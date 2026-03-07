Срыв переговоров о мире: Россия выставила ультиматум Украине и угрожает демаршем

Россия готова прекратить мирные переговоры с Украиной, если Киев не согласится на территориальные уступки, в частности по Донбассу, указывают западные СМИ.

Россия выставила ультиматум Украине и угрожает демаршем / Коллаж: Главред

Эскалация войны на Ближнем Востоке после начала операции США против Ирана в конце февраля 2026 года может серьезно повлиять на дипломатические усилия по завершению войны России против Украины. На фоне нового глобального кризиса в Кремле все чаще звучат сигналы о возможном выходе Москвы из переговорного процесса, а также о сомнениях в целесообразности дальнейших переговоров при посредничестве США.

Украинская сторона также признает, что из-за новых рисков безопасности и изменения геополитического контекста переговорный процесс фактически поставлен на паузу, хотя формально он не отменен.

На этом фоне аналитики предполагают, что Кремль может использовать новый кризис для переформатирования переговорной позиции или даже выхода из дипломатического трека, перекладывая ответственность за срыв переговоров на США и их военные действия в регионе.

Главред собрал главное, что стоит знать о возможном выходе России из переговоров по завершению войны против Украины.

Как Кремль хочет использовать операцию США и Израиля против Ирана

В Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы подготовить информационную почву для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики обратили внимание, что 5 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал риторику Вашингтона в отношении американо-израильских действий против Ирана. По его словам, президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хэгсет якобы делают противоречивые заявления о мотивах этих операций, а сами США стремятся дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и посеять раздор, в частности между Ираном и странами Персидского залива.

Лавров также связал события вокруг Ирана с войной России против Украины, утверждая, что США и Израиль пытаются втянуть государства Персидского залива в конфликт так же, как Запад, по его мнению, втянул Украину в противостояние с Россией. Он заявил, что в России обращают внимание на время проведения американских военных операций против государств, с которыми одновременно продолжаются переговоры, и связывают это с темой мирного урегулирования войны в Украине.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

В Институте изучения войны отметили, что Лавров также обвинил США в проведении военных действий против Ирана и Венесуэлы даже в периоды, когда переговорный процесс якобы развивался успешно. В частности, он упомянул войну между Израилем и Ираном в июне 2025 года, во время которой США наносили удары по Ирану, операцию США против Венесуэлы 3 января, а также нынешние действия США и Израиля против Ирана.

Лавров заявил, что эти российские чиновники и политические деятели обеспокоены тем, что "дух" американо-российского саммита на Аляске в августе 2025 года угасает, и согласился с этой оценкой. Однако Лавров смягчил некоторые из своих жалоб, заявив, что "дух" саммита на Аляске не так важен, как так называемые "договоренности" саммита — нечеткий термин, который Кремль использует, чтобы утверждать, что США и Россия заключили официальное соглашение. Лавров также заявил, что сам Кремль не заметил признаков того, что США ведут переговоры с Россией недобросовестно, выступая в качестве умеренного голоса, чтобы послать определенное сообщение российскому народу и союзникам России, не слишком критикуя администрацию Трампа", — говорится в материале:

В Москве требуют отказаться от переговоров

Операция США против Ирана привела к тому, что в России все больше людей начали воспринимать Дональда Трампа как потенциальную угрозу для страны. Из-за этого появляются сомнения, является ли он тем прагматичным и потенциально благосклонным к Москве лидером, которым его ранее считали. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, некоторые представители так называемого жесткого крыла в российской власти и приближенные к руководству РФ призывают Москву отказаться от мирных переговоров по Украине, которые ведутся при посредничестве США, и вместо этого усилить боевые действия. Они объясняют это тем, что ядерные переговоры между США и Ираном, которые предшествовали воздушному противостоянию между США и Израилем, якобы были лишь тактическим шагом и свидетельствуют о том, что Вашингтону нельзя доверять.

"Беспринципные Соединенные Штаты являются угрозой для всего мира. Это те Соединенные Штаты, с которыми мы пытаемся вести переговоры по Украине. Да, они хотят слабой Европы. Но они также хотят слабой России", — один из финансистов так называемого "русского мира" Константин Малофеев, который женат на высокопоставленной чиновнице Кремля.

В частности, российский военный блогер Борис Рожин, известный под псевдонимом "полковник Кассад" и имеющий около 800 тысяч подписчиков в Telegram, заявил, что Трамп стал опасным из-за чувства безнаказанности.

"Серьезно рассчитывать на какие-либо соглашения или договоренности с ним (монстром) — это либо глупость, либо предательство", — высказал мнение Рожин.

В то же время российский ученый Андрей Сидоров в эфире российских пропагандистских СМИ высказал еще более жесткую позицию, назвав Трампа опасным человеком и заявив, что жалеет, что тот выжил после покушения на убийство в июле 2024 года, перед тем как снова победил на президентских выборах того же года.

"Теперь мы понимаем, кто управляет миром. Если посмотреть на то, что Трамп делает сейчас, шаг за шагом, практически никто не может его остановить. Будем честными – Россия увязла в Украине. Практически все, что мы сейчас делаем, – это занимаемся украинским вопросом. (А) наш главный противник (США) выступает посредником в этих переговорах", – сказал Сидоров.

В России все чаще считают, что более агрессивная политика президента США ослабляет позиции Москвы на мировой арене, тогда как сама Россия остается сосредоточенной на войне в Украине и не способна защищать свои интересы так, как это в свое время делал Советский Союз.

Так называемые российские "ястребы" утверждают, что Трамп последовательно устраняет союзников России. Они вспоминают события в Сирии, где в декабре 2024 года оппозиционные силы свергли Башара Асада, а их лидера впоследствии приняли в Белом доме. Также они указывают на ситуацию в Венесуэле, где в январе был задержан Николас Мадуро при участии американских военных, и на Иран, где аятолла Али Хаменеи погиб во время совместных ударов США и Израиля.

Венесуэла / Инфографика: Главред

Кроме того, в России обеспокоены возможными действиями Вашингтона в отношении Кубы, которая традиционно считается одним из давних союзников Москвы.

В Кремле выставили ультиматум Украине

Российские чиновники все чаще заявляют, что не видят смысла продолжать мирные переговоры с Украиной при посредничестве США, если Киев не согласится на территориальные уступки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, Москва может отказаться от переговорного процесса, если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на соответствующие компромиссы.

"Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести свои войска из восточной Донецкой области. За этим быстро последует президентский саммит между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Зеленским для подтверждения соглашения, что повлечет взаимный уход российской и украинской армий", - указал источник издания на условиях анонимности.

Территориальный вопрос остается самым сложным в попытках завершить полномасштабное вторжение России, которое на этой неделе вступило в пятый год. Зеленский настаивает, что укрепленные районы Донецкой области, которые до сих пор контролирует Украина, имеют ключевое значение для обороны от будущих российских атак, и подчеркивает, что Киев не признает незаконную оккупацию любой части украинской территории.

Источники Bloomberg также утверждают, что Россия якобы готова в рамках потенциального соглашения вывести войска из северо-восточных регионов Украины — Сумской и Харьковской областей, а также из Днепропетровской области. В то же время Москва не будет настаивать на дополнительных территориальных требованиях в отношении южных регионов — Херсонской и Запорожской областей.

Также отмечается, что Россия готова согласиться на мониторинг режима прекращения огня под руководством США, но не примет размещение на территории Украины иностранных войск и откажется от требования ограничить численность украинской армии.

Проект мирного плана США / Инфографика: Главред

Вопрос будущего Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем России, остается предметом переговоров. Москва предлагает трехстороннюю модель распределения электроэнергии, произведенной на станции, между Россией, США и Украиной. В то же время Киев выступает за схему 50 на 50 с Соединенными Штатами, которые при необходимости смогут передавать часть электроэнергии России.

В этом году переговорные делегации США, Украины и России уже дважды встречались в Абу-Даби, а также провели еще одну встречу на прошлой неделе в Женеве, пытаясь достичь договоренностей.

По информации источников, после переговоров в Женеве представители Кремля сообщили американской стороне, что дальнейший диалог не будет иметь смысла, если Украина не согласится на территориальные уступки, поскольку большинство других вопросов якобы уже урегулированы.

Предложения, которые поддерживает Россия, схожи с планом, ранее озвученным Стивом Виткоффом во время его визита в Москву накануне саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

По словам анонимных источников, во время переговоров спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил Путину, что Вашингтон может оказать давление на Украину, чтобы она отказалась от Донбасса, если Россия согласится заморозить войну на нынешней линии фронта и откажется от претензий на подконтрольные Украине части Запорожской и Херсонской областей.

