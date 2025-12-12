РФ пошла на прорыв с танками и пехотой: в ВСУ назвали опасное направление

Вместо малых штурмовых групп россияне иногда используют колонны из одной-двух единиц бронетехники и грузовиков.

Главное:

Украинским подразделениям сложно выбивать рассредоточенные вражеские группы

Вместо малых штурмовых групп россияне иногда используют колонны из одной-двух единиц бронетехники

Российские войска на южном направлении начали активно применять тактику бронетанковых прорывов в сопровождении большого количества пехоты.

Как сообщил в эфире телемарафона спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, из-за этого украинским подразделениям сложнее выбивать рассредоточенные вражеские группы из населенных пунктов.

Что известно о новой тактике РФ

По его словам, вместо малых штурмовых групп россияне иногда используют колонны из одной-двух единиц бронетехники и грузовиков, заполненных 25-30 пехотинцами. Они пытаются прорваться в населенный пункт и рассредоточиться в зданиях, сознательно жертвуя техникой ради продвижения живой силы.

Волошин добавил, что попытку такой атаки оккупанты осуществили и сегодня возле Вербового: два танка, две боевые машины и несколько грузовиков пытались зайти в населенный пункт, но украинские силы уничтожили технику. Часть пехоты все же рассредоточилась, поэтому продолжаются зачистки.

Спикер подчеркнул, что ликвидация таких групп является сложной задачей, ведь противник скрывается в местной застройке и ведет огонь из укрытий.

Бои на юге: данные УДА

Запорожское направление постепенно превращается в один из самых сложных и динамичных участков боевых действий, по масштабу столкновений приближаясь к ситуации в районе Покровска. Российские силы усилили штурмовые действия, стремясь обойти украинские подразделения с боков и занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

