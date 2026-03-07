Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Почему кролики не набирают вес: три главные причины

Марина Иваненко
7 марта 2026, 08:05
Если кролики перестали расти, проблема может быть не в корме. Как температура, стресс и выбор породы влияют на скорость набора веса.
Почему кролики не растут?
Почему кролики не растут? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему кролики не набирают вес
  • Как вырастить здоровых кроликов

Эффективное выращивание кроликов на мясо зависит не только от качества и количества кормов, как часто считают новички. Хозяева нередко сталкиваются с проблемой: кролики перестают расти и месяцами не набирают вес даже при полноценном рационе.

Чаще всего причиной является неблагоприятный микроклимат, перенаселенность клеток или слабый генетический потенциал родительского стада. Если правильно определить фактор, тормозящий рост, можно оптимизировать хозяйство и обеспечить стабильный прирост молодняка даже без использования премиксов - Главред расскажет подробнее.

видео дня

Почему кролики перестают расти

Эксперты канала "Секреты урожая" называют три основные причины, которые влияют на набор веса.

Температурный режим

Физиология кролика заставляет его тратить энергию в зависимости от условий окружающей среды. Зимой при низких температурах калории из корма тратятся на обогрев тела, а не на формирование мышечной массы. Для стабильного прироста желательно поддерживать температуру в пределах +13...+18 °C.

Летом температура +25…+30 °C приводит к снижению аппетита. Кролики переходят на ночное потребление пищи, что уменьшает общую суточную калорийность рациона.

Нормы содержания и площадь

Несоблюдение площади на одну особь является критической ошибкой. Оптимальный размер клетки для взрослого кролика — примерно 50×70 см.

Чрезмерная плотность посадки приводит к:

  • повышенную концентрацию аммиака;
  • недостаток кислорода;
  • хронический стресс из-за конкуренции за корм и пространство;
  • повышение уровня кортизола, который блокирует действие гормона роста.

Видео о том, почему кролики не набирают вес, можно посмотреть здесь:

Генетический потенциал

Генетика — определяющий фактор будущего веса животного. Для получения мясного молодняка с приростом более 1 кг в месяц стоит использовать производителей крупных пород:

  • Серый великан
  • Советская шиншилла
  • Серебро

Оптимальный вес производителей — 6–7 кг. Скрещивание мелких особей не позволит получить крупное потомство независимо от качества рациона. Важным фактором является также молочность самки, которая обеспечивает интенсивный старт роста в подсосный период.

Как правильно ухаживать за кроликами

Качественное сено и зерносуміші (ячмень, овес, кукуруза) являются достаточной базой для роста при условии стабильного микроклимата и отсутствия стресса.

Для повышения продуктивности допускается промышленное скрещивание. Однако гибриды первого поколения не рекомендуется оставлять на племя, поскольку в последующих поколениях происходит расщепление признаков и снижение продуктивности.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Кроме практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для начинающих, так и для опытных хозяев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород кролики интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известно

РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известно

08:39Украина
РФ попала в многоэтажку в Харькове: есть значительные разрушения и жертвы

РФ попала в многоэтажку в Харькове: есть значительные разрушения и жертвы

07:27Украина
Рои Шахедов и Калибры над Украиной: взрывы гремят уже в 3 областях

Рои Шахедов и Калибры над Украиной: взрывы гремят уже в 3 областях

01:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как быстро выгнать крота с участка - эффективный и безопасный метод

Как быстро выгнать крота с участка - эффективный и безопасный метод

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

Гороскоп Таро на завтра 7 марта: Овнам - важный момент, Львам - удача

Гороскоп Таро на завтра 7 марта: Овнам - важный момент, Львам - удача

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

"Это была моя вина": Алина Гросу прервала молчание о личном

"Это была моя вина": Алина Гросу прервала молчание о личном

Последние новости

09:18

Женщина нашла в секонд-хенде вещь за $5: настоящая цена всех удивила

09:11

Ягоды можно собирать ведрами: чем подкормить клубнику весной

08:39

РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известноФото

08:38

Гороскоп Таро на завтра 8 марта: Рыбам - думать, Стрельцам - задавать вопросы

08:12

Горю, не сгораю: MELOVİN "поджарил" руку по время концертаВидео

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
08:07

Сорняки исчезнут за день: как приготовить простой домашний раствор без химииВидео

08:05

Почему кролики не набирают вес: три главные причины

07:27

РФ попала в многоэтажку в Харькове: есть значительные разрушения и жертвыФото

05:59

"Я его чуть не убила": Могилевская поссорилась с Кондратюком из-за Тины Кароль

Реклама
05:49

Не для красоты: зачем в СССР изготавливали треугольные бутылки

05:21

Температура подскочит до +9°: синоптики Полтавщины назвали дату потепления

04:41

Подарки на грани абсурда: что получали женщины в СССР на 8 марта

04:08

РФ не выиграет от кризиса на Ближнем Востоке: эксперт сказал, что будет с ценами на нефть

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

03:41

Как сочетать черный после 50: правила стильного образа

03:30

Жизнь перевернется с ног на голову: судьба готовит перемены для трех знаков зодиака

03:03

Таинственная тёмная материя может управлять галактикой: сенсационное исследование

02:32

Три знака китайского зодиака сорвут большой куш - кому повезет в марте

02:00

Как приготовить запеченный картофель - вкуснее и не придумаешьВидео

01:32

Рои Шахедов и Калибры над Украиной: взрывы гремят уже в 3 областях

Реклама
01:24

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

00:45

Нужно всего 5 минут утром: простой способ избавиться от сырости и плесени

00:19

Противник Орбана также взъелся на Зеленского: что требует

06 марта, пятница
23:45

Без электроэнергии 7 марта: что известно о новых графиках для Киева и области

23:23

Россию вернули на Венецианскую биеннале: Рим выступил с официальным заявлением

22:44

Украинцев ждет резкий рост цен на АЗС: эксперт назвал новую стоимость топлива

22:13

"Очень устала": жена Виктора Павлика больше не хочет рожать ребенка от певца

21:47

Важное послание от Вселенной получат четыре знака зодиака - кто они

21:44

Его "съедят": экс-глава МИД раскрыл неожиданный сценарий смещения ПутинаВидео

21:35

Бицепс-желе: Киркорова высмеяли за трясущиеся "мышцы"Видео

20:57

Украинские инкассаторы, задержанные в Венгрии, вернулись на Родину – Сибига

20:56

Калибров будет меньше: ВСУ поразили две "жирные" цели в России

20:52

"Бог всегда почитал женщину": священник объяснил, можно ли праздновать 8 мартаВидео

20:45

Был в плену 628 дней: домой вернули военного "Винта", который считался пропавшим

20:41

Хитрость со стиралкой: одно простое средство — и одежда снова станет белоснежной

20:37

Лет 25: Константина Меладзе застукали с новой пассией

20:19

Он не остановится: Фесенко объяснил, почему Орбан ставит палки в колеса Украине

20:16

РФ расширяет воинские части на границах НАТО, готовясь к новой войне - Reuters

20:11

Не "общерусский язык": на каком языке говорили на Руси на самом деле

19:38

"Даем три дня": Венгрия пошла на шантаж и выдвинула Украине наглые ультиматумы

Реклама
19:23

Запасы старые, а цены новые: эксперт пояснил, как хитрят с ценами на бензин новости компании

19:21

Свекровь поставила невесте ультиматум, который едва не разрушил свадьбу: детали

19:10

Орбан хочет политической войны: Фесенко объяснил, почему Украине стоит изменить тактикумнение

19:03

22 дня без денег: пенсионеры жалуются на блокировку карт в Ощадбанке

18:59

Как снизить расходы на электроэнергию - нужно избавиться от двух бытовых привычек

18:56

Девушка приняла загадочные плоды во дворе за помидоры: что это было

18:35

РФ нацелилась на захват крупных городов: Зеленский назвал сроки наступления РФ

18:13

У Порошенко задолжали более 55 млн грн за аренду офиса, - компания-арендодатель

17:57

Потеплеет до +15°, но есть нюанс: какой будет погода на Львовщине 7-8 марта

17:52

Минута молчания обязательна для всех украинцев: Зеленский подписал закон

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять