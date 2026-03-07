Укр
  Сад и огород

Сорняки исчезнут за день: как приготовить простой домашний раствор без химии

Анна Ярославская
7 марта 2026, 08:07
Каждый дачник знает, как быстро на грядках появляются сорняки. К счастью, справиться с этой проблемой можно без агрессивных гербицидов.
Сорняки
​ Как навсегда избавиться от сорняков: простой народный метод для огорода ​ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как в домашних условиях сделать средство от сорняков
  • Почему этот концентрат не подействует на крапиву

Сорняки — одна из главных проблем на огороде и в саду. Они быстро разрастаются, отнимают у культурных растений влагу и питательные вещества. Избавиться от нежелательной травы можно с помощью простых и доступных народных методов.

Как в домашних условиях сделать средство от сорняков, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО. Этот натуральный и химически безопасный способ позволит не только избавиться от нежелательной травы, но и улучшит плодородие почвы и предотвратит повторный рост сорняков.



По словам садовода, это народное средство вытягивает из сорняков все питательные вещества, заставляя их высыхать буквально за один день. Раствор оставляет в почве след, который препятствует появлению новых сорняков.

Чем полить траву, чтобы не росла - народные средства

Раствор для борьбы с сорняками готовится из простых, доступных компонентов, без использования химикатов, что делает его безопасным для окружающей среды и участка.

Ингредиенты легко найти в каждом доме, а приготовление раствора не требует специальных навыков.

Для приготовления одного литра концентрата потребуется:

  • 1 литр воды;
  • 1 столовая ложка пищевой соды;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 1 столовая ложка лимонной кислоты.

Воду, соль и соду нужно тщательно перемешать до полного растворения.

Лимонную кислоту следует добавлять постепенно, осторожно вмешивая в раствор, чтобы избежать сильного пенообразования и позволить произойти реакции.

Приготовленный концентрат необходимо разбавить в ведре (примерно 10 литров) воды. Этим разбавленным раствором нужно полить или опрыскать сорняки.

Одного литра концентрата достаточно для обработки даже большого участка.

Такая обработка подходит для сада, огорода, дачи, придомовой территории и любого земельного участка.

Единственное исключение в том, что средство не действует на крапиву, так как она считается полезным растением, а не сорняком.

Смотрите видео - Как в домашних условиях сделать средство от сорняков:

Ранее Главред писал, что самый проверенный метод — это засучить рукава и удалить сорняки вручную. Но как сделать так, чтобы они не выросли снова? Детальнее читайте в материале: Сорняки исчезнут быстрее: хитрость с поливом, о которой мало кто знает.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород сорняки сад





Минута молчания обязательна для всех украинцев: Зеленский подписал закон

