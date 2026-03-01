В Иране заявили о ракетном ударе по авианосцу США - что известно

Иран заявил о ракетной атаке на авианосец USS Abraham Lincoln в Персидском заливе, однако Центральное командование США опровергло эту информацию.

В Иране заявили об ударе ракетами по авианосцу США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, фото U.S. Navy

Иран якобы атаковал американский авианосец "USS Abraham Lincoln" в Персидском заливе. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции, передает израильское издание Times of Israel.

"Авианосец США Abraham Lincoln был поражен четырьмя баллистическими ракетами", – об этом говорится в заявлении КВИР. видео дня

В свою очередь Центральное командование США опровергло заявление Иранского КВИР, сообщив, что авианосец "Авраам Линкольн" не получил никаких повреждений, а запущенные ракеты даже не приблизились к нему. Корабль продолжает выполнять задачи, запуская самолеты для поддержки операций Центрального командования по защите американского народа и нейтрализации угроз со стороны Ирана.

В то же время американские военные сообщили, что во время операции "Эпическая ярость" был поражен иранский эсминец класса "Джамаран", который получил критические повреждения и, по данным Центрального командования США, якобы тонет.

"Как заявил президент (речь идет о Трампе, - ред.), члены вооруженных сил Ирана, КСИР и полиции "должны сложить оружие". Покинуть корабль", - резюмировали в Центральном командовании США.

Как писал Главред, военная операция США и Израиля против Ирана неизбежно отразится на Украине, в частности может привести к сокращению объемов американской военной помощи. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Liga.net.

По его словам, Соединенным Штатам придется восстанавливать запасы вооружения, использованного во время ударов по Ирану, что соответственно уменьшит возможности для экспорта. В то же время он не прогнозирует критических изменений в поставках оружия Украине, поскольку администрация Дональда Трампа пока не продает украинской армии ракеты Tomahawk, а большинство средств, применяемых против Ирана, не входят в основной перечень вооружения, которое получает Киев.

"То, что они используют сейчас против Ирана, это в основном не тот ассортимент, который мы получаем", — подчеркнул он.

Отдельным негативным фактором Климкин считает переключение внимания Вашингтона на события на Ближнем Востоке, чем, по его убеждению, может воспользоваться Россия, пытаясь повысить уровень эскалации.

Напомним, как ранее сообщал Главред, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в результате израильского авиаудара по территории Ирана.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп принял решение о начале масштабной военной операции против Ирана после длительного давления со стороны ключевых ближневосточных партнеров Вашингтона — Израиля и Саудовской Аравии.

Во время операции под названием "Эпическая ярость", проведенной в тот же день против иранских объектов, американские силы впервые применили тактику массового использования недорогих дронов-камикадзе, подобную той, которую Украина использовала в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Об источнике: The Times of Israel The Times of Israel — израильская англоязычная онлайн-газета, которая выходит с 2012 года. Основана журналистом Давидом Горовицем и американским менеджером хедж-фонда Сетом Кларманом. Газета пишет о событиях в Израиле, на Ближнем Востоке и во всем еврейском мире. Помимо англоязычного сайта, The Times имеет арабскую, французскую и персидскую версии. Помимо публикации новостных сообщений и аналитических материалов, на сайте размещена блог-платформа. В феврале 2014 года, через два года после основания, газета "The Times of Israel" объявила, что ее читают 2 миллиона читателей[4]. В 2017 году читательская аудитория увеличилась до 3,5 миллионов уникальных ежемесячных пользователей. wikipedia

