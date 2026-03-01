Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Отношения

Как распознать патологического изменщика: 7 сигналов, которые нельзя игнорировать

Инна Ковенько
1 марта 2026, 02:15
Эти характерные черты выдают мужчину, который не планирует искренних и длительных отношений.
Как распознать патологического изменщика: 7 сигналов, которые нельзя игнорировать
Как распознать измену - главные признаки патологического предателя / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как распознать измену
  • Как понять, что партнер изменяет

Измена в отношениях всегда становится болезненным опытом и оставляет глубокий след в памяти. Женщины, которые сталкиваются с этим, часто переживают не только растерянность или обиду, но и чувство вины - как будто они должны были распознать тревожные сигналы раньше. По словам психологов, серийные изменники действуют по устоявшимся моделям, которые легко распознать.

Главред рассказывает о незаметных сигналах, которые выдают мужчины, не планирующие серьезных отношений и склонные к двойной жизни.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Как распознать опасную привязанность в отношениях: 5 тревожных сигналов

Постоянная занятость как прикрытие

Когда каждая встреча превращается в сложный квест, а планы постоянно рушатся из-за "важных дел", это может быть не о карьере или плотном графике. Как пишет Your Tango, серийные изменщики часто используют занятость как удобную ширму. Они даже провоцируют мелкие ссоры, чтобы получить "легальный" способ исчезнуть и провести время с другой женщиной. Это классическая схема уклонения от ответственности перед одной партнершей.

Отсутствие знакомства с его кругом общения

Если вы вместе уже несколько месяцев, но до сих пор не видели его друзей, коллег или семью, это тревожный сигнал. Здесь редко речь идет о приватности. Чаще всего такое поведение означает двойную жизнь: в первом мире есть вы, во втором — все остальные, которые знают правду. Когда мужчина не позволяет вам пересечься с его близким окружением, он пытается избежать риска, что кто-то случайно раскроет его секреты.

Внезапные превращения в "идеального" партнера

Периоды дистанции или ссор внезапно сменяются подарками, комплиментами и чрезмерной заботой. В психологии это называется компенсаторным поведением. Изменщики демонстрируют нежность не из-за внезапной любви, а из-за чувства вины или желания восстановить контроль над отношениями. Иногда это происходит тогда, когда с другой женщиной у него временная пауза.

Отношения начались с измены

Если роман с вами начался тогда, когда у него были другие отношения, риск повторения сценария очень высок. Консультанты по супружеским кризисам отмечают: поведенческие модели не меняются только потому, что изменилась партнерша. Человек, который легко изменил и "перепрыгнул" в новые отношения, имеет подтвержденную склонность к этому. Речь идет не о том, что "с вами он другой", а о его системе ценностей.

Друзья, которые вызывают подозрение

Социальное окружение формирует норму поведения. Если его друзья известны как "короли вечеринок" или сами регулярно изменяют, шанс, что он повторит их стиль жизни, значительно возрастает. Часто такие друзья даже помогают скрывать измену или закрывают на нее глаза, потому что это часть их коллективного сценария.

Отсутствие доказательств вашего существования

Никаких фото, никаких историй о вас в его разговорах, никаких упоминаний в социальных сетях — это серьезный сигнал. Когда мужчина думает о будущем и испытывает настоящие чувства, он не скрывает отношения. Если же он намеренно избегает мест, где вас могут увидеть вместе, это может свидетельствовать о двойной жизни или страхе, что другая женщина узнает о вас.

Отрицание очевидного

Серийные изменники редко признают вину. Они не испытывают достаточно сожаления, чтобы говорить об этом честно. Если он клянется, что никогда не изменял, хотя вы знаете обратное, это не о нежелании вспоминать прошлое. Это об отсутствии готовности брать ответственность за собственное поведение. Отрицание очевидного — одна из ключевых черт патологического лжеца.

Читайте также:

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отношения измена психология
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

22:13Мир
РФ дала согласие: важное заявление Буданова о компромиссе на переговорах

РФ дала согласие: важное заявление Буданова о компромиссе на переговорах

20:37Украина
Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

20:19Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

Почему мы никогда не видим птенцов голубей: орнитологи раскрыли истинную причину

Почему мы никогда не видим птенцов голубей: орнитологи раскрыли истинную причину

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

Последние новости

02:15

Как распознать патологического изменщика: 7 сигналов, которые нельзя игнорировать

01:30

Конец Вселенной: названы неожиданные сроки масштабной катастрофы

28 февраля, суббота
23:54

Отключение электроэнергии 1 марта: появились графики для Киева и области

22:27

"Такой вариант возможен": тревожный прогноз нового наступления РФ на КиевВидео

22:13

Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

Цель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 годуЦель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 году
21:38

Повышение пенсий с марта: украинцам раскрыли главное условие индексации

20:41

Время упущено: Максим Яли о шансах на свержение режима аятолл в Иранемнение

20:37

РФ дала согласие: важное заявление Буданова о компромиссе на переговорахВидео

20:19

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

Реклама
20:18

Пригреет до +13 градусов: синоптики дали новый прогноз погоды

19:34

Природное средство есть на каждой кухне: как мгновенно удалить жир с противня

19:31

Женщина предчувствовала "катастрофу" перед посадкой в самолет: что произошло

19:08

Для чего на самом деле придумали поля в тетрадях: истинное назначение удивит

18:59

Больше не бандиты и "серая зона": как в голливудских фильмах показывают Украину

18:57

У россиян огромные потери: Силы обороны нанесли удар по важным пунктам

18:49

Вещь за $1 удивила своей настоящей ценой: девушка нашла "сокровище"

18:39

"Догнали здесь": MamaRika попала на обстрелы в Дубае

18:33

Россиян ликвидируют в ближнем бою: спецназ ГУР зачищает позиции РФ на юге

18:25

Украинцы, варяги или россияне: какой была национальность князей Киевской РусиВидео

18:10

И не нужно ломать голову: рецепт идеального завтрака на каждый деньВидео

Реклама
17:43

РФ интенсивно стягивает войска на горячий участок фронта: раскрыта тактика врага

17:31

"Преступники слабеют": громкое заявление Зеленского после ударов США по ИрануВидео

17:10

Аутентичная эстетика Leica: серия Xiaomi 17 в Алло новости компании

16:57

Не моют никогда: горничная рассказала к чему лучше не прикасаться в отеле

16:34

ВСУ прорвали линию фронта и открыли важный плацдарм: названо направление

16:33

Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыниВидео

16:30

"Последнее отдаст": предательница Королева рассказала о планах на невестку

16:27

Война с Ираном может негативно повлиять на Украину - в чем проблема

16:08

Зачем в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается

16:01

Погода порадует теплом: известно, какими будут первые дни марта в Тернополе

15:20

Тайны элиты: где находится "остров миллиардеров" и что там происходит

15:15

Во Львове на чердаке нашли настоящий американский клад: что там былоВидео

15:14

"Цель номер один": эксперт назвал город, который РФ хочет стереть с лица землиВидео

15:04

Ровно накроет внезапное потепление: чем удивит погода в первый день весны

14:27

Когда в Одессе по-весеннему потеплеет: прогноз погоды на март 2026

14:20

"Никуда не уйду": Филипп Киркоров признался в связи с Аллой Пугачевой

14:16

Гороскоп на сегодня 1 марта: Весам - интересный вечер, Близнецам - неожиданность

14:15

Работает ПВО, в Дубае прогремели взрывы: уже есть информация о погибшемВидео

14:07

Разгон до 100 км/ч за секунды: рейтинг авто, которые удивляют своей скоростью

14:01

Круче "Шубы": рецепт шикарного салата из сельди за 10 минут

Реклама
13:53

Кто разобьёт сердце Деве, а кто - даст счастье: названы лучшие и худшие пары

13:13

"И свадьба, и ребенок": Денисенко открыла тайну личной жизни с Савранским

13:13

Стюардесса поделилась важным советом для туристов: нужна бутылка водыВидео

13:08

Оккупанты приближаются: эксперт предупредил об угрозе для многотысячного города

13:07

Операция Израиля против Ирана: Украина сделала заявление на фоне обостренияВидео

12:42

Требования РФ изменились: когда закончится война и что будет летом - экспертВидео

12:14

Риск обесценивания доллара: украинцам сказали, как изменится курс валют

12:13

Цена подскочила выше 50 гривен: в Украине внезапно подорожал базовый продукт

12:03

Девушка показала, как кот повел себя "по-человечески": сделал невозможноеВидео

11:49

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Обезьянам - стресс, Собакам - сплетни

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять