Голова на 360° и "вечные" зубы: факты о кроликах, которых не говорят

Марина Иваненко
1 марта 2026, 22:08
Кролики — не только символ кротости. Они видят почти на 360°, их зубы растут всю жизнь, а от радости они исполняют "танец".
Удивительные способности кроликов
Удивительные способности кроликов / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие удивительные способности есть у кроликов
  • Какие способности помогают кроликам спастись от хищников

Кролики традиционно ассоциируются с кротостью и робостью. Однако эти животные гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Они обладают уникальными физиологическими особенностями, сложным социальным поведением и неожиданными способностями.

Главред расскажет о нескольких фактах, которые помогут посмотреть на кроликов по-новому.

Почти круговой обзор

Как рассказывают на канале "Вайб Планеты", глаза кролика расположены высоко и по бокам головы, что обеспечивает обзор почти на 360 градусов. Такая особенность помогает замечать хищников с разных направлений.

Единственная "слепая зона" расположена непосредственно перед носом, поэтому кролики иногда поворачивают голову в сторону, чтобы лучше рассмотреть предметы вблизи.

Зубы, которые растут всю жизнь

Зубы кроликов растут постоянно. Чтобы избежать их чрезмерного удлинения, животные должны регулярно стачивать их, поедая сено, ветки или твердую растительную пищу.

Именно поэтому грызение — это не прихоть, а жизненная необходимость.

"Мурлыканье" и танец радости

Когда кролик чувствует себя спокойно и доволен, он может тихо постукивать зубами — звук напоминает кошачье мурлыканье.

А еще существует так называемый "бинк" (binky) — прыжок в воздух с резким разворотом тела. Такое поведение свидетельствует о радости и хорошем настроении.

Видео о том, какие малоизвестные способности скрывают кролики, можно посмотреть здесь:

Социальные и аккуратные

В дикой природе кролики живут группами в сложных подземных норах с четкой иерархией. Они плохо переносят одиночество, поэтому домашним питомцам часто нужна компания.

Кролики аккуратные, регулярно вылизывают шерсть и могут приучаться к лотку.

Настоящие спортсмены

Несмотря на милый вид, кролики — быстрые и выносливые животные. Дикие особи способны развивать скорость до 50–55 км/ч. Они могут прыгать примерно на метр в высоту и до трех метров в длину.

Такие способности помогают им спасаться от хищников.

Кролики — это не просто пушистые создания, а умные, социальные и физически развитые животные с уникальным поведением. Понимание их особенностей помогает лучше ухаживать за домашними любимцами и ценить сложность живой природы.

Об источнике: YouTube-канал "Вайб Планеты"

Канал "Вайб Планеты" на YouTube — это портал о природе, где можно найти разнообразные интересные видео о животных, природных явлениях и других интересных вещах. Контент канала охватывает путешествия от арктических снегов до тропических регионов, демонстрируя красоту и разнообразие природы. По состоянию на 2025 год канал имеет более 21 тысячи подписчиков и более 100 видео.

