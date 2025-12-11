Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Мыши исчезнут за одну ночь: обычный кухонный продукт творит настоящие чудеса

Алексей Тесля
11 декабря 2025, 23:53
34
Когда окружающая среда насыщается сильными запахами, мышам и крысам становится труднее находить едую
Как сделать простое средство от мышей
Несколько запахов отпугивают мышей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Резкие и насыщенные ароматы способны отпугивать грызунов
  • Утрата способности почувствовать хищника заставляет их искать другое укрытие

Мыши обладают чрезвычайно развитым обонянием, которое компенсирует их слабое зрение. Именно поэтому резкие и насыщенные ароматы способны отпугивать грызунов.

Такие запахи "перегружают" их чувствительный нос и мешают ориентироваться в пространстве, пишет Express.

видео дня

Когда окружающая среда насыщается сильными запахами, мышам и крысам становится труднее находить еду и определять, безопасно ли место. Утрата способности вовремя почувствовать хищника заставляет их искать другое укрытие. Ниже перечислены ароматы, которые особенно неприятны для грызунов.

Ананасовый сок

Это может прозвучать неожиданно, но ананасовый сок обладает настолько ярким и кислым ароматом, что сильно раздражает мышей. Если смочить ватные диски этим соком и разложить их в местах, где живут грызуны, запах вынудит животных покинуть территорию.

Эфирное масло перечной мяты

Ментол, содержащийся в масле мяты, производит резкий охлаждающий аромат, который мыши воспринимают как сигнал угрозы. Они стараются избегать мест, где чувствуют этот запах, поэтому мятное масло считается одним из самых эффективных натуральных отпугивателей.

Лаванда

Для тех, кто хочет сочетать красоту и практичность, отлично подойдёт лаванда. Её насыщенный аромат действует на грызунов отталкивающе. Посаженная вокруг дома или размещённая в помещении, лаванда создаёт зону, в которой мыши чувствуют себя крайне некомфортно.

Острые специи

Простые кухонные приправы вроде кайенского перца или молотого чили обладают резким, раздражающим запахом, который грызуны не переносят. В отличие от многих других ароматов, к этому они не успевают привыкнуть и обычно уходят довольно быстро.

Как избавиться от мышей инфографика
/ Главред

Как избавиться от мышей: важные советы

Натуральные запахи могут служить простым и действенным средством против появления грызунов. Мыши особенно остро реагируют и избегают ароматов: бузины, мяты, кориандра, ромашки, кинзы. Для усиления эффекта подойдут и эфирные масла с этими запахами.

Смотрите видео - способ избавиться от грызунов:

Специалисты считают пищевую соду одним из самых действенных и в то же время безопасных средств для устранения грызунов. Попадая в организм мыши или крысы вместе с приманкой, сода реагирует с желудочным соком и начинает выделять газ.

Поскольку грызуны не могут избавляться от скопившихся газов естественным образом, это приводит к гибели животного.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мыши крыса лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Защита от мин и гранат: для украинских военных впервые закупят бронеодеяла

Защита от мин и гранат: для украинских военных впервые закупят бронеодеяла

23:12Украина
Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабря

21:53Украина
У Трампа сделали важное заявление об урегулировании в Украине: что требуют США

У Трампа сделали важное заявление об урегулировании в Украине: что требуют США

21:51Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

Последние новости

00:54

Риск ликвидации Европейского союза: раскрыт неожиданный сценарий

11 декабря, четверг
23:53

Мыши исчезнут за одну ночь: обычный кухонный продукт творит настоящие чудесаВидео

23:49

Гороскоп на сегодня 12 декабря: Овнам - интересное предложение, Ракам - острый спор

23:26

"Такой красивый": у Даши Кацуриной появился тайный поклонник

23:12

Защита от мин и гранат: для украинских военных впервые закупят бронеодеяла

Трамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности СШАТрамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности США
22:50

Украинцы могут остаться без пенсий: кому и когда грозит прекращение выплат

22:24

Не случайно: ученые объяснили, почему люди просыпаются до будильникаВидео

21:55

Спортсмены из РФ и Беларуси снова будут соревноваться под нацфлагами - решение МОК

21:53

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабряФото

Реклама
21:51

У Трампа сделали важное заявление об урегулировании в Украине: что требуют СШАВидео

21:42

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

21:39

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

21:12

Почему кот кусает, когда его гладят - объяснение удивит даже опытных хозяевВидео

20:53

Защищал Мариуполь и пережил плен: в Одессе разгорелся скандал с нападением ТЦК на военногоВидео

20:53

Трамп потребовал от лидеров Европы заставить Зеленского принять мирный план США – WSJ

20:51

Путин похвастался захватом крупного города на востоке: в ВСУ ответили на фейк

20:25

Почему коты на самом деле любят картонные коробки: ответ многих удивит

20:20

900 Шахедов и десятки ракет: РФ готова к обстрелу Украины - названы цели ударов

19:54

Дедлайн США для мира - из каких трех областей РФ выведет войска и что ждет Донбасс

19:52

Графики отключения света на 12 декабря: какими будут объемы ограничений и в каких областяхФото

Реклама
19:46

Теракт в Киеве: в результате взрывов погиб боец НГУ, ранены полицейские

19:36

Можно ли перевозить елку в киевском метро: в подземке дали ответФото

19:35

В сети появилось фото Алины Гросу с беременным животом

19:26

Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

19:10

Почему у Украины нет карт?мнение

19:06

"Злость и отчаяние": Елена Мозговая напугала признанием

18:59

"Накаркала": у Волочковой большие проблемы с дочерью

18:55

Зеленский сказал, кто будет решать вопрос территорий для установления мира

18:52

Почему золото дороже всего: невероятная тайна благородного металла раскрытаВидео

18:50

Евро безумно прыгнул вверх: неожиданный курс валют на 12 декабря

18:15

Путин отдал новый приказ войскам по войне в УкраинеВидео

18:02

В Украине рухнут цены на популярный продукт: эксперты советуют пождаться праздников

17:32

Почему 12 декабря нельзя носить старую одежду: какой церковный праздник

17:14

"Уже в опасности": в НАТО назвали следующую цель для российского наступления

17:12

Как выбрать оливковое масло для салатов и жарки: советы от профессиональных поваров

17:01

Ученые назвали "целебный" вид сыра, который снижает давление и улучшает здоровье сердца

16:46

В Британии снимут "Мастера и Маргариту": Джонни Депп сыграет главную роль

16:45

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"Эксклюзив

16:06

Уксус не нужен: простой трюк, как избавиться от затхлого запаха с полотенец

16:02

СМИ опубликовали обновленный "мирный план" Трампа - что получит Украина и РФ после войны

Реклама
15:54

Фантастически вкусная выпечка из одного апельсина: рецепт бюджетного десерта

15:44

Отказала в портрете самому Сталину: кем была смелая украинская художница-самоучка

15:18

Пенсии в Украине станут больше: кто может рассчитывать на доплаты в 2026 году

14:58

Понадобится кухонная фольга: простой трюк, как легко убрать налет с крана

14:56

Прямо в тыл защитников: в ГПСУ заявили об опасной попытке проникновения оккупантов

14:27

Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

14:01

Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

13:56

Много живой силы и БК: Россия везет в горячую точку фронта дополнительные силы

13:54

Ковер будет как новый: домашнее средство, которое удалит даже самые сложные пятна

13:19

Цвета, в которых стоит встречать Новый год 2026: советы известной стилистки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять