Более 45 лет назад СССР устроил в Украине 'чернобыль' под землей - в каком городе

В 1979 году в недрах шахты в Донецкой области состоялся секретный ядерный эксперимент "Кливаж".

Вы узнаете:

Где расположен город Бунге и чем он уникален

Почему город получил название Юнокоммунаровск

Какой была цель подземного ядерного взрыва "Кливаж"

Город Бунге (бывший Юнокоммунаровск) в Донецкой области является уникальным примером населенного пункта, где интенсивное шахтерское прошлое переплелось с ядерным экспериментом. История города, расположенного на берегу реки Булавинка, отражает сложные трансформации, произошедшие на Донбассе в течение XX-XXI веков.

Главред узнал историю города Бунге.

Когда и как возник город Бунге

История поселения тесно связана с промышленным развитием региона и его металлургической индустрией. Как пишет Донецкий областной краеведческий музей, городок возник в 1908 году вблизи шахты "Бунге", которая была основана для обеспечения сырьем металлургическую промышленность, прежде всего Петровский завод.

В советские времена поселение получило название Юнокоммунаровск, что отражало идеологическую привязанность к советской системе. В 1965 году поселок получил статус города. Основной частью местной экономики на протяжении десятилетий оставался шахтерский труд.

Что произошло под землей Бунге в 1979 году

Уникальной и одновременно угрожающей страницей истории города является подземный ядерный взрыв, проведенный в недрах его шахты. В 1979 году под землей, на глубине более 900 метров, советские исследователи провели ядерный взрыв под названием "Кливаж".

На глубинах более 900 метров между пластами угля "Девятка" и "Кирпичный" советские исследователи взорвали заряд мощностью 0,2-0,3 килотонны. Цель эксперимента - стабилизация породного массива и снижение аварийности на шахте. В результате этого взрыва образовалась полость радиусом около 6 метров, а вокруг нее сформировалась зона дробления и смятия радиусом почти 25 метров.

Почему город изменил название и когда вернул историческое название

В 2016 году, в рамках процесса декоммунизации, Верховная Рада Украины переименовала город Юнокоммунаровск в Бунге. Это решение было частью закона об осуждении тоталитарных режимов и очистке топонимики Донбасса от советских названий. Переименование произошло 12 мая 2016 года согласно постановлению Верховной Рады Украины.

Какая экологическая угроза нависла над регионом в XXI веке

На рубеже XXI века вопрос радиационной безопасности снова вышел на первый план. Основания для опасений связаны с затоплением шахты, что может привести к радиоактивному загрязнению вод.

В 2018 году российские оккупанты, несмотря на предостережения международных и украинских экологов, начали процесс ликвидации шахты путем затопления. Уже в 2024 году в водах, расположенных на расстоянии до 5 километров от эпицентра взрыва, были зафиксированы повышенные концентрации радионуклидов.

В случае дальнейшего затопления ученые предупреждают, что последствия экологической катастрофы могут достичь берегов Азовского моря и даже Днепра, превратив шахту в "бомбу замедленного действия" для миллионов украинцев.

