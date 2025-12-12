Укр
Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов": кто под угрозой

Сергей Кущ
12 декабря 2025, 20:05
Российские диверсионные группы и агентура целенаправленно подыскивают частные дворы, говорит Флеш.
Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов"
Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГосЧС

Вы узнаете:

  • Россияне хотят использовать дома украинцев
  • Кому стоит опасаться в первую очередь

ВС РФ ищут возможности расширить систему управления ударными дронами-камикадзе типа "Шахед" на территории Украины, используя для этого частные дома мирных жителей.

В зоне особого риска — пожилые люди, к которым могут обращаться под видом "помощи" или бытовых услуг, сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, российские диверсионные группы и агентура целенаправленно подыскивают частные дворы, где можно скрытно установить радиоретрансляторы для передачи сигнала дронам. Чаще всего такие попытки фиксируются именно в домах, где проживают люди пожилого возраста.

Эксперт отмечает, что злоумышленники могут предлагать установить во дворе или хозяйственной постройке небольшую "коробку", которая якобы не представляет опасности. Устройство может питаться от обычной розетки и, в отдельных случаях, требовать подключения к интернету. На самом деле такие элементы способны выполнять функцию ретрансляторов, усиливающих или передающих сигнал для наведения беспилотников.

инфографика шахед, шахед, шахеды
инфографика шахед, шахед, шахеды / Инфографика: Главред

Как писал Главред, российские оккупационные войска ночью 26 октября нанесли массированный удар дронами по Киеву. В результате вражеской атаки пострадали и погибли люди.

Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву. Он сообщил, что ночью враг применил более 100 дронов против Украины.

Кроме этого, 26 октября, около 11:45 в Кривом Роге прогремел взрыв. Над городом поднялся густой дым. Выяснилось, что страна-агрессор Россия атаковала Кривой Рог КАБом.

О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дрон Shahed-136 Сергей Флэш Бескрестнов
Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:56Мир
Взорван крупный НПЗ в РФ и важные цели оккупантов: детали мощных ударов ВСУ

Взорван крупный НПЗ в РФ и важные цели оккупантов: детали мощных ударов ВСУ

20:25Украина
Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов": кто под угрозой

Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов": кто под угрозой

20:05Война
В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

21:02

Познакомился с родным братом Эскобара: Дмитрий Комаров рассказал о важной съемке

20:56

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:55

Праздничный Лондон: от королевских елок до украинского Рождества в британском стиле

20:53

Декабрь время для "хирургии" сада: почему зимняя обрезка эффективнее весеннейВидео

20:46

Риск ДТП возрастает в разы: какой популярный напиток не стоит употреблять водителям

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
20:25

Взорван крупный НПЗ в РФ и важные цели оккупантов: детали мощных ударов ВСУ

20:23

"На протезе еще не выступала": ветеран Руслана Данилкина идет на "Танцы со звездами"

20:22

Умер украинский певец Степан Гига - чем он болел

20:05

Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов": кто под угрозой

19:57

Графики отключения света для Киева и области 13 декабря: какими будут ограничения ДТЭКФото

19:56

Как скрыть отросшие корни волос: топ причесок, которые легко повторить дома

19:52

Готовые формулы зимнего стиля: как одеться тепло и модно в этом сезоне

19:45

УАФ применила рекордное наказание: Ротань получил ощутимый штраф и не только

19:45

Детское Евровидение-2025: где смотреть украинцам и как голосовать

19:39

"Так делать не надо": какой сюрприз украинские спецслужбы готовят россиянам

19:27

Цены резко упали на 10%: продавцы массово снижают стоимость популярного продукта

19:24

РФ пошла на прорыв с танками и пехотой: в ВСУ назвали опасное направление

19:10

Почему Москва цепляется за "окончательное решение" вопроса территориймнение

19:03

Выборы в Украине: Подоляк назвал три ключевых условия для их проведения

18:42

Полезен или опасен: история самой скандальной добавки СССР

18:41

В ПриватБанке сбой с "Национальным кэшбэком": что говорят в банке

18:41

Света не будет во всех регионах Украины: появились графики отключений на 13 декабря

18:29

В Австралии парашютист повис на самолете во время прыжка и чудом выжилВидео

18:17

Иракли Макацария станет отцом в третий раз: кого ждет пара

17:58

Не для красоты: зачем на самом деле нужны цветные щетинки на зубных щеткахВидео

17:51

Не только Крым и Донбасс: какие еще ключевые пункты мирного плана Кремль отверг

17:39

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

17:29

Мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС в сжатые сроки: названы даты

16:56

"Довел до слез": Вакарчук расстрогал моментом с подросшими детьмиВидео

16:49

Обязательно ли называть ребенка по церковному календарю - ответ священникаВидео

16:28

Зеленский прибудет с важным визитом в Берлин – какая цель поездки

16:25

Дрисколла отстранили от мирных переговоров по Украине: какая причина

16:18

Чудо-средство для очистки аэрогриля: легко смоется нагар и жир

16:06

Антитренды зимы 2026: о каких неактуальных сочетаниях стоит забыть в этом сезонеВидео

15:57

Вкусное рождественское печенье за 25 минут: простой рецепт, который получится у всех

15:48

Уничтожили Ан-26 на старте, а еще две "жирные" цели: детали операции ГУР в КрымуВидео

15:25

Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны: детали

15:24

У Путина допускают выход войск РФ из Донбасса: что предлагают взамен

15:20

Более 45 лет назад СССР устроил в Украине "чернобыль" под землей - в каком городе

15:00

"Серьезный вызов": военный сообщил об опасных попытках прорыва оккупантов

14:47

Billboard назвал лучшие песни 2025 года: в лидерах - трек вымышленной группыВидео

14:43

С подарком придут беды и неприятности: что никогда нельзя даритьВидео

14:29

Когда водителям можно не пропускать пешеходов: инструктор назвал единый случайВидео

14:19

"Танцы со звездами. Движение к жизни" на 1+1 Украина: в предновогоднем спецвыпуске зрители увидят сразу 8 звездных ведущих

14:14

У детей была тренировка: в Шостке россияне атаковали спортивную школу

14:03

Гороскоп на сегодня 13 декабря: Весам - грандиозный успех, Водолеям - радость

13:52

Команда Алины Гросу прокомментировала беременность певицы

13:49

В Украине резко изменится погода: синоптики предупредили о похолодании

13:43

"Перевозили вооружение и военную технику": ССО поразили два российских судна

13:43

Дочь предателя Джигана предприняла попытки суицида — детали

