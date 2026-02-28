Россиян ликвидируют в ближнем бою: спецназ ГУР зачищает позиции РФ на юге

Главное:
- Спецназ ГУР уничтожает врага в ближнем бою
- Разведчики ГУР демонстрируют высокий уровень подготовки
Спецназ Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожает врага в ближнем бою.
Воины Департамента активных действий ГУР ведут интенсивные стрелковые столкновения с российскими военными на Запорожском направлении, говорится в сообщении.
На обнародованных кадрах видно ожесточенное противостояние в окрестностях Степногорска и мастерское уничтожение противника в упор.
Разведчики ГУР демонстрируют высокий уровень подготовки, методично зачищая позиции врага одну за другой.
Ситуация на Запорожском участке фронта остаётся напряжённой
В окрестностях Гуляйполя не стихают интенсивные бои. Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские войска активизировали наступательные действия и пытаются продвинуться к городу, чтобы взять его под контроль.
По его информации, противник наращивает силы на этом направлении и усиливает артиллерийские удары, что приводит к повреждению объектов гражданской инфраструктуры. Участок вокруг Гуляйполя и прилегающие территории остаются одними из наиболее горячих точек вдоль всей линии фронта.
Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.
Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.
