Экс-муж Бритни Спирс дал комментарий о звезде-преступнице

Американская певица Бритни Спирс 4 марта была задержана в округе Вентура, Калифорния, из-за превышения скорости и вождения автомобиля в нетрезвом виде. На следующее утро ее отпустили. Сейчас звезда ждет суда, который назначен на 4 мая.
Бывший муж Брит, модель и актер Сэм Асгари, дал комментарий о ее преступлении. В беседе с People он поддержал экс-возлюбленную и напомнил о важности личных границ. "Когда речь заходит о том, что люди совершают ошибки, я это понимаю. Я считаю, что каждый заслуживает права на приватность. И я надеюсь, что пресса извлекла уроки из прошлого и предоставит ей необходимую приватность", - заявил Асгари.
Представитель Спирс также высказался об аресте своей подопечной. Он отметил, что певица осознает недопустимость своего поступка и планирует следовать всем процедурам, как того требует закон.
"Бритни собирается предпринять правильные шаги и соблюдать закон, и, надеюсь, это станет первым шагом к давно назревшим переменам, которые должны произойти в жизни Бритни. Надеюсь, она сможет получить необходимую помощь и поддержку в это трудное время. Ее сыновья будут с ней. Ее близкие решают, как помочь ей обрести душевное равновесие", - добавил он.
