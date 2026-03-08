Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели

Руслан Иваненко
8 марта 2026, 16:06
В течение недели дневная температура будет постепенно повышаться, и погода станет более комфортной.
Погода, весна
Начало недели ожидается прохладным, среда и пятница самые теплые / Фото: УНИАН

Кратко:

  • Температура постепенно повышается от +10°C до +14°C
  • Осадков практически не ожидается, большинство дней сухие
  • Погода комфортная для прогулок и работы на открытом воздухе

В Днепре в течение недели ожидается постепенное весеннее потепление. По прогнозу сервиса Sinoptik, после прохладного начала марта погода в городе станет значительно комфортнее.

Дневная температура постепенно будет расти от около +10°C в начале недели до +12…+14°C ближе к выходным. В то же время синоптики не прогнозируют существенных осадков, поэтому большинство дней пройдут с сухой погодой и периодическими прояснениями.

видео дня

В понедельник, 9 марта

Рабочая неделя начнется спокойной и относительно теплой погодой. В ночные часы температура опустится примерно до 0°C, а днем воздух прогреется до около +10°C.

Небо будет преимущественно ясным с незначительной облачностью, а ветер останется слабым. Такие погодные условия будут способствовать прогулкам и работе на открытом воздухе.

Погода в Днепре 9 марта
Погода в Днепре 9 марта / Фото: скриншот sinoptik

Во вторник, 10 марта

Во вторник в городе будет ощущаться дальнейшее потепление. Ночная температура поднимется до примерно +4°C, а днем столбики термометров достигнут около +13°C. Погода останется сухой с переменной облачностью.

В течение дня возможны периоды солнечной погоды, а слабый ветер будет усиливать ощущение весеннего тепла.

Погода в Днепре 10 марта
Погода в Днепре 10 марта / Фото: скриншот sinoptik

В среду, 11 марта

Среда может стать одним из самых теплых дней недели. Ночью прогнозируется около +5°C, а днем воздух прогреется до +14°C. Небо будет частично облачным, однако осадков не ожидается.

Такие температурные показатели будут больше напоминать апрельскую погоду, чем типичное начало марта.

Погода в Днепре 11 марта
Погода в Днепре 11 марта / Фото: скриншот sinoptik

В четверг, 12 марта

В четверг теплая весенняя погода сохранится. Ночная температура составит около +5°C, а днем ожидается до +13°C. В течение дня возможна облачность, однако она не принесет осадков.

Синоптики прогнозируют комфортные условия для передвижения по городу и пребывания на улице.

Погода в Днепре 12 марта
Погода в Днепре 12 марта / Фото: скриншот sinoptik

В пятницу, 13 марта

В конце рабочей недели, несмотря на традиционные суеверия относительно этой даты, погода обещает быть солнечной и теплой. Ночная температура составит около +4°C, а днем воздух прогреется до +14°C.

Атмосферное давление постепенно будет снижаться примерно до 764 мм рт. ст., однако это не повлияет на характер погоды. Небо будет оставаться ясным в течение большей части суток.

Погода в Днепре 13 марта
Погода в Днепре 13 марта / Фото: скриншот sinoptik

В субботу, 14 марта

В субботу солнечная погода сохранится, хотя дневная температура несколько снизится. В ночные часы ожидается около +3°C, днем — до +13°C.

Утром возможна повышенная влажность, из-за чего над городом может появиться легкая дымка. В течение дня воздух станет более сухим и комфортным, а ветер будет западным со скоростью до 3,7 м/с.

Погода в Днепре 14 марта
Погода в Днепре 14 марта / Фото: скриншот sinoptik

В воскресенье, 15 марта

Последний день недели в Днепре завершится ясной, но немного более прохладной погодой. Днем температура составит около +12°C, а ночью снизится до +3°C, хотя из-за ветра может ощущаться прохлада. Ожидается западный ветер с порывами до 4,4 м/с — самый сильный за всю неделю. Световой день будет длиться все дольше: солнце взойдет примерно в 05:53, а зайдет в 17:44.

Погода в Днепре 15 марта
Погода в Днепре 15 марта

В целом неделя в Днепре обещает быть по-настоящему весенней — без резких похолоданий, с преимущественно сухой погодой и постепенным повышением температуры. Такие условия создадут благоприятную атмосферу для прогулок, отдыха на природе и активности на свежем воздухе.

Когда в Украине наступит настоящая весна — прогноз синоптика

В ближайшие дни в Украине будет царить теплая и солнечная погода во всех областях. Настоящая весна уже вступает в свои права, сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погодные условия будет определять антициклон, поэтому осадков до конца недели не ожидается. На всей территории будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами возможен слабый туман, а ветер переменных направлений будет оставаться слабым. Кратковременные заморозки также возможны в ночные часы.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в воскресенье, 8 марта, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. День обещает быть солнечным и по-настоящему теплым.

