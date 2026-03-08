Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

Погода в Ужгороде будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 марта / фото: pexels

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 9 марта

Когда температура воздуха поднимется до +17 градусов

В каких регионах будет гололедица

Погода в Украине 9 марта будет солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 9 марта будет солнечным и теплым. Температура воздуха повысится до +15 градусов. На северо-востоке будет прохладнее - 6-9 градусов тепла. В Киеве температура воздуха повысится до +12 градусов.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 9 марта

В Украине 9 марта будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На северо-востоке местами будет гололедица. Ветер будет переменного направления со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза; днем 9-14° тепла, в западных областях до 17°, на северо-востоке и востоке страны 6-11°", - говорится в сообщении.

В Украине будет +12

По данным meteoprog, 9 марта в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +6...+15 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -2...+5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 марта / фото: meteoprog

Погода 9 марта в Киеве

В Киеве 9 марта будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет переменного направления со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 9-14° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 11-13° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 9 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

