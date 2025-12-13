Киев может получить от США гарантию на основании 5 статьи НАТО: СМИ назвали условие

Обсуждение возможных гарантий безопасности продолжается.

США хотят предоставить гарантии безопасности в обмен на территориальные уступки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот с DeepState

Главное:

США с украинскими и европейскими чиновниками обсудили "демилитаризованную зону"

Украина может получить гарантию безопасности на основе 5 статьи НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает Киеву мощную, юридически обязывающую гарантию безопасности, основанную на 5 статье НАТО.

Как сообщает издание Axios, во время виртуальной встречи Уиткофф и Кушнер обсудили с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Франции и Великобритании план создания "демилитаризованной зоны".

Представитель Белого дома заявил, что эти обсуждения, как и последний раунд переговоров США и Украины, показали "достаточный прогресс".

Что США хотят предложить Украине

Высокопоставленный представитель США утверждает, что Украина может получить гарантию на основе 5 статьи НАТО, которая будет одобрена Конгрессом. Но есть условие. Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории, однако должна выйти из Донбасса.

"Когда люди видят, что они получат, а не только то, что они отдадут, они более охотно идут на уступки", - подчеркнул американский чиновник.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Какие гарантии безопасности хочет получить Украина

Главред писал, что по словам посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, важным элементом формирования политических целей сегодня является вопрос гарантий безопасности.

Гарантиями безопасности могут быть членство Украины в НАТО, ядерное оружие на украинской территории или мощные Вооруженные Силы, способные противостоять России. Однако сегодня мы об этом не говорим. И из-за технологической и доктринальной неготовности любого члена НАТО или любой другой страны, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос вообще не может обсуждаться.

Гарантии безопасности Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что мирный план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине содержит гарантии безопасности, основанные на статье 5 Устава НАТО.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс обязуется предоставить достаточно надежные гарантии безопасности для Украины, чтобы Россия больше никогда не предпринимала попыток нападения на страну.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что на пути к перемирию стоят три больших вопроса: гарантии безопасности для Украины, восстановление её экономики и достижение "определённого взаимопонимания по территориальным претензиям".

Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