Кроме того, погода в Украине в ближайшее время будет солнечной и теплой. Ожидается сильное потепление. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Также погода в Тернопольской области в ближайшие два дня будет ясной, без осадков. Однако ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра погода прогноз погоды Погода на неделю Погода в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Военная мафия": МИД ответил на истерику Сийярто из-за похищенных денег Ощадбанка

"Военная мафия": МИД ответил на истерику Сийярто из-за похищенных денег Ощадбанка

17:28Украина
Украина направит специалистов на Ближний Восток: Зеленский раскрыл цель миссии

Украина направит специалистов на Ближний Восток: Зеленский раскрыл цель миссии

17:04Украина
ВСУ освободили более 400 километров территорий: Зеленский назвал направление

ВСУ освободили более 400 километров территорий: Зеленский назвал направление

16:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

Последние новости

17:43

Украина – Швеция: сборная столкнулась с кадровыми проблемами, кто не сыграет

17:28

"Военная мафия": МИД ответил на истерику Сийярто из-за похищенных денег Ощадбанка

17:15

Melovin высказался об изменах в отношениях с экс-женихом: "Будет ли парень"

17:04

Украина направит специалистов на Ближний Восток: Зеленский раскрыл цель миссии

16:51

Вырастут действительно крупные клубни: чем стоит обработать картофель перед посадкой

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
16:27

ВСУ освободили более 400 километров территорий: Зеленский назвал направление

16:06

Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели

15:53

Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

15:47

Что нельзя делать на Сорок святых: запреты в праздник 9 марта

Реклама
15:27

РФ готовит весеннее наступление: Зеленский раскрыл, какие города являются целью врага

15:01

Ситуация на Ближнем Востоке меняет правила: эксперт раскрыл риски для Украины

14:33

Украину накрывает весеннее потепление: где будет теплее всего

14:27

Международный женский день: как звезды поздравляют с 8 марта

14:17

Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в историиВидео

14:03

В Эйфелевой башне есть секретная комната на высоте 285 метров: зачем она нужна

12:51

Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 9 марта: Крысам - ссоры, Кроликам - проблемы

12:19

Там было 200 пассажиров: РФ ударила по поезду под СумамиФото

12:10

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

11:57

Заморозки ни при чем: что на самом деле уничтожает урожай абрикосов

Реклама
11:53

Переговоры не понадобятся: Трамп назвал жесткое условие завершения войны в Иране

11:52

Путин опозорился неудачными дублями поздравления с 8 марта

11:12

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

10:57

Будет почти +20 градусов: синоптики удивили внезапным изменением погоды

10:32

"Сегодня будут переговоры": важное заявление Зеленского об атаках РФ

10:14

Что означают наклейки на бананах: секретные коды, которые стоит знать

09:58

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

09:49

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 марта: Овнам - перемены, Ракам - выгода

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 марта (обновляется)

09:00

Валютный рынок Украины: чего ожидать с 9 по 15 марта

08:59

Командование отдало приказ: элитные войска РФ выведены с Покровского направления

08:53

Гороскоп Таро на завтра 9 марта: Ракам - оставаться собой, Девам - план на будущее

08:40

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Водолеям - скандал, Львам поможет интуиция

08:40

Двух слов связать не может: дочь Лорак высмеяли за поведение

08:22

Андрусив о топливной панике: цены растут, но государство может это остановитьмнение

08:18

Карта Deep State онлайн за 8 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

"Никаких оснований так считать": Трамп ответил, видит ли он помощь России Ирану

08:07

Что будут носить весной 2026 года: главные тенденции модной обуви

07:52

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

07:45

Большие столбы огня в небе: дроны атаковали ключевое звено нефтяной логистики РФ

Реклама
06:45

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

05:56

Для чего изготавливали деревянные пули: военные хитрости прошлого

05:30

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

04:30

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

03:59

Как заставить орхидею цвести месяцами: простой домашний рецепт

03:28

Как получить 300 кг малины с небольшого участка: рецепт чудо-подкормки

03:03

Догадаются единицы - почему пицца на самом деле так называетсяВидео

02:36

Цены на три категории продуктов резко подскочат - что и когда подорожает

01:14

Астероид-"убийца" несётся к Луне: есть ли угроза для Земли и человечества

07 марта, суббота
23:54

Новые графики для Киева и области: часы отключения электроэнергии 8 марта

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять