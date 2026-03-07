Почему кролики не набирают вес: три главные причины

Если кролики перестали расти, проблема может быть не в корме. Как температура, стресс и выбор породы влияют на скорость набора веса.

Почему кролики не растут? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему кролики не набирают вес

Как вырастить здоровых кроликов

Эффективное выращивание кроликов на мясо зависит не только от качества и количества кормов, как часто считают новички. Хозяева нередко сталкиваются с проблемой: кролики перестают расти и месяцами не набирают вес даже при полноценном рационе.

Чаще всего причиной является неблагоприятный микроклимат, перенаселенность клеток или слабый генетический потенциал родительского стада. Если правильно определить фактор, тормозящий рост, можно оптимизировать хозяйство и обеспечить стабильный прирост молодняка даже без использования премиксов - Главред расскажет подробнее.

Почему кролики перестают расти

Эксперты канала "Секреты урожая" называют три основные причины, которые влияют на набор веса.

Температурный режим

Физиология кролика заставляет его тратить энергию в зависимости от условий окружающей среды. Зимой при низких температурах калории из корма тратятся на обогрев тела, а не на формирование мышечной массы. Для стабильного прироста желательно поддерживать температуру в пределах +13...+18 °C.

Летом температура +25…+30 °C приводит к снижению аппетита. Кролики переходят на ночное потребление пищи, что уменьшает общую суточную калорийность рациона.

Нормы содержания и площадь

Несоблюдение площади на одну особь является критической ошибкой. Оптимальный размер клетки для взрослого кролика — примерно 50×70 см.

Чрезмерная плотность посадки приводит к:

повышенную концентрацию аммиака;

недостаток кислорода;

хронический стресс из-за конкуренции за корм и пространство;

повышение уровня кортизола, который блокирует действие гормона роста.

Генетический потенциал

Генетика — определяющий фактор будущего веса животного. Для получения мясного молодняка с приростом более 1 кг в месяц стоит использовать производителей крупных пород:

Серый великан

Советская шиншилла

Серебро

Оптимальный вес производителей — 6–7 кг. Скрещивание мелких особей не позволит получить крупное потомство независимо от качества рациона. Важным фактором является также молочность самки, которая обеспечивает интенсивный старт роста в подсосный период.

Как правильно ухаживать за кроликами

Качественное сено и зерносуміші (ячмень, овес, кукуруза) являются достаточной базой для роста при условии стабильного микроклимата и отсутствия стресса.

Для повышения продуктивности допускается промышленное скрещивание. Однако гибриды первого поколения не рекомендуется оставлять на племя, поскольку в последующих поколениях происходит расщепление признаков и снижение продуктивности.

