Как распознать патологического изменщика: 7 сигналов, которые нельзя игнорировать

Эти характерные черты выдают мужчину, который не планирует искренних и длительных отношений.

Как распознать измену - главные признаки патологического предателя / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как распознать измену

Как понять, что партнер изменяет

Измена в отношениях всегда становится болезненным опытом и оставляет глубокий след в памяти. Женщины, которые сталкиваются с этим, часто переживают не только растерянность или обиду, но и чувство вины - как будто они должны были распознать тревожные сигналы раньше. По словам психологов, серийные изменники действуют по устоявшимся моделям, которые легко распознать.

Главред рассказывает о незаметных сигналах, которые выдают мужчины, не планирующие серьезных отношений и склонные к двойной жизни.

Постоянная занятость как прикрытие

Когда каждая встреча превращается в сложный квест, а планы постоянно рушатся из-за "важных дел", это может быть не о карьере или плотном графике. Как пишет Your Tango, серийные изменщики часто используют занятость как удобную ширму. Они даже провоцируют мелкие ссоры, чтобы получить "легальный" способ исчезнуть и провести время с другой женщиной. Это классическая схема уклонения от ответственности перед одной партнершей.

Отсутствие знакомства с его кругом общения

Если вы вместе уже несколько месяцев, но до сих пор не видели его друзей, коллег или семью, это тревожный сигнал. Здесь редко речь идет о приватности. Чаще всего такое поведение означает двойную жизнь: в первом мире есть вы, во втором — все остальные, которые знают правду. Когда мужчина не позволяет вам пересечься с его близким окружением, он пытается избежать риска, что кто-то случайно раскроет его секреты.

Внезапные превращения в "идеального" партнера

Периоды дистанции или ссор внезапно сменяются подарками, комплиментами и чрезмерной заботой. В психологии это называется компенсаторным поведением. Изменщики демонстрируют нежность не из-за внезапной любви, а из-за чувства вины или желания восстановить контроль над отношениями. Иногда это происходит тогда, когда с другой женщиной у него временная пауза.

Отношения начались с измены

Если роман с вами начался тогда, когда у него были другие отношения, риск повторения сценария очень высок. Консультанты по супружеским кризисам отмечают: поведенческие модели не меняются только потому, что изменилась партнерша. Человек, который легко изменил и "перепрыгнул" в новые отношения, имеет подтвержденную склонность к этому. Речь идет не о том, что "с вами он другой", а о его системе ценностей.

Друзья, которые вызывают подозрение

Социальное окружение формирует норму поведения. Если его друзья известны как "короли вечеринок" или сами регулярно изменяют, шанс, что он повторит их стиль жизни, значительно возрастает. Часто такие друзья даже помогают скрывать измену или закрывают на нее глаза, потому что это часть их коллективного сценария.

Отсутствие доказательств вашего существования

Никаких фото, никаких историй о вас в его разговорах, никаких упоминаний в социальных сетях — это серьезный сигнал. Когда мужчина думает о будущем и испытывает настоящие чувства, он не скрывает отношения. Если же он намеренно избегает мест, где вас могут увидеть вместе, это может свидетельствовать о двойной жизни или страхе, что другая женщина узнает о вас.

Отрицание очевидного

Серийные изменники редко признают вину. Они не испытывают достаточно сожаления, чтобы говорить об этом честно. Если он клянется, что никогда не изменял, хотя вы знаете обратное, это не о нежелании вспоминать прошлое. Это об отсутствии готовности брать ответственность за собственное поведение. Отрицание очевидного — одна из ключевых черт патологического лжеца.

