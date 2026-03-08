Укр
Читать на украинском
Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

Ангелина Подвысоцкая
8 марта 2026, 18:13
Погода в Ужгороде будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 9 марта / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 9 марта
  • Когда температура воздуха поднимется до +17 градусов
  • В каких регионах будет гололедица

Погода в Украине 9 марта будет солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 9 марта будет солнечным и теплым. Температура воздуха повысится до +15 градусов. На северо-востоке будет прохладнее - 6-9 градусов тепла. В Киеве температура воздуха повысится до +12 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 9 марта

В Украине 9 марта будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На северо-востоке местами будет гололедица. Ветер будет переменного направления со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза; днем 9-14° тепла, в западных областях до 17°, на северо-востоке и востоке страны 6-11°", - говорится в сообщении.

В Украине будет +12

По данным meteoprog, 9 марта в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +6...+15 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -2...+5 градусов.

погода 9 марта
Прогноз погоды в Украине на 9 марта / фото: meteoprog

Погода 9 марта в Киеве

В Киеве 9 марта будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет переменного направления со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 9-14° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 11-13° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода
Прогноз погоды в Украине на 9 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, в Харькове 5 марта ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки. На дорогах местами возможна гололедица.

Также в четверг, 5 марта, в Украине будет относительно тепло, но ветрено. Температура днем ожидается +4...+9°, на юге и западе до +12°, на северо-востоке – +1...+4°. Мокрый снег и дождь вероятны в Полтавской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях.

Как сообщал Главред, 5 марта погода в Полтаве и области будет без существенных осадков, ожидается переменная облачность и северо-западный ветер 7–12 м/с. На дорогах местами гололедица.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

