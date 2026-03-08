'Военная мафия': МИД ответил на истерику Сийярто из-за похищенных денег Ощадбанка

В МИД Украины отметили, что "на воре и шапка горит", комментируя бредовые высказывания главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

В МИД жестко ответили главе МИД Венгрии / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главное:

Тихий прокомментировал истеричные заявления Будапешта

В МИД ответили на бредовые высказывания Сийярто

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал истеричные заявления Будапешта о том, что похищенные венгерской стороной деньги и драгметаллы "Ощадбанка" якобы связаны с "военной мафией".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто снова безосновательно заявил, что деньги, которые перевозили автомобили Ощадбанка по венгерской территории, якобы могут принадлежать "украинской военной мафии".

Ранее Сийярто критически отреагировал на воскресную публикацию в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который призвал Венгрию вернуть валюту и золотые слитки, изъятые из инкассаторских автомобилей Ощадбанка после их задержания 5 марта.

"Не следует возмущаться, а нужно наконец ответить на простые вопросы: почему украинцы перевозили в Венгрии 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что они их потратили и в чьих интересах? Сколько из них было потрачено в Венгрии и в чьих интересах? Украинцы уже три дня не могут ответить на эти простые вопросы, поэтому все сильнее растет подозрение, что это могут быть деньги украинской военной мафии", - написал он.

Ответ МИД Украины

"В Украине мы говорим: "На воре и шапка горит". Это означает, что "нечистая совесть сама себя выдает". Именно так и есть. Мы ждем возвращения украденных средств и готовим конкретные юридические меры. А также будем требовать справедливости и ответственности", - подчеркнул Тихий.

Захват сотрудников и ценностей Ощадбанка в Венгрии - новости по теме

Как писал Главред, венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины и похитили деньги и ценности. Инцидент произошел 5 марта 2026 года. Семеро украинцев являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками. В инкассаторских автомобилях было $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

Напомним, украинцев призывали воздержаться от поездок в Венгрию. "В связи с похищением семи граждан Украины и кражи имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью обеспечить их безопасность на фоне действий венгерских властей".

Ранее сообщалось о том, что Нацполиция начала уголовное производство по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

Другие новости:

О персоне: Петер Сийярто Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия. Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

