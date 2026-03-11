Укр
Больше, чем контратака: в ВСУ рассказали, где готовят почву для важных изменений

Руслан Иваненко
11 марта 2026, 02:16
Украинские войска укрепляют позиции на стратегических направлениях для обеспечения безопасности трех областей.
Силы обороны усиливают контратаки, чтобы вытеснить врага из Днепропетровской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/60ombr

Кратко:

  • Полная деоккупация Днепропетровской области снизит риски прямого наступления врага
  • Артиллерийское давление на промышленные и энергетические объекты снизится
  • Контратаки Сил обороны продолжаются и направлены на вытеснение оккупантов

Полная деоккупация Днепропетровской области позволит уменьшить угрозу прямого наступления российских войск на ключевые города региона – Днепр и Павлоград, а также сократить артиллерийское давление на промышленные и энергетические объекты. Об этом в комментарии Укринформу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"На сегодняшний день контратакующие действия Сил обороны продолжаются. Их цель – полностью вытеснить вражеские подразделения с территории Днепропетровщины. Это позволит уменьшить угрозу и риски прямого наступления российских войск, в частности, на Днепр и Павлоград как ключевые города нашей логистики – как для Восточного, так и Южного фронтов", – сказал Братчук.

Улучшение позиций на стыке трех областей

По его словам, полная деоккупация также улучшит украинские позиции на стыке трех областей – Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.

"С военной точки зрения мы можем говорить о том, что такие контратаки демонстрируют способность украинских Сил обороны по крайней мере проводить военные операции, которые приводят к деоккупации украинских территорий", – добавил спикер УДА "Юг".

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты активизировались на юге Украины, что может быть частью более широкого оперативного замысла, считает военный обозреватель Денис Попович. По его словам, существуют риски для Гуляйполя Запорожской области.

Кроме того, украинские защитники освободили почти всю Днепропетровскую область. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко в интервью РБК-Украина.

Также российские войска активизировали действия в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Основная цель таких операций - создание примерно 20-километровой "буферной зоны" вдоль украинско-российской границы.

О персоне: Сергей Братчук

Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

16:02

Как навсегда избавиться от мышей: метод, уничтожающий всю колонию

16:01

В Украине перестал работать "Резерв+": что известно о масштабном сбое

15:39

Почему в квартирах в Германии часто отсутствует кухня: ответ удивит многих

