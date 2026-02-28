Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

Главное:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Враг продвинулся на Покровском направлении
- Армия РФ продвинулась на Славянском направлении
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские оккупационные войска РФ продвинулись на двух направлениях фронта в Донецкой области.
О ситуации на фронте аналитический портал DeepState сообщил в воскресенье, 28 февраля.
Отмечается, что на Покровском направлении россияне имеют территориальные успехи в селе Гришино и возле Новоалександровки.
Кроме того, армия РФ продвинулась в Резныковке и в районе Платоновки на Славянском направлении.
"Враг продвинулся вблизи Платоновки, Новоалександровки, в Резныковке и Гришино", - говорится в сообщении.
Каковы дальнейшие планы россиян на фронте - оценка эксперта
Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду рассказал, что цели России во время наступления в 2026 году в первую очередь будут касаться Донецкой области. Это цель номер один для россиян сейчас.
По его словам, сейчас российские войска намерены захватить Константиновку полностью, а дальше - Краматорск и Славянск.
Ступак также добавил, что наличие человеческого ресурса позволяет Кремлю рассматривать в качестве целей и другие направления. Прежде всего, речь идет о Запорожье и Запорожской области.
"Запорожье - очень опасное направление. В последние три недели наши военные делают там невероятную работу, выбивая российские войска из этого направления, но приблизиться к Запорожью на расстояние 13 км российским оккупантам удалось. Так что "серая зона" находится в 13 км от южных окраин Запорожья. Мы видим, сколько всего прилетело по городу, когда россияне были на таком расстоянии. Если они подойдут ближе и закрепятся, то Запорожье они просто превратят в город-призрак, как Херсон. Россияне сейчас делают все, чтобы в Херсоне нельзя было жить", - подчеркнул Ступак.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло сказал, что ВСУ несколько дней назад пошли в наступление на Юге. Эти атакующие действия имеют несколько целей. Одна из них - освобождение Днепропетровской области.
Напомним, министр обороны Михаил Федоров заявлял, что после потери армией страны-агрессора России возможности пользоваться спутниковой связью Starlink количество стримов у оккупантов уменьшилось в 11 раз.
Ранее начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коcсе говорил, что армия страны-агрессора РФ пытается окружить украинские силы в полностью разрушенном Волчанске Харьковской области.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
