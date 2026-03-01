Укр
Ликвидация аятоллы Хаменеи: Иран обещает самый жестокий ответ США и Израилю в истории

Дарья Пшеничник
1 марта 2026, 08:53
Также иранские государственные СМИ подтвердили гибель высшего генерала страны и ключевого советника Хаменеи в результате атак США и Израиля.
Аятолла Али Хоссейни Хаменеи
Аятолла Али Хосейни Хаменеи / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, pixabay

Главное из новости:

  • ГибельХаменеи подтверждена государственными СМИ
  • КВИР обещает самый масштабный ответ

видео дня

Аятолла Али Хосейни Хаменеи, который почти 40 лет возглавлял Иран в качестве верховного лидера, был убит в результате ударов, нанесенных США и Израилем по объектам его режима. Об этом в воскресенье утром сообщили иранские государственные СМИ, подтвердив заявления американских и израильских чиновников, появившиеся несколькими часами ранее, пишет CNN.

Государственная телекомпания IRNA объявила:

"Верховный лидер Ирана погиб мученической смертью".

По данным агентства Fars News Agency, нападение произошло рано утром в субботу, когда Хаменеи "находился в своем кабинете в доме лидера" и "выполнял свои обязанности".

Вместе с Хаменеи погибли и ключевые фигуры иранского военно-политического руководства. IRNA подтвердила смерть адмирала Али Шамхани — одного из ближайших сотрудников верховного лидера и секретаря Совета обороны Ирана, а также генерал-майора Мохаммеда Пакпура, командующего элитным Корпусом стражей исламской революции.

Реакция Ирана: обещание "самой жестокой операции" и призывы к восстанию

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что смерть Хаменеи станет началом беспрецедентного военного ответа. В заявлении КВИР отмечается: "Самые масштабные наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран начнутся в ближайшее время в направлении оккупированных территорий и баз американских террористов".

Иранское правительство также выступило с резким заявлением, подчеркнув, что "это большое преступление никогда не останется без ответа и перевернет новую страницу в истории исламского мира".

Высший совет национальной безопасности страны прогнозировал, что атаки США и Израиля "положат начало масштабному восстанию в борьбе с угнетателями мира", а Иран вместе с союзниками станет "еще более стойким и решительным".

Контекст: конец эпохи и неопределенное будущее

Смерть Хаменеи, которая определяла политический курс Ирана с конца 1980-х, создала беспрецедентный стресс для страны и региона. Отсутствие объявленного преемника, обострение конфликта с США и Израилем и радикализация риторики КВИР могут стать предпосылками новой волны нестабильности на Ближнем Востоке.

Атаки по Ирану - последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Так, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы. А в жилом районе Абу-Даби упали обломки ракеты. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

Накануне адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится много филиалов. Кроме США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание в 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

