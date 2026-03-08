'Военная мафия': МИД ответил на истерику Сийярто из-за похищенных денег Ощадбанка

Главное:
- Тихий прокомментировал истеричные заявления Будапешта
- В МИД ответили на бредовые высказывания Сийярто
Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал истеричные заявления Будапешта о том, что похищенные венгерской стороной деньги и драгметаллы "Ощадбанка" якобы связаны с "военной мафией".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто снова безосновательно заявил, что деньги, которые перевозили автомобили Ощадбанка по венгерской территории, якобы могут принадлежать "украинской военной мафии".
В МИД Украины отметили, что "на воре и шапка горит", комментируя бредовые высказывания главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
Ранее Сийярто критически отреагировал на воскресную публикацию в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который призвал Венгрию вернуть валюту и золотые слитки, изъятые из инкассаторских автомобилей Ощадбанка после их задержания 5 марта.
"Не следует возмущаться, а нужно наконец ответить на простые вопросы: почему украинцы перевозили в Венгрии 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что они их потратили и в чьих интересах? Сколько из них было потрачено в Венгрии и в чьих интересах? Украинцы уже три дня не могут ответить на эти простые вопросы, поэтому все сильнее растет подозрение, что это могут быть деньги украинской военной мафии", - написал он.
Ответ МИД Украины
"В Украине мы говорим: "На воре и шапка горит". Это означает, что "нечистая совесть сама себя выдает". Именно так и есть. Мы ждем возвращения украденных средств и готовим конкретные юридические меры. А также будем требовать справедливости и ответственности", - подчеркнул Тихий.
Захват сотрудников и ценностей Ощадбанка в Венгрии - новости по теме
Как писал Главред, венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины и похитили деньги и ценности. Инцидент произошел 5 марта 2026 года. Семеро украинцев являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками. В инкассаторских автомобилях было $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.
Напомним, украинцев призывали воздержаться от поездок в Венгрию. "В связи с похищением семи граждан Украины и кражи имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью обеспечить их безопасность на фоне действий венгерских властей".
Ранее сообщалось о том, что Нацполиция начала уголовное производство по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).
О персоне: Петер Сийярто
Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.
Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.
