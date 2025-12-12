Укр
Читать на украинском
Более 45 лет назад СССР устроил в Украине "чернобыль" под землей - в каком городе

Руслана Заклинская
12 декабря 2025, 15:20
В 1979 году в недрах шахты в Донецкой области состоялся секретный ядерный эксперимент "Кливаж".
Более 45 лет назад СССР устроил в Украине 'чернобыль' под землей - в каком городе
Шахта Бунге в начале 20 в. / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Где расположен город Бунге и чем он уникален
  • Почему город получил название Юнокоммунаровск
  • Какой была цель подземного ядерного взрыва "Кливаж"

Город Бунге (бывший Юнокоммунаровск) в Донецкой области является уникальным примером населенного пункта, где интенсивное шахтерское прошлое переплелось с ядерным экспериментом. История города, расположенного на берегу реки Булавинка, отражает сложные трансформации, произошедшие на Донбассе в течение XX-XXI веков.

Главред узнал историю города Бунге.

Когда и как возник город Бунге

История поселения тесно связана с промышленным развитием региона и его металлургической индустрией. Как пишет Донецкий областной краеведческий музей, городок возник в 1908 году вблизи шахты "Бунге", которая была основана для обеспечения сырьем металлургическую промышленность, прежде всего Петровский завод.

В советские времена поселение получило название Юнокоммунаровск, что отражало идеологическую привязанность к советской системе. В 1965 году поселок получил статус города. Основной частью местной экономики на протяжении десятилетий оставался шахтерский труд.

Что произошло под землей Бунге в 1979 году

Уникальной и одновременно угрожающей страницей истории города является подземный ядерный взрыв, проведенный в недрах его шахты. В 1979 году под землей, на глубине более 900 метров, советские исследователи провели ядерный взрыв под названием "Кливаж".

На глубинах более 900 метров между пластами угля "Девятка" и "Кирпичный" советские исследователи взорвали заряд мощностью 0,2-0,3 килотонны. Цель эксперимента - стабилизация породного массива и снижение аварийности на шахте. В результате этого взрыва образовалась полость радиусом около 6 метров, а вокруг нее сформировалась зона дробления и смятия радиусом почти 25 метров.

Почему город изменил название и когда вернул историческое название

В 2016 году, в рамках процесса декоммунизации, Верховная Рада Украины переименовала город Юнокоммунаровск в Бунге. Это решение было частью закона об осуждении тоталитарных режимов и очистке топонимики Донбасса от советских названий. Переименование произошло 12 мая 2016 года согласно постановлению Верховной Рады Украины.

Какая экологическая угроза нависла над регионом в XXI веке

На рубеже XXI века вопрос радиационной безопасности снова вышел на первый план. Основания для опасений связаны с затоплением шахты, что может привести к радиоактивному загрязнению вод.

В 2018 году российские оккупанты, несмотря на предостережения международных и украинских экологов, начали процесс ликвидации шахты путем затопления. Уже в 2024 году в водах, расположенных на расстоянии до 5 километров от эпицентра взрыва, были зафиксированы повышенные концентрации радионуклидов.

В случае дальнейшего затопления ученые предупреждают, что последствия экологической катастрофы могут достичь берегов Азовского моря и даже Днепра, превратив шахту в "бомбу замедленного действия" для миллионов украинцев.

Об источнике: Донецкий областной краеведческий музей

Донецкий областной краеведческий музей был создан в 1924 году по инициативе энтузиастов, которые стремились иметь музей собственного края. Он стал значимым научно-исследовательским, культурно-образовательным и выставочным центром не только региона, но и всей Украины. К 2014 году его фонды насчитывали около 150 тыс. единиц хранения, а экспозиционные площади превышали 7 тыс. кв.м.

Из-за боевых действий и российской оккупации почти все фонды музея потеряны. На территории подконтрольной Украине действуют три отдела: Мемориальный музей-усадьба В. И. Немировича-Данченко и Н. А. Корфа, Музей С. Прокофьева, Великоанадольский музей леса. На их основе в августе 2016 года музей был перерегистрирован в г. Краматорск.

Новый Донецкий областной краеведческий музей функционирует как лаборатория исследования региональной идентичности и критического осмысления истории.

