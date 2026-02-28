Укр
Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

Инна Ковенько
28 февраля 2026, 20:19
Оккупационная армия РФ имеет территориальные успехи возле четырех населенных пунктов в Донецкой области.
РФ продвинулись возле четырех населенных пунктов в Донецкой области
РФ продвинулись возле четырех населенных пунктов в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

Главное:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Враг продвинулся на Покровском направлении
  • Армия РФ продвинулась на Славянском направлении

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские оккупационные войска РФ продвинулись на двух направлениях фронта в Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитический портал DeepState сообщил в воскресенье, 28 февраля.



Отмечается, что на Покровском направлении россияне имеют территориальные успехи в селе Гришино и возле Новоалександровки.

Кроме того, армия РФ продвинулась в Резныковке и в районе Платоновки на Славянском направлении.

"Враг продвинулся вблизи Платоновки, Новоалександровки, в Резныковке и Гришино", - говорится в сообщении.

Каковы дальнейшие планы россиян на фронте - оценка эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду рассказал, что цели России во время наступления в 2026 году в первую очередь будут касаться Донецкой области. Это цель номер один для россиян сейчас.

По его словам, сейчас российские войска намерены захватить Константиновку полностью, а дальше - Краматорск и Славянск.

Ступак также добавил, что наличие человеческого ресурса позволяет Кремлю рассматривать в качестве целей и другие направления. Прежде всего, речь идет о Запорожье и Запорожской области.

"Запорожье - очень опасное направление. В последние три недели наши военные делают там невероятную работу, выбивая российские войска из этого направления, но приблизиться к Запорожью на расстояние 13 км российским оккупантам удалось. Так что "серая зона" находится в 13 км от южных окраин Запорожья. Мы видим, сколько всего прилетело по городу, когда россияне были на таком расстоянии. Если они подойдут ближе и закрепятся, то Запорожье они просто превратят в город-призрак, как Херсон. Россияне сейчас делают все, чтобы в Херсоне нельзя было жить", - подчеркнул Ступак.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло сказал, что ВСУ несколько дней назад пошли в наступление на Юге. Эти атакующие действия имеют несколько целей. Одна из них - освобождение Днепропетровской области.

Напомним, министр обороны Михаил Федоров заявлял, что после потери армией страны-агрессора России возможности пользоваться спутниковой связью Starlink количество стримов у оккупантов уменьшилось в 11 раз.

Ранее начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коcсе говорил, что армия страны-агрессора РФ пытается окружить украинские силы в полностью разрушенном Волчанске Харьковской области.

Славянск
Что известно о Славянске / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Константиновка линия фронта DeepState








Риск обесценивания доллара: украинцам сказали, как изменится курс валют

12:13

Цена подскочила выше 50 гривен: в Украине внезапно подорожал базовый продукт

12:03

Девушка показала, как кот повел себя "по-человечески": сделал невозможноеВидео

11:49

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Обезьянам - стресс, Собакам - сплетни

11:48

Собака всё поняла раньше врача: могут ли питомцы распознать беременность хозяйкиВидео

11:36

Низкая посадка и baggy: какие джинсы выбирать в 2026 году

11:18

Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

11:07

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

10:40

Японская подкормка для комнатных цветов: три ингредиента — и будет море бутоновВидео

10:27

В Киеве военные и ветераны могут пройти бесплатную реабилитацию: как записаться

