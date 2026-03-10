Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Старая терка еще послужит: вот как легко ее заточить дома за несколько минут

Дарья Пшеничник
10 марта 2026, 18:15обновлено 10 марта, 19:28
Когда терка затупляется, она перестает резать продукты, а начинает превращать их в кашеобразную массу.
Терка
Как самостоятельно заточить терку / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

  • Как быстро наточить терку
  • Какие подручные средства работают лучше всего
  • Как продлить срок службы терки

видео дня

Кухонная терка — один из самых часто используемых инструментов на кухне, но именно она быстрее всего теряет эффективность. Когда лезвия затупляются, вместо ровных полосок сыра или овощей хозяева получают водянистую кашу.

Продукты не натираются, а буквально раздавливаются, что портит и вид, и вкус блюда. Впрочем, вернуть терке остроту можно без специальных инструментов - достаточно того, что есть под рукой, пишет ТСН.

Фольга и соль: экспресс-метод для механической заточки

Кулинары называют этот способ одним из самых эффективных. Нужно только сложить пищевую фольгу в несколько слоев, сформировав плотный квадрат, и щедро посыпать его крупной солью. Далее теркой проводят по поверхности так же, как при натирании овощей.

Жесткость фольги в сочетании с абразивностью соли быстро снимает микроналет и восстанавливает острые края отверстий. Уже через несколько минут инструмент работает заметно лучше.

Сода - мягкий, но действенный абразив

Если фольги нет, выручит обычная пищевая сода. Ее наносят на влажную губку и тщательно протирают металлическую поверхность с обеих сторон. Сода хорошо справляется с жировым налетом, который часто и становится причиной "тупости" лезвий.

После очистки терку нужно промыть горячей водой и обязательно высушить, чтобы избежать коррозии.

Профессиональный лайфхак: керамическая чашка как точильный камень

Опытные повара нередко используют дно керамической чашки — его неглазурованный шероховатый край работает как мелкозернистый точильный камень. Достаточно несколько раз провести им вдоль рядов лезвий, чтобы вернуть им ровность и остроту.

Регулярный уход экономит деньги

Специалисты советуют проводить такую профилактику примерно раз в месяц. Это позволяет не только продлить срок службы кухонных принадлежностей, но и сделать процесс приготовления блюд быстрее, аккуратнее и значительно приятнее.

Как наточить терку
Как наточить терку / Инфографика: Главред

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным и объяснил, что с мирными переговорами

Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным и объяснил, что с мирными переговорами

19:06Политика
Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

18:33Мир
Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известно

Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известно

18:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

Последние новости

19:16

Семья приютила милого щенка таксы и была ошеломлена: кем оказалась собака

19:10

Скандальные заявления из Будапешта: Невзлин раскрыл, что стоит за новым конфликтоммнение

19:06

Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным и объяснил, что с мирными переговорами

18:33

Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

18:21

Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известноВидео

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
18:15

Старая терка еще послужит: вот как легко ее заточить дома за несколько минут

18:11

"Люди, возможно, прибыли с Марса": новый тест дал неожиданный результат

17:55

Неприхотливые розы для сада — сорта, которые цветут при минимальном уходе

17:36

Точно не "маменькин сынок": как по-украински назвать такого мужчинуВидео

Реклама
17:33

Китаю невыгодно поражение РФ: тревожный прогноз по затягиванию войны в Украине

17:19

"Будто смерть идет": Алла Костромичева напугала своим видом на подиумеВидео

17:11

Что это за "чичери", о которых поют в песне о Маричке: ответ удивит

16:53

Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

16:30

Опасный сигнал в доме: необычные мелкие насекомые размножаются прямо на глазах

16:20

Девушка купила дом в Италии за "смешную" цену: внутри оказалось 17 комнатВидео

16:10

Евро бешено подскочил вверх: новый курс валют на 11 марта

16:09

Известный певец-воин впервые вышел на связь после инфаркта — что он сказал

16:06

В Раде проголосовали за "налог на OLX": что решили нардепы

16:02

Как навсегда избавиться от мышей: метод, уничтожающий всю колонию

16:01

В Украине перестал работать "Резерв+": что известно о масштабном сбое

Реклама
15:39

Почему в квартирах в Германии часто отсутствует кухня: ответ удивит многих

15:32

Температура взлетит почти до +20°: когда Львовскую область накроет потепление

15:32

Судьба будет поддерживать людей, рожденных в конкретные четыре месяца - кто они

15:16

Доллар пересек отметку 44 грн: сколько стоит валюта в банках

15:10

Служили Риму и воевали в Британии: что ДНК рассказала о сарматах из Украины

14:56

Очень строгие запреты: что нельзя делать в праздник 11 марта

14:40

Когда поминать родных в 2026 году: даты, традиции и церковные разъяснения

14:33

"Сын похож на Дзидзьо": Цибульская сделала признание про отношения с певцом

14:15

Почему офицеры Вермахта имели шрамы: тайна немецкой элиты

14:12

Иран атаковал ракетами немецкий полевой лагерь в Иордании - Der Spiegel

13:55

Пара приютила таксу и заметила странность: собака стала "превращаться"Видео

13:52

Много погибших и раненых: РФ сбросила бомбы на центр СлавянскаФото

13:51

"Мы сделали это не случайно": Венгрия шантажирует Украину похищенными деньгами

13:36

"Хочется поговорить": Мозговая рассказала о своей потере

13:34

Каким должно было быть контрнаступление ВСУ в 2023 году: генерал раскрыл детали операции

13:31

ВСУ освободили почти всю область: Генштаб раскрыл детали операции

13:28

Как поразить всех гостей: рецепт божественного творожного кулича

13:11

Оккупанты пытаются захватить приграничные села в двух областях - что задумал враг

12:44

Как выглядят губы за 29 млн гривен: модель перестали узнавать родные

12:43

Взлетят ли цены на бензин до 100-150 грн за литр: нардеп сделал заявление

Реклама
12:32

Антициклон принес настоящую весну на Житомирщину: когда ожидается самый теплый день

12:22

Что нельзя выбрасывать из дома 11 марта: какой церковный праздник

12:16

Ольга Сумская застала мужа с молодой актрисой - скандал попал на видео

12:16

"Наплакалась в больнице": дочь Юлии Вербы серьезно пострадала

12:16

Как правильно обрезать розы после зимы: секрет пышного цветенияВидео

12:11

Об оверсайзе можно забыть: что изменит моду в 2026 году

11:44

Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

11:32

"Поднял полмира": MamaRika вырвалась из Дубая и воссоединилась с мужемВидео

11:30

"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

11:30

Монета лежала в бабушкином сейфе годами: ее стоимость поразила семью

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять