Украина думает над выводом войск из Донбасса, но при одном условии - The Telegraph

Виталий Кирсанов
12 декабря 2025, 10:47
Европейские лидеры стремятся сыграть большую роль в Парижских переговорах, которые состоятся в субботу с участием руководства НАТО.
Украина думает над выводом войск из Донбасса
Украина думает над выводом войск из Донбасса / Коллаж: Главред, фото УНИАН, Офис президента Украины

Кратко:

  • Зеленский подчеркнул, что не имеет полномочий передавать территории РФ
  • Москва пока не подает сигналов, что согласится на взаимный отвод войск

Украина рассматривает возможность отвода войск на Донбассе, но при условии, что Россия сделает то же самое. Об этом пишет британский The Telegraph.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Вашингтоне настаивают на создании "свободной экономической зоны" между позициями украинских и российских войск на Донбассе.

видео дня

"Они видят, как украинские войска покидают территорию Донецкой области, а якобы компромисс заключается в том, чтобы российские войска не входили на эту территорию... которую они уже называют "свободной экономической зоной", - сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что не имеет полномочий передавать территории России и не пойдет против воли украинцев. В то же время он поручил переговорной группе "конструктивно работать" с американскими предложениями.

Позиция США и Европы: давление на Киев и разногласия в подходах

По данным медиа, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф настаивает на уступках Украины по Донбассу. Ранее он совместно с российскими представителями продвигал 28-пунктный план, который фактически признавал бы демилитаризованную зону территорией РФ.

Украина предложила контрвариант:

  • взаимный отвод войск,
  • сохранение территории за Украиной,
  • параллельные переговоры по гарантиям безопасности США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что только украинский народ может решать вопрос территориальных уступок:

"Было бы ошибкой принуждать украинского президента к миру, который население не поддержит после четырех лет страданий и смертей".

Европейские лидеры стремятся сыграть большую роль в Парижских переговорах, которые состоятся в субботу с участием руководства НАТО.

Россия не демонстрирует готовности к компромиссу

Москва пока не подает сигналов, что согласится на взаимный отвод войск. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые гарантии безопасности должны учитывать интересы России, а не только Украины.

Контуры возможной демилитаризованной зоны еще не определены - это будет предметом переговоров Зеленского и Трампа. Ситуацию осложняет то, что украинские подконтрольные территории в Донецке - это в основном стратегические города, а оккупированные Россией районы - преимущественно сельская местность.

Переговоры в Париже могут стать ключевыми для определения дальнейшей американской стратегии и роли Европы в мирном процессе.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 11 декабря в Белом доме сделали новое громкое заявление по поводу урегулирования войны России против Украины.

Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт сказала, что Трамп "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта". Он больше не хочет разговоров, но хочет реальных действий по урегулированию.

"Трамп чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта. Он устал от встреч, которые проводятся только ради встреч. Он не хочет больше разговоров, он хочет действий", - сказала Левитт.

В ходе разговора с лидерами Франции, ФРГ и Великобритании 10 декабря Трамп якобы потребовал, чтобы они надавили на президента Украины Владимира Зеленского по вопросу условий "мирного плана" урегулирования российско-украинской войны.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от своих мирных инициатив, направленных на урегулирование войны в Украине. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, если увидит, что соглашение между Киевом и Москвой является невозможным.

Другие новости:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

