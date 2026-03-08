РФ собирает силы для удара: комбат раскрыл стратегический замысел врага на юге

Российские оккупационные войска стремятся нанести мощное артиллерийское поражение по городу, чтобы блокировать его развитие.

Кратко:

Гуляйполе почти оккупировано, ситуация динамичная

Запорожье — стратегически важный промышленный город

Россияне пытаются блокировать работу промышленности

Город Гуляйполе Запорожской области сейчас почти оккупирован, однако ситуация остается под контролем Вооруженных сил Украины, заявил командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов в интервью проекту Радио Свобода.

По его словам, нынешний ход событий "частично входит в общий замысел", и вскоре "все поймут, почему именно так идет ход".

Филатов сравнил ситуацию с Гуляйполем с положением на Добропольском направлении:

"Это очень динамично, ситуацию можно сравнить с ситуацией на Добропольском направлении, которая была более-менее стабилизирована, но там напряжение не снято полностью. Здесь примерно то же самое".

Почему Запорожье является стратегической целью

Военный подчеркнул стратегическую ценность Запорожья для противника:

"Противник рассматривает Запорожское направление как следующее направление воздействия на Вооруженные силы. Чем это обусловлено? Во-первых, Запорожье является очень мощным промышленным городом. И очевидно, что воздействие на сам город будет иметь существенные последствия для промышленности, для нашего государства и для устойчивости Вооруженных сил".

Россияне, по словам командира, планируют блокировать работу промышленности и создать неудобства для государства:

"То есть дойти до того участка местности, где можно будет уже спокойно доставать средствами артиллерии и наносить мощное огневое поражение по городу. Это – стратегический замысел противника".

Филатов признал, что силы врага "более чем достаточны для того, чтобы на данный момент реализовать все его замыслы". В то же время благодаря опытному генералитету и командованию украинским войскам удается удерживать баланс и сохранять территорию и жизнь:

"Но благодаря тому, что у нас очень опытный генералитет, очень опытные командиры, старшие генералы, нам удается удерживать баланс и сохранять территорию, жизнь в той мере, которая не дает противнику реализовать все его стратегические замыслы".

Какую цель преследуют россияне на юге Украины – мнение эксперта

Как писал Главред ранее, российские войска активизируют попытки продвижения на юге Украины и пытаются прорвать украинскую оборону вдоль побережья бывшего Каховского водохранилища. Основной целью этих действий может быть установление контроля над Степногорском в Запорожской области. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По словам военного, общее количество боевых столкновений в южном регионе остается стабильным. В то же время российские подразделения проводят перегруппировку сил и продолжают активно применять артиллерию и авиацию.

Одним из ключевых для противника направлений, по оценке Волошина, остается Ореховский. Именно там российские войска пытаются продвинуться вдоль побережья бывшего Каховского водохранилища, чтобы получить контроль над Степногирском.

"Здесь враг по побережью бывшего Каховского водохранилища пытается прорваться и взять под контроль Степногорск. Оттуда мы его выбиваем в течение полугода, никакого успеха противник там не имеет. Но Степногорск остается одним из приоритетов", — пояснил Волошин.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, планы российских оккупационных войск остаются неизменными, и Кремль продолжает рассматривать сценарии дальнейшей эскалации на востоке и юге Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве, пишет УНИАН.

Кроме того, Вооруженные силы Украины провели за последний месяц на юге страны ряд важных действий по обороне, в частности был восстановлен контроль над около 400-435 квадратными километрами, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что военное командование страны-агрессора России вывело элитные подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты из Покровского направления и района Доброполья.

