Мыши исчезнут за одну ночь: обычный кухонный продукт творит настоящие чудеса

Несколько запахов отпугивают мышей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Резкие и насыщенные ароматы способны отпугивать грызунов

Утрата способности почувствовать хищника заставляет их искать другое укрытие

Мыши обладают чрезвычайно развитым обонянием, которое компенсирует их слабое зрение. Именно поэтому резкие и насыщенные ароматы способны отпугивать грызунов.

Такие запахи "перегружают" их чувствительный нос и мешают ориентироваться в пространстве, пишет Express.

Когда окружающая среда насыщается сильными запахами, мышам и крысам становится труднее находить еду и определять, безопасно ли место. Утрата способности вовремя почувствовать хищника заставляет их искать другое укрытие. Ниже перечислены ароматы, которые особенно неприятны для грызунов.

Ананасовый сок

Это может прозвучать неожиданно, но ананасовый сок обладает настолько ярким и кислым ароматом, что сильно раздражает мышей. Если смочить ватные диски этим соком и разложить их в местах, где живут грызуны, запах вынудит животных покинуть территорию.

Эфирное масло перечной мяты

Ментол, содержащийся в масле мяты, производит резкий охлаждающий аромат, который мыши воспринимают как сигнал угрозы. Они стараются избегать мест, где чувствуют этот запах, поэтому мятное масло считается одним из самых эффективных натуральных отпугивателей.

Лаванда

Для тех, кто хочет сочетать красоту и практичность, отлично подойдёт лаванда. Её насыщенный аромат действует на грызунов отталкивающе. Посаженная вокруг дома или размещённая в помещении, лаванда создаёт зону, в которой мыши чувствуют себя крайне некомфортно.

Острые специи

Простые кухонные приправы вроде кайенского перца или молотого чили обладают резким, раздражающим запахом, который грызуны не переносят. В отличие от многих других ароматов, к этому они не успевают привыкнуть и обычно уходят довольно быстро.

Как избавиться от мышей: важные советы

Натуральные запахи могут служить простым и действенным средством против появления грызунов. Мыши особенно остро реагируют и избегают ароматов: бузины, мяты, кориандра, ромашки, кинзы. Для усиления эффекта подойдут и эфирные масла с этими запахами.

Смотрите видео - способ избавиться от грызунов:

Специалисты считают пищевую соду одним из самых действенных и в то же время безопасных средств для устранения грызунов. Попадая в организм мыши или крысы вместе с приманкой, сода реагирует с желудочным соком и начинает выделять газ.

Поскольку грызуны не могут избавляться от скопившихся газов естественным образом, это приводит к гибели животного.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

