Почему нужно заняться уборкой: приметы в большой праздник 14 декабря

Что нельзя делать 14 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день лают собаки

Почему нельзя выходить из дома в этот день

Почему нужно заняться уборкой 14 декабря

14 декабря церковь почитает память святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония и Калиника. Как сообщает Главред, Тирс был римским воином. Он обратился к христианской вере и отказался поклоняться языческим богам. За это его арестовали, пытали и казнили.

Левкий был христианином и вел праведную жизнь. Он открыто проповедовал христианство, за то был казнен. Филимон был талантливым музыкантом и актером, служившим в языческих храмах. Филимон вместе с философом Аполлонием был схвачен и подвергнут жестким пыткам.

Судья Калиник был судьей, который наблюдал за мужеством мучеников и чудесами, которые сопровождали их страдания. После этого он сам уверовал в Христа, за что также был казнен.

Что можно делать 14 декабря

В этот день можно провести генеральную уборку. Предки верили, что нечистая сила обходит дом старательных и аккуратных хозяев.

В этот день нужно обязательно помыться. Считается, что это принесет крепкое здоровье на весь год.

В этот день можно помолиться. У святых просят здоровья, внутреннего покоя и душевного равновесия.

Что нельзя делать 14 декабря

1. Нельзя 14 декабря употреблять продукты животного происхождения, ведь продолжается Рождественский пост.

2. Нельзя 14 декабря есть во время чтения. Предки верили, что это может привести к потере ясности ума.

3. Нельзя 14 декабря отказывать людям в помощи или милостыне, иначе можно навлечь на себя неприятности.

4. Нельзя 14 декабря выходить из дома немытым — считалось, что это может обернуться болезнями.

Приметы 14 декабря

Если в этот день собаки лают целый день, то будет снегопад.

Если в этот день вороны громко каркают, то будет похолодание.

Если в этот день теплая погода, то лето будет жарким.

Если в этот день иней, то днем будет снегопад.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

