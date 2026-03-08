Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели

В течение недели дневная температура будет постепенно повышаться, и погода станет более комфортной.

Начало недели ожидается прохладным, среда и пятница самые теплые / Фото: УНИАН

Кратко:

Температура постепенно повышается от +10°C до +14°C

Осадков практически не ожидается, большинство дней сухие

Погода комфортная для прогулок и работы на открытом воздухе

В Днепре в течение недели ожидается постепенное весеннее потепление. По прогнозу сервиса Sinoptik, после прохладного начала марта погода в городе станет значительно комфортнее.

Дневная температура постепенно будет расти от около +10°C в начале недели до +12…+14°C ближе к выходным. В то же время синоптики не прогнозируют существенных осадков, поэтому большинство дней пройдут с сухой погодой и периодическими прояснениями.

В понедельник, 9 марта

Рабочая неделя начнется спокойной и относительно теплой погодой. В ночные часы температура опустится примерно до 0°C, а днем воздух прогреется до около +10°C.

Небо будет преимущественно ясным с незначительной облачностью, а ветер останется слабым. Такие погодные условия будут способствовать прогулкам и работе на открытом воздухе.

Погода в Днепре 9 марта / Фото: скриншот sinoptik

Во вторник, 10 марта

Во вторник в городе будет ощущаться дальнейшее потепление. Ночная температура поднимется до примерно +4°C, а днем столбики термометров достигнут около +13°C. Погода останется сухой с переменной облачностью.

В течение дня возможны периоды солнечной погоды, а слабый ветер будет усиливать ощущение весеннего тепла.

Погода в Днепре 10 марта / Фото: скриншот sinoptik

В среду, 11 марта

Среда может стать одним из самых теплых дней недели. Ночью прогнозируется около +5°C, а днем воздух прогреется до +14°C. Небо будет частично облачным, однако осадков не ожидается.

Такие температурные показатели будут больше напоминать апрельскую погоду, чем типичное начало марта.

Погода в Днепре 11 марта / Фото: скриншот sinoptik

В четверг, 12 марта

В четверг теплая весенняя погода сохранится. Ночная температура составит около +5°C, а днем ожидается до +13°C. В течение дня возможна облачность, однако она не принесет осадков.

Синоптики прогнозируют комфортные условия для передвижения по городу и пребывания на улице.

Погода в Днепре 12 марта / Фото: скриншот sinoptik

В пятницу, 13 марта

В конце рабочей недели, несмотря на традиционные суеверия относительно этой даты, погода обещает быть солнечной и теплой. Ночная температура составит около +4°C, а днем воздух прогреется до +14°C.

Атмосферное давление постепенно будет снижаться примерно до 764 мм рт. ст., однако это не повлияет на характер погоды. Небо будет оставаться ясным в течение большей части суток.

Погода в Днепре 13 марта / Фото: скриншот sinoptik

В субботу, 14 марта

В субботу солнечная погода сохранится, хотя дневная температура несколько снизится. В ночные часы ожидается около +3°C, днем — до +13°C.

Утром возможна повышенная влажность, из-за чего над городом может появиться легкая дымка. В течение дня воздух станет более сухим и комфортным, а ветер будет западным со скоростью до 3,7 м/с.

Погода в Днепре 14 марта / Фото: скриншот sinoptik

В воскресенье, 15 марта

Последний день недели в Днепре завершится ясной, но немного более прохладной погодой. Днем температура составит около +12°C, а ночью снизится до +3°C, хотя из-за ветра может ощущаться прохлада. Ожидается западный ветер с порывами до 4,4 м/с — самый сильный за всю неделю. Световой день будет длиться все дольше: солнце взойдет примерно в 05:53, а зайдет в 17:44.

Погода в Днепре 15 марта

В целом неделя в Днепре обещает быть по-настоящему весенней — без резких похолоданий, с преимущественно сухой погодой и постепенным повышением температуры. Такие условия создадут благоприятную атмосферу для прогулок, отдыха на природе и активности на свежем воздухе.