Стив Виткофф / Инфографика: Главред

"Как вы относитесь к этому плану?" – Путин поинтересовался мнением присутствующих чиновников по поводу такого плана. По словам источников, сначала они молчали, но впоследствии по очереди высказали свои позиции, и большинство поддержало предложение, аргументируя это тем, что войну необходимо завершать.

Когда могут состояться следующие переговоры

В Кремле 2 марта заявили о заинтересованности России в продолжении мирных переговоров с Украиной и подчеркнули, что Москва и в дальнейшем рассматривает дипломатический путь как способ прекращения боевых действий.

"У нас есть собственные интересы, которые мы должны защищать, и в наших интересах продолжать эти переговоры", — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Комментируя заявление главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова о том, что российская делегация во время переговоров согласилась с гарантиями безопасности для Украины, которые должны предоставить США, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Кремль не раскрывает деталей переговорного процесса. В то же время он подтвердил, что вопрос гарантий безопасности обсуждается.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии ударов США по Ирану на мирный процесс, Песков сказал, что Россия ценит посредническую роль Соединенных Штатов, однако подчеркнул, что Москва прежде всего руководствуется собственными интересами.

Позже он также заявил, что пока нет определенности относительно времени и места проведения следующего раунда переговоров между Украиной, США и Россией. По его словам, в ближайшее время Абу-Даби вряд ли можно рассматривать как площадку для таких встреч.

"Пока никакой ясности относительно сроков и места нет. Как только она появится, мы вас проинформируем... В эти дни вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам", — заявил он, вероятно, имея в виду боевые действия на Ближнем Востоке.

Сравнение военных возможностей Израиля и Ирана / Инфографика: Главред

В то же время российские власти снова пытаются переложить ответственность за войну на Украину, настаивая на выполнении условий Москвы. В комментарии российским пропагандистам Песков заявил, что украинское руководство якобы хорошо знает требования Кремля, но сознательно отказывается их выполнять.

Он также утверждает, что в переговорном процессе наступил момент, когда Киев должен пойти на уступки, и подчеркивает, что соответствующее решение должен принять президент Владимир Зеленский.

"На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал Путин, когда кто-то в Киеве должен взять на себя ответственность - это, по идее, должен быть Зеленский - и сделать все, чтобы переговоры увенчались успехом. Они прекрасно знают, что нужно сделать", - отметил спикер российского диктатора.

По словам Пескова, пока этого не происходит, ситуация для Украины якобы ухудшается с каждым днем.

В России выдвинули новые условия для продолжения переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы готова продолжать переговоры о завершении войны против Украины. В то же время он выразил недовольство тем, что переговорный процесс, по его словам, часто используется как прикрытие для поддержки Украины со стороны США. Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

"К переговорам (о завершении войны в Украине – ред.). Но, повторю еще раз, наблюдаем, как переговоры очень часто становятся прикрытием для не совсем дружественных действий", – сказал он.

В частности, Лавров выдвинул претензии к Вашингтону из-за дальнейшей передачи Украине разведывательной информации, а также из-за поставок вооружения. По его словам, Соединенные Штаты продают оружие европейским странам, которые затем передают его Украине за собственные средства в рамках соответствующих программ поддержки.

Позиция США

В то же время президент США Дональд Трамп игнорирует сигналы со стороны России о возможном выходе из мирного процесса и заявляет, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин якобы готов к договоренностям о завершении войны против Украины. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский, по словам Трампа, является препятствием для достижения мира и должен взять себя в руки и согласиться на сделку. Об этом Трамп сказал в интервью изданию Politico.

Во время беседы его спросили, что именно, по его мнению, мешает Зеленскому заключить мирное соглашение, однако американский президент не уточнил деталей, заявив лишь, что украинский лидер якобы не демонстрирует достаточной готовности к переговорам.

"Я думаю, что Путин готов заключить соглашение. Немыслимо, чтобы Зеленский был препятствием. У него нет карт. Теперь у него еще меньше карт", — сказал президент Трамп.

Как будет действовать Украина в случае выхода РФ из переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не прибегать к запугиванию во время мирных переговоров. Отвечая на вопросы журналистов, глава государства прокомментировал заявления России о возможном выходе из переговорного процесса.

