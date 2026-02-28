Война с Ираном может негативно повлиять на Украину - в чем проблема

США могут сократить количество ракет для ПВО, которые готовились к отправке в Украину, пишет Financial Times.

Война с Ираном может повлиять на Украину

Что известно:

Началась эскалация войны с Ираном

США могут сократить военную помощь Украине на фоне войны с Ираном

Украина рискует недополучить ракеты к системам ПВО

Эскалация войны с Ираном может серьезно повлиять на военную помощь Украине. Из-за ограниченных боеприпасов США могут сократится поставки ракет для систем ПВО. Об этом сообщает Financial Times.

Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Новые удары Тегерана могут осложнить пополнение запасов. В прошлом году США выпустили 150 таких ракет для защиты Израиля, а с 2010 года было заказано менее 650 единиц.

Директор оборонной программы аналитического центра Center for a New American Security Стейси Петтиджон считает, что США могут потратить годовой запас критически важных боеприпасов за 1-2 дня. Такое возможно в случае, если Иран совершит массированные запуски ракет и дронов. Один из чиновников отметил, что Вашингтон может сохранить часть ракет, которые были предназначены для других возможных операций.

Вице-адмирал Брендан Маклейн сообщил, что к январю 2025 года США потратили около 200 ракет SM-2 и SM-6 во время кампании против хуситов в Красном море.

Войны на мировой арене - прогноз

Ранее Главред рассказывал со ссылкой на Politico, что в ближайшие годы в мире могут начаться 5 войн. Участниками этих войн могут стать Россия, страны Балтии, Китай, Пакистан, Корея и Индия. Все эти конфликты будут иметь серьезные последствия для США в военном, экономическом и геополитическом плане.

Война между Индией и Пакистаном может начаться очень быстро. Однако самым страшным вероятным конфликтом станет война, главными участниками которой станут Китай и Тайвань.

Силы НАТО и противников

Атаки по Ирану - последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Накануне адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Ранее сообщалось, что американская сторона начала частичный вывод персонала из ключевых баз на Ближнем Востоке как превентивный шаг на фоне роста напряженности.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

