Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов": кто под угрозой

Российские диверсионные группы и агентура целенаправленно подыскивают частные дворы, говорит Флеш.

Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГосЧС

Россияне хотят использовать дома украинцев

Кому стоит опасаться в первую очередь

ВС РФ ищут возможности расширить систему управления ударными дронами-камикадзе типа "Шахед" на территории Украины, используя для этого частные дома мирных жителей.

В зоне особого риска — пожилые люди, к которым могут обращаться под видом "помощи" или бытовых услуг, сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, российские диверсионные группы и агентура целенаправленно подыскивают частные дворы, где можно скрытно установить радиоретрансляторы для передачи сигнала дронам. Чаще всего такие попытки фиксируются именно в домах, где проживают люди пожилого возраста.

Эксперт отмечает, что злоумышленники могут предлагать установить во дворе или хозяйственной постройке небольшую "коробку", которая якобы не представляет опасности. Устройство может питаться от обычной розетки и, в отдельных случаях, требовать подключения к интернету. На самом деле такие элементы способны выполнять функцию ретрансляторов, усиливающих или передающих сигнал для наведения беспилотников.

инфографика шахед, шахед, шахеды / Инфографика: Главред

Российские удары по Украине - новости по теме

Как писал Главред, российские оккупационные войска ночью 26 октября нанесли массированный удар дронами по Киеву. В результате вражеской атаки пострадали и погибли люди.

Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву. Он сообщил, что ночью враг применил более 100 дронов против Украины.

Кроме этого, 26 октября, около 11:45 в Кривом Роге прогремел взрыв. Над городом поднялся густой дым. Выяснилось, что страна-агрессор Россия атаковала Кривой Рог КАБом.

О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

