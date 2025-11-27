В шаге от потери Гуляйполя: в Deepstate рассказали о ситуации на фронте

События, которые произошли за последнюю неделю могли бы завершиться полной потерей города уже в этом месяце.

https://glavred.info/front/v-shage-ot-poteri-gulyaypolya-v-deepstate-rasskazali-o-situacii-na-fronte-10719278.html Ссылка скопирована

Ситуация на фронте 27 ноября / Коллаж: главред, фото: DeepState

Кратко о главном:

На Запорожье россияне оккупировали Зеленый Гай и продвинулись возле Высокого и Яблочного

В течение прошлой недели была угроза полной потери Гуляйполя

Сейчас фронт стабилизирован, враг остановлен и выставлена новая линия обороны

На Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное. Фактически, россияне захватили почти все поселки вблизи Гуляйполя.

Несмотря на тяжелые потери и хаос, силы обороны смогли сладить действия и стабилизировать фронт. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

видео дня

"События, которые произошли за последнюю неделю могли бы завершиться полной потерей города уже в этом месяце. Это тот случай, когда благодаря правильным решениям военного командования удалось избежать большой трагедии", - говорится в сообщении

На прошлой неделе ситуация под Гуляйполем резко обострилась. После потери Полтавки и Успеновки украинские силы несколько раз пытались вернуть позиции, но успеха это не дало. Одни из подразделений оперативно решили укрепить новые рубежи южнее Новоуспеновского. Тем временем 102-я ОБр ТрО сдерживала российское наступление на своем направлении, отходя под давлением, но сохраняя порядок.

Отмечается, что критический момент наступил тогда, когда противник прорвал соседние позиции слева от 102-й бригады. Это позволило вражеским инфильтрированным группам выйти на фланг и в тыл подразделений.

Параллельно с этим, один из батальонов 102 ОБр ТрО потерял управление. Почти две роты начали покидать район Зеленого Гая и Высокого небольшими группами, из-за дезорганизации и самовольных перемещений на участке возникли случаи дружественного огня.

Командование, осознавая риск прорыва непосредственно к Гуляйполю, заблаговременно направило дополнительные силы из 225-го ОШП и одной из механизированных бригад. Они быстро развернули новый рубеж обороны перед городом.

Для прикрытия отхода выдвинули специальные группы. Одна из таких групп попала в засаду - пятерых бойцов западнее Зеленого Гая враг взял в плен и расстрелял. Аналитики DeepState также сообщили, что в тылу диверсионная группа РФ схватила и расстреляла четырех украинских пилотов.

Несмотря на тяжелые потери и хаос, подразделения ОК "Юг", 225 ОШП и привлеченных бригад смогли стабилизировать ситуацию. враг затормозил наступление, а новая линия обороны выставлена.

К событиям привлечены правоохранительные органы и военный омбудсмен для оценки реальных обстоятельств.

Наступление РФ на Запорожье - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне пытаются расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье.

"Как мы видим, россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - отмечает Коваленко.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как писал Главред, на Запорожском направлении украинские силы сохраняют оборону, однако ситуация осложняется. Российские войска наступают на Приморск и пытаются обойти Степногорск, а наибольшая угроза на данный момент возникла восточнее - в районе Гуляйполя и Покровского. Как сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, противник активизировал действия вблизи дна Каховского водохранилища, где возможны диверсионно-разведывательные операции.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Кроме того, оккупационная армия РФ недавно имела успех на Лиманском направлении в Донецкой области. Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские подразделения продвинулись в центральной части Новоселовки и на северо-западе от Лимана. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред