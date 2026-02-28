"Преступники слабеют": громкое заявление Зеленского после ударов США по Ирану

Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно, подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский прокомментировал удары США по Ирану / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Facebook/DepartmentofWar

Главное из заявлений Зеленского:

Важно максимально сохранить жизни и не допустить расширения войны

Иран предоставлял различное оружие России

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне событий в Иране подчеркнул важность максимального сохранения жизней и недопущения расширения войны.

Как заявил он в видеообращении, важно то, что "Соединенные Штаты настроены решительно".

"Наша позиция – она хорошо известна, и Украина говорила об этом неоднократно, в том числе накануне. Важно сохранить как можно больше жизней. Важно не допускать расширения войны. Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно. И всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники слабеют", – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что "события на Ближнем Востоке и в регионе Залива разворачиваются очень стремительно. К сожалению, Украина знает, о чем идет речь, слишком хорошо. Хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам выбрал быть соучастником Путина и снабжал его "шахедами", причем не только самими дронами, но и технологиями".

Президент также подчеркнул, что Иран предоставлял и другое оружие России. "В целом за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа "Шахед" — против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики. Другие народы тоже страдали от террора. Поэтому справедливо дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима, избавиться и гарантировать безопасность всем народам, которые страдали от террора, исходящего из Ирана", - добавил президент Украины.

Позиция Украины относительно ударов по Ирану

Украина выразила солидарность с гражданами Ирана на фоне обострения обстановки в регионе. Об этом во время пресс-конференции заявил глава МИД Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что позиция Киева остаётся неизменной: действующая власть в Тегеране, по оценке украинской стороны, оказывает давление не только на собственное население, но и дестабилизирует ситуацию в регионе в целом.

Как сообщал Главред, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал новую атаку средством "для устранения угроз".

Как сообщалось, адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Напомним, Дональд Трамп сказал, что США начали военную операцию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима. По его словам, иранский режим несет "неизбежные угрозы", а руководство страны является "жестокой группой людей", чья деятельность несет прямую опасность для США, а именно войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

