по организации такого саммита.

На вопрос журналистов, рассматривает ли Кремль Будапешт как площадку для таких переговоров в дальнейшем, Песков ответил, что пока об этом речь не идет.

"Пока об этом (саммите, — ред.) речи нет", — сказал спикер Кремля.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Как писал Главред, 9 марта состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампарассказал с российским диктатором Владимиром Путиным.

Лидер США сказал, разговор был "очень хорошим", а на линии с каждой из сторон было много людей. Одной из тем беседы стала война в Украине.

"Мы говорили об Украине - это просто бесконечная борьба... между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться", - заявил Трамп.

Глава Белого дома сказал, что Путин хочет быть полезным в вопросе Ближнего Востока, однако был бы полезнее, если б закончил войну в Украине.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить развитие текущей международной ситуации. Телефонный разговор носил "деловой, откровенный и конструктивный характер".

В последний раз Трамп и Путин общались в конце декабря 2025 года. На этот раз разговор длился около часа.

Мирные переговоры - последние новости

4 марта президент Зеленский заявил, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.

6 марта специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией ожидается дополнительный прогресс в ближайшие недели.

Издание NV со ссылкой на информированный источник писало о том, что делегации Украины, США и Российской Федерации предварительно согласовали проведение следующего раунда трехсторонних мирных переговоров в среду, 11 марта.

В пресс-службе Офиса Президента опровергли эту информацию. Советник президента Дмитрий Литвин подчеркнул, что данные о трехсторонней встрече в Стамбуле 11 марта не соответствуют действительности.

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