"Мы обсуждаем возможность окончания войны за столом переговоров. И просто так сказать, что "мы готовы выйти", — так каждая из трех сторон может выйти. Но мы же каким-то образом втроем собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не нужно никого пугать, нужно продолжать переговоры", — отметил он.

Он отметил, что в случае, если Москва все же решит сорвать переговоры, Украина будет искать другие форматы и механизмы, которые помогут заставить Россию прекратить войну.

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Позиция ЕС относительно возможного выхода России из переговоров

Россия во время переговоров выдвигает максималистские требования, что является типичной для нее тактикой. Москва настаивает на том, что ей никогда не принадлежало, выдвигает ультиматумы, применяет силу и рассчитывает, что на Западе найдутся те, кто предложит ей уступки. Такое мнение в интервью Радио Свобода высказала тогдашняя топ-дипломат ЕС Кая Каллас, комментируя информацию о возможном выходе России из переговорного процесса по завершению войны против Украины, если Киев не согласится передать весь Донбасс.

"Она (Россия, - ред.) выдвигает максималистские требования. Поэтому очевидно, что на максималистские требования России нельзя отвечать минималистской реакцией", - указала она.

Говоря о возможных действиях Евросоюза в случае провала переговоров, она напомнила о стратегии, которой блок придерживается с начала полномасштабного вторжения России. Речь идет о дальнейшей поддержке Украины и усилении давления на Москву, в частности через санкции, призванные ограничить доходы страны-агрессора для ведения войны. По ее словам, такая стратегия доказывает свою эффективность.

"Мы видим, что дела в России идут не очень хорошо. Ее экономика не в лучшем состоянии, им пришлось повысить налоги, у них большие проблемы с набором солдат. Поэтому, если мы будем продолжать это давление, наступит момент, когда агрессор может просто остаться без денег для финансирования этой войны. Если вспомнить времена, когда Россия воевала в Афганистане, они остановились тогда, когда уже не могли дальше поддерживать эту войну", – резюмировала Каллас.

Какова цель российских угроз о выходе из переговоров

Возможное решение Кремля выйти из переговорного процесса в значительной степени связано с событиями в Иране. Такое мнение высказал директор Киевского форума по безопасности, дипломат Даниил Лубкивский, передает Еспресо.

Он отметил, что заявления о возможном выходе Москвы из переговоров являются прежде всего инструментом давления на других участников процесса. В то же время, по его убеждению, за этой риторикой может стоять и реальное намерение, ведь развитие ситуации на Ближнем Востоке, в частности события в Иране, оказывает важное влияние на решение Кремля.

Лубкивский также подчеркнул, что военная операция, начатая США и Израилем в Иране, продемонстрировала, что гарантии безопасности России для своих союзников фактически не имеют реальной ценности.

"В то же время, я думаю, что Кремль все же будет вести свой расчет и пытаться использовать ситуацию, которая сегодня разворачивается в Иране, перерастание конфликта в региональный конфликт в свою пользу. И для обострения этой ситуации вариант того, что Россия решит оставить переговоры под любым предлогом, им на самом деле, как мы хорошо знаем, никаких предлогов не нужно, под любым предлогом такой вариант следует тоже рассматривать", - резюмирует он.

Может ли Россия на самом деле отказаться от переговоров - мнение эксперта

Возможность того, что Россия может выйти из переговорного процесса, действительно существует, однако многое будет зависеть от того, имеет ли Кремль достаточно ресурсов для дальнейшего ведения войны. Об этом заявил политолог Артем Бронжуков в комментарии 24 Каналу.

"Мне кажется, такими "сливами" изданию Bloomberg Россия лишь хочет повысить ставки, надавить на Соединенные Штаты, которые хотят получить результат как можно быстрее. У Дональда Трампа скоро выборы в Конгресс, поэтому ему нужна какая-то геополитическая победа", - подчеркнул политолог.

По его мнению, подобные заявления со стороны России могут быть попыткой повлиять на Дональда Трампа, чтобы он усилил давление на Украину. В то же время показательной будет ситуация, если после таких заявлений Москва все же не покинет переговоры, а Украина не согласится отказываться от своих территорий. Это, по мнению эксперта, только подтвердит, что Путин не является настолько сильным игроком, как пытается демонстрировать.

Бронжуков также отметил, что российский лидер хорошо владеет психологическими манипуляциями и активно использует их в политике, однако реальные ресурсы Кремля для продолжения войны ограничены.

