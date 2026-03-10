Старая терка еще послужит: вот как легко ее заточить дома за несколько минут

Когда терка затупляется, она перестает резать продукты, а начинает превращать их в кашеобразную массу.

Кухонная терка — один из самых часто используемых инструментов на кухне, но именно она быстрее всего теряет эффективность. Когда лезвия затупляются, вместо ровных полосок сыра или овощей хозяева получают водянистую кашу.

Продукты не натираются, а буквально раздавливаются, что портит и вид, и вкус блюда. Впрочем, вернуть терке остроту можно без специальных инструментов - достаточно того, что есть под рукой, пишет ТСН.

Фольга и соль: экспресс-метод для механической заточки

Кулинары называют этот способ одним из самых эффективных. Нужно только сложить пищевую фольгу в несколько слоев, сформировав плотный квадрат, и щедро посыпать его крупной солью. Далее теркой проводят по поверхности так же, как при натирании овощей.

Жесткость фольги в сочетании с абразивностью соли быстро снимает микроналет и восстанавливает острые края отверстий. Уже через несколько минут инструмент работает заметно лучше.

Сода - мягкий, но действенный абразив

Если фольги нет, выручит обычная пищевая сода. Ее наносят на влажную губку и тщательно протирают металлическую поверхность с обеих сторон. Сода хорошо справляется с жировым налетом, который часто и становится причиной "тупости" лезвий.

После очистки терку нужно промыть горячей водой и обязательно высушить, чтобы избежать коррозии.

Профессиональный лайфхак: керамическая чашка как точильный камень

Опытные повара нередко используют дно керамической чашки — его неглазурованный шероховатый край работает как мелкозернистый точильный камень. Достаточно несколько раз провести им вдоль рядов лезвий, чтобы вернуть им ровность и остроту.

Регулярный уход экономит деньги

Специалисты советуют проводить такую профилактику примерно раз в месяц. Это позволяет не только продлить срок службы кухонных принадлежностей, но и сделать процесс приготовления блюд быстрее, аккуратнее и значительно приятнее.

Как наточить терку / Инфографика: Главред

