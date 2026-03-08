Укр
Зачем выносить подушки и одеяла на улицу в марте: простой лайфхак удивил многих

Алексей Тесля
8 марта 2026, 20:35
Солнечный свет содержит ультрафиолет, который помогает бороться с бактериями, грибками и микроскопическими паразитами.
Как освежить одеяло / Коллаж: Главред

Вы узнаете:

  • Освежить одеяло можно гораздо проще — без стирки
  • Достаточно вынести его на солнце

Одеяла со временем могут приобретать лёгкий затхлый запах. Однако многие откладывают их стирку, потому что такие вещи большие, тяжёлые и занимают много места в стиральной машине.

На самом деле освежить одеяло можно гораздо проще — без стирки. Достаточно вынести его на солнце, пишет Express.

Солнечные лучи помогают естественным образом уничтожать бактерии, которые накапливаются в ткани, особенно после зимы. Если оставить одеяло на улице на несколько часов, оно станет заметно свежее и чище без лишних усилий.

Почему полезно проветривать одеяла весной

В холодное время года одеяла часто впитывают влагу. Это происходит из-за отопления, повышенной влажности в комнате и потоотделения во время сна. Со временем в ткани может накапливаться остаточная влага, даже если на ощупь одеяло кажется сухим.

Такая среда способствует появлению неприятного запаха, размножению бактерий, плесени и пылевых клещей. Именно поэтому после зимы одеяла желательно хорошо проветрить.

Солнечный свет содержит ультрафиолет, который помогает бороться с бактериями, грибками и микроскопическими паразитами. А ветер дополнительно высушивает ткань, убирает лишнюю влагу и распушивает наполнитель. Благодаря этому одеяло снова становится лёгким и свежим.

Как правильно сушить одеяло на солнце

Лучше выбрать первый тёплый и солнечный день, например в марте или начале весны, и заранее проверить прогноз погоды. Важно, чтобы накануне не было дождя и на улице не было слишком влажно — иначе ткань может впитать лишнюю влагу.

Перед тем как повесить одеяло, его стоит хорошо встряхнуть, чтобы удалить пыль. Затем повесьте его на бельевую верёвку или перекладину.

Оптимально вынести одеяло примерно в 10 часов утра, чтобы оно получило максимум солнечного света. Оставьте его на улице примерно на четыре часа — до раннего дня. После такой сушки одеяло обычно становится заметно свежее, мягче и приятнее пахнет.

Раскрыто преимущество старых шерстяных одеял: в чем секрет

Наверное, многие видели и помнят советские одеяла. Большинство считает их грубыми, колючими и неудобными, но они до сих пор остаются популярными, ведь имеют значительные преимущества. такие одеяла часто можно встретить в государственных больницах. Отмечается, что они до сих пор работают лучше новых и не теряют своих свойств. Советские одеяла также имеют определенные преимущества

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

